Adkins Zheng de TCSA ofrece una ponencia magistral en el Diálogo de los Continentes

PARÍS, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) fue invitado como panelista y distinguido experto para el Diálogo de los Continentes, un foro organizado por el Hamburg Institute of International Economics y el Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC). Adkins Zheng, Presidente y Director de Algoritmos de TCSA, pronunció un discurso clave durante el debate de apertura con el tema "Abrazando la era de la imaginación y las incertidumbres: el impacto económico y social mundial de la COVID-19" el 5 de noviembre de 2020.

La pandemia ha afectado gravemente a la economía mundial, lo que ha puesto una presión significativa tanto sobre las instituciones políticas como sobre los mecanismos tradicionales de gobernanza. En su discurso, Zheng abordó la apremiante necesidad de encontrar una nueva salida del enigma actual, donde la eficacia de las políticas monetarias está disminuyendo y los bancos centrales se encuentran tomando decisiones en total oscuridad. Los conocimientos y soluciones proporcionados por TCSA para transformar cada banco central en la mayor potencia de datos de una nación, garantiza la transparencia y proporciona una visión científica, granular y en tiempo real para los responsables de la toma de decisiones de todo el mundo, ganó el reconocimiento de todas las partes involucradas.

Este centro de datos basado en el banco central servirá como la "cabina de políticas" y el "cerebro macroeconómico" para una nueva era de gobernanza contemporánea y proporcionará una actualización significativa en la artesanía estatal. El grupo especial llegó a la tierra común de que los datos no deberían ser controlados únicamente por el sector privado, como suele ser el caso de los principales gigantes de Internet. En cambio, los datos deben ser propiedad de cada nación y sus ciudadanos para un propósito más igualitario: crear un país de estabilidad y prosperidad igual, sostenible y transparente.

Las autoridades mundiales participantes y los líderes de pensamiento también expresan sus más profundas preocupaciones por la fragilidad económica, la fragmentación social, el cambio climático y la tensión geopolítica, y llegan a un consenso de que los esfuerzos conjuntos y la acción colectiva deben ser la máxima prioridad. Pidieron una colaboración más estrecha entre las naciones en las plataformas multilaterales, vínculos más estrechos entre el sector público y privado y una colaboración más profunda entre las disciplinas desde la ciencia a la política, a fin de crear un camino común hacia el progreso innovador y la paz sostenible.

Al primer panel inaugural de esta conferencia anual de 3 días asistieron líderes de pensamiento mundiales como Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), Think Austria Strategy Unit of the Austrian Federal Government, Center for the Future of Work at Cognizant, Institute of Global Affairs at London School of Economics and Political Science (LSE) y el Ministerio de Finanzas de China. Los asistentes tuvieron un debate en profundidad sobre las implicaciones de COVID-19 y cómo los responsables de la formulación de políticas pueden abordar los desafíos mundiales con soluciones audaces, innovadoras y basadas en datos.

