ABEC inaugura una nueva planta de fabricación en Wilson, Carolina del Norte

(Información remitida por la empresa firmante)

La ceremonia de inauguración está programada para el 24 de septiembre de 2026

BETHLEHEM, Pa., 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ABEC, líder mundial en soluciones y servicios personalizados para la fabricación de productos biofarmacéuticos, ha dado a conocer hoy la inauguración de su nueva planta de producción situada en Wilson, Carolina del Norte. La ceremonia oficial de inauguración tendrá lugar el 24 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m., reuniendo a directivos, empleados, socios y líderes comunitarios para celebrar este importante hito en el continuo crecimiento de ABEC.

La nueva planta de Wilson amplía la red de fabricación global de ABEC y fortalece la capacidad de la empresa para respaldar la industria biofarmacéutica, de rápido crecimiento, con equipos, consumibles y soluciones de procesos integrados líderes en el sector. Ubicada estratégicamente en una de las regiones de ciencias biológicas de mayor crecimiento del país, la planta aumenta la capacidad de fabricación de ABEC y, al mismo tiempo, crea nuevas oportunidades de empleo técnico y de alta calidad en el este de Carolina del Norte.

"La apertura de nuestra planta en Wilson representa otro hito importante en el compromiso de ABEC con el apoyo a la industria biofarmacéutica global", declaró Scott Pickering, consejero delegado de ABEC. "Esta inversión amplía nuestra capacidad de fabricación, nos acerca a los clientes del sureste de Estados Unidos y refuerza nuestra capacidad para ofrecer la cartera más completa de equipos, consumibles y soluciones de ingeniería para bioprocesos del sector. Nos enorgullece formar parte de la comunidad de Wilson y esperamos forjar alianzas a largo plazo en toda la región".

La planta de Wilson fabricará equipos de bioprocesos y productos consumibles utilizados en el desarrollo y la producción de productos biológicos, vacunas y otros medicamentos avanzados que salvan vidas. Esta planta complementa las operaciones de fabricación existentes de ABEC en Bethlehem (Pensilvania), Springfield (Misuri), Fermoy (Irlanda) y Kells (Irlanda), lo que refuerza aún más la posición de la compañía como la mayor red de fabricación especializada en equipos y soluciones de proceso para la industria biofarmacéutica.

La gran inauguración incluirá una ceremonia de corte de cinta, recorridos por las instalaciones y discursos de los directivos de ABEC y representantes de la comunidad local. La celebración reconocerá la colaboración de empleados, contratistas, socios comunitarios y funcionarios locales cuyo apoyo hizo posible este proyecto.

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Acerca de ABEC

Desde 1974, ABEC ha sido líder mundial en el suministro de soluciones y servicios de ingeniería de procesos para la fabricación en la industria biotecnológica. La mayoría de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas del mundo son clientes de ABEC, y muchas de las terapias líderes actuales se fabrican utilizando equipos y procesos diseñados por ABEC. El valor diferencial de ABEC se basa en una amplia experiencia, capacidades internas completas, un enfoque flexible y una credibilidad a largo plazo. Desde el desarrollo de procesos y el diseño de instalaciones hasta la fabricación de equipos, la instalación y los servicios de soporte, ABEC ayuda a sus clientes a reducir costes y tiempo de comercialización, al tiempo que maximiza la productividad.

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