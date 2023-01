Accor presenta Handwritten Collection, una cartera global de hoteles creados con pasión (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

LA NUEVA MARCA SE LANZA CON UNA PRESENCIA INMEDIATA DE 12 HOTELES COMPROMETIDOS EN TODO EL MUNDO; LAS PROPIEDADES CONECTARÁN A LOS HUÉSPEDES CON EL ENCANTO, EL CARÁCTER Y LA CALIDEZ DE SUS HOTELEROS

PARÍS, 19 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Accor , grupo hotelero líder mundial, ha anunciado hoy una nueva y emocionante incorporación a la incomparable red de marcas del grupo: Handwritten Collection, una cartera global de encantadores hoteles a medida que ofrecen una experiencia de hospitalidad íntima y elegante. Accor ya cuenta con más de 110 establecimientos Handwritten en todo el mundo, que suman más de 11.500 habitaciones, incluidos 12 contratos garantizados, y se espera que cinco de ellos se inauguren en el primer trimestre de 2023.

Entre los establecimientos de Handwritten Collection que abrirán sus puertas en los próximos meses figuran el Hotel Shanghai Sheshan Oriental, de Handwritten Collection, en Shanghai (China); Le Saint Gervais Hotel & Spa, de Handwritten Collection, en Saint Gervais (Francia); Wonil Hotel Perth, de Handwritten Collection, en Perth (Australia); Hotel Morris, de Handwritten Collection, en Sydney (Australia); y Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, de Handwritten Collection, en Annecy (Francia). Otros establecimientos abrirán sus puertas en lo que queda de año y más adelante, como el Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Francia; Oru Hub Hotel, Handwritten Collection, en Tallin, Estonia; Square Lodge Hotel La Roche sur Yon, Handwritten Collection, en La Roche-sur-Yon, Francia; Sunrise Premium Resort, Handwritten Collection, en Hoi An, Vietnam; Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection, en París, Francia, así como establecimientos en Bucarest, Rumanía, y Madrid, España. Se espera que la cartera de Handwritten Collection supere los 250 hoteles en 2030.

"Handwritten Collection enriquece la oferta de Accor en el segmento de "marcas de colección" con una cuidada selección de hoteles que exhiben conceptos encantadores y únicos. Nuestro objetivo, más allá de ofrecer una experiencia verdaderamente auténtica al huésped, es apoyar al creciente número de propietarios de hoteles independientes y boutique que buscan impulsar su perfil global, conectar con más público y aumentar sus ingresos sin perder su identidad", destacó Alex Schellenberger, director de marketing, Premium, Midscale, Economy Brands, de Accor. "Los hoteles que vamos a incluir en Handwritten Collection son aquellos que buscan los viajeros que aprecian las experiencias de viaje conmovedoras y un giro en la hospitalidad tradicional, así como los hoteleros que aprecian la personalidad única de sus propiedades, mientras que desean los beneficios que vienen con un socio global líder".

Con la creación de Handwritten Collection, Accor amplía su inigualable cartera de marcas y su oferta de hoteles de gama media y tratará de repetir el éxito que ha logrado con otras marcas de colección del Grupo en otros segmentos. Esto incluye la MGallery Hotel Collection, una cartera histórica en el segmento de marcas de alta gama que ahora cuenta con más de 100 hoteles boutique en todo el mundo y Emblems Collection, la primera marca de colección de lujo de Accor, una selección cuidadosamente seleccionada de hoteles distintivos que son emblemáticos de su destino, diseñador o lugar en la historia. Con un enfoque personalizado similar, Handwritten Collection reunirá hoteles con personalidades individuales, que reflejarán íntimamente el carácter y la calidez de las personas que los quieren y cuidan. Como si de una nota manuscrita se tratara, el toque personal de cada anfitrión se percibirá sutilmente en determinados momentos del viaje del huésped. Desde una cálida bienvenida que se convierte en conversación hasta dulces recién horneados que hacen que los huéspedes se guarden segundos en el bolsillo, no habrá dos hoteles o estancias iguales.

Un anfitrión con pasión

Handwritten Collection ofrece una variedad de hoteles tan distinta que es como si cada hotelero local estuviera invitando a los huéspedes a su encantador y elegante hogar. La experiencia del huésped en Handwritten Collection da vida al espíritu del anfitrión: sus gustos, sus pasiones y las pequeñas peculiaridades de su personalidad. Cada hotelero local ofrece una presencia encantadora que entreteje su carácter y personalidad en el tejido de su hotel, atrayendo a los huéspedes con la sabiduría local y una conversación encantadora, aportando una energía personalizada a la experiencia del huésped.

"La forma en que cada anfitrión interactúa con sus huéspedes está cuidadosamente pensada y da vida a sus propias pasiones personales", añadió Caroline Bénard, vicepresidenta Global de Economía y Marcas de Mediana Escala de Accor. "Ya sea en un entorno social o en la intimidad de la habitación de un huésped, habrá momentos de narración y compromiso que creen una conexión genuina. Esta relación entre anfitrión y huésped contribuye a que la estancia sea más significativa y memorable'.

Diseñado para los hoteleros independientes

Handwritten Collection también se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los propietarios de hoteles independientes. Con una tasa de conversión actual del 80%, la mayor parte de las propiedades que se unan a Handwritten Collection serán proyectos de conversión en lugar de nuevas construcciones, lo que requiere un proceso de transición y crecimiento más sencillo y un modelo de crecimiento y desarrollo más sostenible. Los estándares de la marca están diseñados para ser flexibles, ligeros y fáciles de alcanzar. Además, Handwritten Collection proporciona un retorno de la inversión directo y la oportunidad a los propietarios de maximizar los ingresos con acceso inmediato a la potencia y el alcance de las plataformas de ventas, distribución y fidelización de Accor, al tiempo que se benefician de las capacidades medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) del grupo.

"En 2022, Accor firmó una media global de más de un hotel al día y abrió casi un hotel al día. Nuestro objetivo es continuar este crecimiento anticipándonos a las necesidades de nuestros huéspedes y alineándonos con los criterios de inversión de nuestros socios y propietarios. Los hoteles independientes buscan cada vez más la fuerza de la potente plataforma de ventas, distribución y fidelización de Accor para aumentar sus ingresos y ayudarles a optimizar sus costes, al tiempo que conservan su propia personalidad distintiva y ofrecen un producto, un servicio y una experiencia de gran calidad. Handwritten Collection les ofrece una solución ideal, con la opción de un contrato de franquicia y un nivel de inversión flexible y rentable. Estamos deseando trabajar en colaboración con propietarios y socios y dar la bienvenida a hoteles adicionales de todo el mundo a esta extraordinaria colección. Con más de 110 propiedades y 11.500 habitaciones en negociación para formar parte de Handwritten Collection, incluyendo 12 hoteles ya comprometidos, nuestro objetivo es tener más de 250 propiedades para el año 2030", explicó Camil Yazbeck, responsable de desarrollo global, Premium, Midscale, Economy, de Accor.

PROPIEDADES NOTABLES DE HANDWRITTEN COLLECTION

Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection, Shanghai, China Apertura 19 de enero de 2023

Cerca del Parque Nacional de Sheshan, el Hotel Shanghai Sheshan Oriental cuenta con más de 124.000 metros cuadrados de jardines paisajísticos, incluida una piscina de playa al aire libre para vivir una inolvidable experiencia de resort urbano. Este hotel, el primero de la Handwritten Collection, cuenta con un equipo de servicio especializado que prepara y gestiona las pausas para el té y crea experiencias gastronómicas personalizadas para los huéspedes.

Le Saint Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection, Saint Gervais, FranciaApertura 19 de enero de 2023

Diseñado como una casa de vacaciones chic y artística, Le Saint Gervais Hotel & Spa combina el espíritu del movimiento art nouveau con los gustos contemporáneos, dando vida a la belleza de una casa histórica. La cultura otomana también cobrará vida en la experiencia de los huéspedes en elementos como un rincón de biblioteca, café turco e infusiones de té de hierbas disponibles en el spa.

Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection, Perth, AustraliaPrincipios de febrero de 2023

Situado a orillas del río Swan, junto a Kings Park y a pocos minutos del distrito central de negocios de Perth, el hotel Wonil ofrece un entorno moderno y elegante. Los huéspedes disfrutarán de esta elegante base desde la que explorar una vibrante ciudad conocida por su sol infinito y sus playas vírgenes.

Hotel Morris, Handwritten Collection, Sydney, AustraliaApertura febrero de 2023

Ubicado en un impresionante edificio de estilo renacentista italiano, el Hotel Morris, con 82 camas, reabre sus puertas como parte de la Handwritten Collection tras una importante restauración, entrelazando la elegancia europea con el carácter australiano, en honor a las raíces históricas del hotel.

Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, Handwritten Collection, Annecy, FranciaApertura abril de 2023

Cerca del centro de la ciudad y del lago de Annecy, el Splendid Hotel ofrece unas características Art Déco únicas con un toque de modernidad de los años 50 en su arquitectura. La decoración del hotel, obra del famoso diseñador Thierry D'Istria, se complementa con una selección de obras de arte eclécticas, esculturas y piezas vintage.

Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Handwritten Collection, Toulouse, FranciaApertura mayo de 2023

En pleno centro histórico de la ciudad, en la avenida más hermosa, el Hotel Les Capitouls Toulouse Center invita a sus huéspedes a descubrir su ambiente encantador y acogedor. Construido originalmente como una histórica mansión privada, este hotel combina con elegancia el encanto de las bóvedas de ladrillo de Toulouse con las comodidades modernas y los nuevos elementos de diseño sostenible.

Oru Hub Hotel, Handwritten Collection, Tallín, EstoniaApertura mayo de 2023

Situado en el centro de Tallin, en el casco antiguo, y a un corto trayecto en coche de la costa, Oru Hub Hotel cuenta con instalaciones de yoga y un salón de té. Tras dos años de importantes reformas, el hotel lanzará un nuevo concepto de experiencia para los huéspedes que combina ocio, trabajo y comida de una forma única.

Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection, París, FranciaApertura primavera de 2024

Con una fachada típicamente parisina y dotado de habitaciones íntimas y acogedoras, el Paris Montmartre Sacré Coeur está situado a pocos minutos a pie de la basílica del Sacré-Coeur y de las calles adoquinadas del hermoso barrio de Montmartre. El hotel le servirá de base ideal para explorar la capital de Francia y todo lo que ofrece.

Con el objetivo de ampliar la colección a 250 establecimientos en 2030, Accor está buscando activamente nuevos establecimientos para formar parte de la Handwritten Collection en destinos turísticos populares de todo el mundo.

*Los nombres de propiedad pueden cambiar antes de su apertura

