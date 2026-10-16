Se acabaron las cajas negras: RoboParty lanza RP1 de código abierto y pila completa

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- RoboParty ha anunciado hoy la RP1 (ROBOTO 01), una plataforma humanoide de código abierto y alto rendimiento de pila completa destinada a la investigación en robótica y al desarrollo de IA integrada. Al combinar el acceso a los componentes fundamentales de hardware y software con configuraciones modulares, la RP1 permite a los investigadores analizar el funcionamiento del robot, modificar sus sistemas y adaptarlo a sus proyectos.

Los investigadores necesitan comprender cómo interactúan el hardware, los sistemas de control y los algoritmos de aprendizaje, así como la manera en que los cambios en estos niveles afectan al comportamiento físico.

RoboParty sostiene que la IA integrada no debe basarse en cajas negras tecnológicas: todo investigador debe tener libertad para explorar. Al compartir recursos de ingeniería y herramientas de desarrollo, la empresa busca convertir el trabajo de un equipo en una base que otros puedan examinar, ampliar y mejorar.

Código abierto integral: del hardware al despliegue

El ecosistema de desarrollo de RP1 abarca estructuras mecánicas, electrónica, tecnología de actuadores ROMOMO, control de movimiento, simulación, entrenamiento y despliegue. La documentación técnica y los materiales de investigación vinculan la construcción física del robot con el software que transforma los algoritmos en acciones.

Compartir estas capas permite a los investigadores trabajar más allá de las interfaces predefinidas. Cuando el comportamiento físico difiere de la salida prevista por el algoritmo, los investigadores pueden analizar el hardware, los métodos de control y los modelos implicados. El acceso a las interfaces de control y a la retroalimentación de ejecución facilita la comparación entre los resultados del entrenamiento y los experimentos físicos, ayudando a los equipos a identificar problemas y perfeccionar sus enfoques.

PartyOS, actualmente en desarrollo por RoboParty Lab, integra herramientas de control de movimiento, reorientación de movimiento y aprendizaje. Las capacidades de mayor nivel —como la percepción, la interacción y la ejecución de tareas— están pendientes de una mayor integración y validación, y se prevé el lanzamiento gradual de componentes de software adicionales bajo licencia de código abierto.

Diseñado para la investigación: adaptar el robot al proyecto

La versión estándar tiene una altura aproximada de 1,3 metros y cuenta con 24 grados de libertad activos, lo que facilita la investigación en áreas como la marcha, el equilibrio y la transferencia de simulaciones a entornos reales. El modelo RP1 Pro dispone de 30 grados de libertad activos —incluyendo un cuello de dos ejes y siete ejes por brazo—, lo que ofrece opciones de configuración para la investigación integral de políticas de control, la interacción humano-robot y la recopilación de datos mediante sistemas corporales integrados. Estas cifras no incluyen los grados de libertad de las manos diestras.

Los módulos de cabeza y los efectores finales montados en la muñeca, junto con la mano diestra RP Hand y las opciones de computación ampliables, permiten a los equipos configurar la plataforma para experimentos de manipulación y desarrollo de modelos. Los recursos de hardware y software de código abierto facilitan la realización de modificaciones a medida que evolucionan las necesidades de la investigación.

Los equipos pueden comparar métodos de control en el mismo hardware o mantener un método mientras investigan cambios en el hardware. Los modelos de robot, las configuraciones de software y los registros de experimentos ayudan a los investigadores a rastrear dichas diferencias y a respaldar la repetición de pruebas bajo condiciones documentadas.

Esto proporciona a los equipos una plataforma común para abordar diversas preguntas de investigación, manteniendo a la vez visibles los cambios y las condiciones de prueba. No obstante, cada configuración requiere modelos, parámetros de control y procesos de validación adecuados para la tarea prevista.

Acerca de RoboParty

Fundada en Shanghái en 2025, RoboParty desarrolla hardware humanoide, control de movimiento, software y herramientas de código abierto para la investigación en robótica y el desarrollo de IA integrada.

Github: github.com/Roboparty/RP1Web : roboparty.comMedios : marketing@roboparty.com