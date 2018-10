COMUNICADO: Se abren las ventas de Central Park Tower, el edificio residencial más alto del mundo (2)

Publicado 15/10/2018 14:01:36 CET

Actualmente los proyectos en desarrollo incluyen el bloque de apartamentos más grande del Bajo Manhattan, One Manhattan Square, localizado a orillas del puerto de Nueva York, con vistas espectaculares al río y a la ciudad y más de 850 metros cuadrados de servicios; Brooklyn Point, que se prevé que sea el edificio más alto de Brooklyn una vez terminado; The Kent, en el número 200 de la calle 95(th) West, un edificio inspirado en el art déco con interiores que recuerdan a la elegancia clásica del Upper East Side; 1010 Park, una colección a medida de 11 bloques de apartamentos de lujo de una planta completa, así como dúplex; y 70 Charlton, el primer complejo residencial de lujo localizado en Hudson Square, un enclave del West SoHo. Extell también ha restaurado y modernizado un gran número de edificios clásicos en barrios emblemáticos, como el antiguo Stanhope Hotel en el 995 de la Quinta Avenida y The Belnord, una construcción emblemática del Upper West Side. Para obtener más información sobre Extell, visite el sitio web de la empresa en www.extell.com

Acerca de Adrian Smith + Gordon Gill ArchitectureAdrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) se dedica al diseño de una arquitectura sostenible, de alto rendimiento y eficiente en términos energéticos. AS+GG trata cada proyecto desde la creencia de que la arquitectura tiene el extraordinario poder de influir en la vida civil. La firma se esfuerza para crear diseños que ayuden a la sociedad, impulsen la tecnología moderna, sean sostenibles con el medio ambiente e inspiren a los que nos rodean a mejorar nuestro mundo. Además de varios proyectos culturales y de uso mixto en Estados Unidos, AS+GG está diseñando proyectos actualmente para Arabia Saudí, Dubái, China, India, y Canadá. Los socios Adrian Smith, Gordon Gill y Robert Forest fundaron la firma en 2006. Para obtener más información, visite smithgill.com.

Acerca de SMISMI USA, la filial estadounidense de Shanghai Municipal Investment (también conocida como Shanghai Chengtou), es una empresa de gestión e inversión inmobiliaria con sede en Nueva York. SMI USA es una empresa orgullosa de su integridad, profesionalidad y activos insuperables. SMI controla el inicio y el avance de los proyectos de forma impecable.

SMI USA es la división de Estados Unidos de la muy influyente empresa matriz, que es la mayor empresa estatal de Shanghái. Actualmente SMI cuenta con 2 filiales en bolsa y con 11 subsidiarias y filiales privadas. La compañía prospera de la mano de la planificación de infraestructuras, inversiones, construcciones y agendas operativas de Shanghái.

