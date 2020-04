Actualización del rendimiento de TTI en relación a la situación mundial por el coronavirus

HONG KONG, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- La compañía de nivel mundial de cuidado para el suelo y equipamiento energético con sede en Hong Kong, Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o "el grupo") (código de bolsa: 669, símbolo ADR: TTNDY) proporciona actualizaciones acerca del rendimiento de TTI, teniendo en cuenta la actual situación mundial con el coronavirus.

Cuando conocimos inicialmente el brote del coronavirus, nuestra primera prioridad fue la de asegurar que creamos un entorno seguro para nuestros empleados. Hemos recopilado de forma cuidadosa todos los protocolos de seguridad nacionales y locales.

Estamos encantados de confirmar que tras un periodo de interrupción mínimo, nuestra cadena de suministros funciona a la perfección. Nuestro valioso sistema de desarrollo de producto ya está completamente operativo después de llevar a cabo un rápido ajuste operativo completo tras los nuevos protocolos del coronavirus. De forma adicional, nuestros equipos de ventas y marketing están también operativos y son altamente efectivos en todos los mercados mundiales.

A pesar de que el impacto del coronavirus ha creado un entorno complejo, estamos encantados de ver un resurgir en la demanda. Las herramientas y productos de exterior DIY y cuidado de suelo están experimentando un aumento destacado de las ventas. Hay que destacar que los negocios profesionales de MILWAUKEE siguen consiguiendo una atracción de ventas en todo el mundo. Hay que destacar que para TTI ha sido un crecimiento enorme de los negocios mundiales de e-commerce. Hemos trabajado de cerca junto a nuestros clientes de e-commerce, capitalizando el avance acelerado para cruzar las ventas de tipo pickup. Todos estos factores positivos se integran bien dentro de nuestro rendimiento.

Vamos a seguir invirtiendo mucho en este nuevo producto emocionante. Nuestros nuevos lanzamientos de productos se están llevando a cabo de la forma prevista, incluyendo el revolucionario sistema de equipamiento sin cable MILWAUKEE MX FUEL. Todas nuestras unidades de negocios están previstas se desplieguen por medio de una serie de nuevos productos revolucionarios durante 2020. Creemos que TTI está posicionado de forma única en nuestra industria para seguir con un rendimiento perfecto en el mercado. Estamos en una posición envidiable al contar con una hoja de cuentas destacada, gestionando el capital laboral y fija ampliamente disciplinada. Nuestro equipo administrativo excepcional está liderando la compañía no solo para tener éxito en este tiempo de prueba, sino también para seguir marchando hacia el liderazgo mundial y la excelencia financiera.

Acerca de TTI

Fundada en 1985 e introducida en la Bolsa de Hong Kong Limited en 1990, TTI es el líder mundial de tecnología inalámbrica, desde herramientas eléctricas, equipos eléctricos de exteriores, aparatos para el cuidado del suelo y accesorios para consumidores particulares, profesionales e industriales para su uso tanto a nivel doméstico como en los sectores de la construcción, mantenimiento, industria e infraestructura. La empresa se basa en cuatro pilares estratégicos: Marcas, Innovación, Operaciones y Personas, que reflejan una visión de expansión a largo plazo para el avance de la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento global basada en la búsqueda sin descanso de productos innovadores ha llevado TTI a la cabeza de los sectores en los que participa. La potente cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de mano de MILWAUKEE, AEG y RYOBI, productos para exteriores de RYOBI y HOMELITE, productos de diseño y medición de EMPIRE, y aparatos para el cuidado del suelo y electrodomésticos de HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es uno de los constituyentes del índice Hang Seng, índice FTSE Developed e índice MSCI ACWI. Si desea más información visite la página web www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].

Todas las marcas comerciales mencionadas, aparte de AEG y RYOBI, pertenecen al grupo. AEG es una marca registrada de AB Electrolux (publ.) y solo se puede usar con permiso. RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y solo se puede usar con permiso.

