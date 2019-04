adidas y Beyoncé anuncian una colaboración emblemática

Publicado 05/04/2019 15:16:57 CET

- Beyoncé and adidas se unen con un respeto y compromiso compartido con la creatividad, y con la convicción de que el deporte nos permite cambiar vidas -

- Esta relación singular sitúa a ambas partes alrededor de unos principios fundamentales que incluyen la importancia de las mujeres en posiciones de liderazgo, la propiedad compartida, el empoderamiento y la colaboración -

- Beyoncé será socia creativa de la marca, desarrollará una nueva línea de calzado y ropa, aparte de relanzar Ivy Park junto a adidas -

HERZOGENAURACH, Alemania, 5 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- adidas y Beyoncé han anunciado que aúnan fuerzas en una colaboración con múltiples niveles que incluye inspirar y empoderar a la siguiente generación de creadores, impulsar un cambio positivo en el mundo a través del deporte, y la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

https://mma.prnewswire.com/media/846953/adidas_Combined_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/846953/adidas_Combined_Logo.jpg]

"Para mí, esta es la colaboración de mi vida," ha afirmado Beyoncé. "adidas ha tenido un éxito tremendo expandiendo los límites de la creatividad. Compartimos una filosofía que prima la creatividad, el crecimiento y la responsabilidad social en la vanguardia empresarial. Estoy emocionada de poder relanzar y expandir Ivy Park a una escala verdaderamente global junto a un líder dinámico y solvente."

Beyoncé y adidas son socios naturales que respetan profundamente y están comprometidos con la creatividad, la igualdad y con los creadores. Ninguno de los dos alberga estereotipos sobre los deportistas o cómo debe ser la ropa y calzado "athleisure" (ropa informal y cómoda que sirve tanto para el deporte como para uso diario), y, en su lugar, darán vida a una visión común de la inclusión que cambiará para siempre las oportunidades y el panorama para todos.

La colaboración se traducirá en la co-creación de productos nuevos e interesantes - todo desde productos para el rendimiento a estilo de vida - y un programa único enfocado en empoderar y a capacitar la próxima generación de atletas, creadores y líderes. La narración de historias representativas y enriquecedoras será la base tanto para la colección de Beyoncé con adidas, como para el relanzamiento de su marca Ivy Park. Esta colaboración respeta la propiedad de Beyoncé de su compañía, quien continúa su trayectoria empresarial como una de las primeras mujeres afroamericanas en ser la propietaria exclusiva de una marca de "athleisure".

"Como creadora de una marca deportiva, adidas desafía el estado actual y traspasa los límites de la creatividad a través de su enfoque de código abierto. Beyoncé es una creadora emblemática pero también una líder empresarial con una trayectoria demostrada y juntos tenemos la capacidad de inspirar el cambio y empoderar a la próxima generación de creadores", ha dicho Eric Liedtke, miembro del Consejo Ejecutivo de Marcas Globales de adidas

¡adidas se enorgullece de poder darle a Beyoncé la bienvenida a nuestra familia!

Nota a los editores:

Acerca de adidas adidas es un líder mundial en la industria de artículos deportivos, con las marcas centrales adidas y Reebok. Con sede central en Herzogenaurach/Alemania, la empresa da trabajo a 57.000 personas en todo el mundo y en 2018 generó ventas por alrededor de EUR22.000 millones.

Acerca de Parkwood Entertainment Parkwood Entertainment es una empresa de entretenimiento y gestión fundada en 2010 por la artista y empresaria Beyoncé. Con su sede central ubicada en Nueva York, la empresa alberga departamentos de producción musical y de vídeos, gestión, marketing, digital, creativo, de filantropía, publicidad y su propio un sello discográfico creado recientemente. En 2008, bajo su nombre original, Parkwood Pictures, la empresa estrenó la película Cadillac Records (2008), en la cual participó Beyoncé como protagonista y coproductora. La empresa también estrenó la película Obsessed (2009) con Beyoncé como protagonista y productora ejecutiva. Parkwood Entertainment produjo The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014) y The Formation World Tour (2016), además de coproducir su ON THE RUN TOUR (2014) y ON THE RUN II (2018).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/846953/adidas_Combined_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2424932-1&h=1406791282&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2424932-1%26h%3D3131290655%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F846953%252Fadidas_Combined_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F846953%252Fadidas_Combined_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F846953%2Fadidas_Combined_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: adidas, Luceny Fofana, Luceny.Fofana@adidas.com;Beyoncé and Parkwood Entertainment, Yvette Noel-Schure,YNS@parkwood-ent.com

Sitio Web: http://www.adidas.com/