Adjust lanza Global Benchmarks 2.0, una herramienta que ayuda a los profesionales de marketing móvil a comprender mejor

- Ahora con cinco nuevas métricas de marketing móvil - Entre ellas Click Through Rate, Cost per Click y Distribución de tipos de fraude publicitario - Con datos clave para mejorar la experiencia del usuario, como la tasa de retención: el 89 % de los usuarios no vuelve a utilizar la app una semana después de haberla instalado

Adjust [https://www.adjust.com ], líder mundial en medición de resultados y prevención del fraude en el ámbito móvil, anuncia hoy el lanzamiento de la segunda versión de su popular Global Benchmarks 2.0 [https://app-benchmarks.adjust.com ], una herramienta que analiza más de 4 billones de descargas de 7.000 aplicaciones para mostrar las principales métricas de marketing móvil. Esta segunda versión de los Global Benchmarks de Adjust, lanzados por primera vez en el verano de este año, incluye cinco nuevas métricas y datos de los dos últimos trimestres del año.

Diseñada para ayudar a los profesionales de marketing móvil a conocer mejor su entorno, a valorar los resultados de sus aplicaciones con respecto a las de sus competidores, esta herramienta es la primera de su clase que hace públicos indicadores clave como sesiones, coste por descarga, etc. El consumo de contenidos en dispositivos móviles pronto superará al de la televisión [https://content-na1.emarketer.com/mobile-soon-to-pass-tv-in-time-spent ] y el gasto publicitario en este canal aumenta paralelamente, por lo que analizar y comprender el comportamiento de los usuarios de apps resulta cada vez más importante.

Global Benchmarks 2.0. permite generar informes personalizados de forma gratuita, evitando a los usuarios tener que pagar altas sumas por el acceso a bases de datos. Las nuevas métricas disponibles en esta segunda versión son Click Through Rate (CTR), Tasa de conversión de click a descarga, Cost per Mille (CPM), Cost per Click (CPC) y distribución de tipos de fraude. Estas métricas se añaden a las existentes en la primera versión: tasa de retención, coste por instalación o descarga, sesiones por usuario y tasa de descargas fraudulentas.

Estas métricas pueden filtrarse por trimestre, industria, tipo de adquisición (orgánica o pagada), plataforma (iOs o Android) y región (Asia Pacífico, Norteamérica, América Latina, África y Oriente Medio). Este alto grado de personalización hace los datos más relevantes para los profesionales de marketing a la hora de implementar medidas de optimización.

"Todos profesionales del márketing móvil quieren mejorar el rendimiento de sus aplicaciones, pero hallar los datos necesarios para tomar las decisiones adecuadas puede ser muy costoso. Nuestros Global Benchmarks 2.0. proporcionan la información necesaria para tomar esas decisiones. Dada la gran acogida del sector tras su lanzamiento, estamos encantados de presentar esta segunda versión con más métricas y datos de los tres primeros trimestres del año", declaró Christian Henschel, cofundador y CEO de Adjust.

Dado que las tasas de retención de usuarios continúan bajando, es imprescindible mejorar su experiencia dentro de la app

De acuerdo con los datos de los Global Benchmarks 2.0, las tasas de retención (número de usuarios que siguen utilizando una aplicación tras un determinado espacio de tiempo) siguen cayendo. Más de tres cuartas partes (el 79 %) de los usuarios dejan una aplicación tan solo el día después de haberla instalado. La cifra llega al 89 % a los 7 días. Es necesario, pues, proporcionar una excelente experiencia de iniciación en la aplicación dado que pasadas unas horas tan solo un pequeño porcentaje de usuarios permanecerá aún en ella. Incentivar a los usuarios para que vuelvan a entrar en una aplicación durante la primera semana puede contribuir igualmente a reducir las tasas de abandono.

Sigue aumentando el fraude publicitario con nuevas tácticas como el SDK Spoofing

El fraude publicitario cuesta a la industria móvil unos 4900 millones de dólares [https://www.adjust.com/new-assets/images/media-files/media-releases/adjust-releases-latest-mobile-fraud-insights-reveal-fraud-rates-nearly-doubled-compared-to-2017/Press-release-Global-1.pdf ] , lo que lo sitúa entre las principales preocupaciones de los profesionales de marketing. La distribución de los distintos tipos de fraude nos da una idea de los métodos preferidos por parte de quienes perpetrar el fraud. SDK Spoofing [https://www.adjust.com/glossary/sdk-spoofing ], por ejemplo, ha ganado popularidad y supone una cuarta parte (el 24 %) de toda la actividad fraudulenta.

Global Benchmarks 2.0. es una más de las iniciativas a través de las cuales Adjust busca mejorar la transparencia y el conocimiento en el sector del marketing móvil. Las herramientas y los recursos que Adjust facilita pretenden dotar al al mercado de las armas necesarias para afrontar los desafíos a los que se enfrenta, como el aumento del fraude publicitario, y continuar creciendo.

Acerca de Adjust

Adjust es el líder del sector en medición de resultados y prevención del fraude en el sector móvil. Esta empresa internacional ofrece sofisticadas soluciones de app analytics, medición de resultados y prevención del fraude a profesionales del marketing móvil de todo el mundo, ayudándoles a tomar las mejores decisiones, siempre apoyadas en los datos más precisos y fiables. Adjust es socio de las plataformas publicitarias más importantes, entre las que se incluyen Facebook, Google, Snap, Twitter, Line y WeChat. En total, más de 22.000 aplicaciones utilizan Adjust. Fundada en 2012, actualmente Adjust cuenta con oficinas en Berlín, Nueva York, San Francisco, São Paulo, París, Londres, Moscú, Estambul, Seúl, Shanghái, Pekín, Tokio, Bombay y Singapur.

Adjust es la única empresa de atribución móvil que cumple con las más estrictas normas de privacidad de la UE y con el RGPD. Para obtener más información, pueden visitar http://www.adjust.com. [http://www.adjust.com ]

