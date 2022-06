-LA ADQUISICIÓN DE PHARMA IT PERMITIRÁ A PLG REFORZAR SU PRESENCIA EN EL NORTE DE EUROPA Y OFRECER NUEVOS SERVICIOS EN EL CONTEXTO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA

Tras la reciente adquisición de Quoretex en mayo de 2022, ProductLife Group (PLG), líder mundial en servicios de regulación y cumplimiento para la industria de las ciencias de la vida, amplía su oferta de servicios con la adquisición de Pharma IT.

PARIS, 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), proveedor global de servicios especializados para las industrias farmacéutica, de tecnología médica y biotecnológica, ha adquirido recientemente Pharma IT, una empresa de consultoría de ciencias de la vida con sede en Copenhague, Dinamarca.

Fundada en 2016, Pharma IT es un proveedor líder de soluciones tecnológicas y de cumplimiento normativo para el sector de las ciencias de la vida. La empresa está formada por 140 consultores cualificados y está especializada en calidad y cumplimiento normativo, consultoría de gestión, desarrollo de medicamentos y tecnologías de la información. La incorporación de Pharma IT reforzará la actual oferta de PLG en materia de gestión de la calidad y cumplimiento normativo con su experiencia en el campo de la implantación de sistemas informáticos, la validación y el cumplimiento normativo.

Gracias a su capacidad única para proporcionar soluciones a medida tanto a clientes establecidos como a los emergentes, así como nuevos recursos innovadores en la nube, Pharma IT ha crecido una media de más del 45% anual en los últimos 4 años, haciendo nuevas incursiones en el mercado nórdico de las ciencias de la vida.

Tras esta adquisición, PLG contará con más de 800 empleados ubicados en 40 países diferentes. Esta nueva alianza allana el camino para acelerar aún más las ambiciones de crecimiento de las dos empresas, al permitir que los clientes se beneficien de un conjunto más profundo de experiencia en consultoría y de un alcance más amplio, al tiempo que permite a Pharma IT ampliar sus soluciones a nivel internacional.

"Pharma IT es un reconocido proveedor de servicios con una excelente reputación en el espacio de la tecnología farmacéutica", explicó Xavier Duburcq, consejero delegado de PLG. "Estamos encantados de incorporar una empresa con una gestión experimentada y servicios sinérgicos en el sector altamente regulado al que servimos".

Jakob Juul Rasmussen, director general y cofundador de Pharma IT, dijo: "Me pareció evidente que ambas organizaciones comparten un enfoque en la calidad, así como una fuerte dedicación a nuestros empleados y clientes. Este compromiso compartido de ofrecer soluciones acreditadas con resultados excepcionales no sólo favorecerá nuestra asociación, sino que también proporcionará a nuestros clientes una experiencia normativa y tecnológica digna de mención".

"Es un gran día para PLG. La experiencia especializada de Pharma IT nos permitirá seguir impulsando el negocio en los países nórdicos, más concretamente en Medicon Valley, y ampliar nuestra línea de servicios de gestión de calidad y cumplimiento normativo en todo el mundo. También permite a la organización ampliar el viaje de transformación digital y Pharma 4.0 que hemos estado llevando a cabo recientemente", añadió Xavier.

"Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes una experiencia técnica insuperable combinada con un servicio de calidad, y sabemos que hemos encontrado lo mismo en PLG. Formar parte de una organización más grande con una excelente reputación y una importante presencia global es un paso emocionante para Pharma IT. Estamos deseando que llegue este nuevo capítulo", concluyó Søren Winkel, socio y cofundador de Pharma IT.

Acerca de ProductLife GroupLa misión de ProductLife Group es mejorar la salud humana mediante la prestación de servicios de regulación y cumplimiento para el uso seguro y eficaz de las soluciones médicas. PLG apoya a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, combinando la experiencia local con un alcance global que abarca más de 150 países. Ofrece servicios de consultoría y subcontratación en las áreas de desarrollo de fármacos, asuntos regulatorios, gestión de calidad y cumplimiento, vigilancia e información médica, abarcando tanto productos establecidos como terapéuticos y diagnósticos innovadores.

Con el objetivo de mejorar continuamente el valor que se ofrece a las personas y a los clientes, PLG está comprometida con la colaboración a largo plazo, la innovación, la flexibilidad y la rentabilidad.

Para más información, visite https://productlifegroup.com/

Acerca de Pharma ITPharma IT es una empresa de consultoría integral que presta servicios exclusivamente a los sectores farmacéutico, biotecnológico y de dispositivos médicos. Nuestros consultores proporcionan asistencia experta a medida en todas las áreas clave de estas industrias, incluyendo Consultoría de Gestión y Negocios, Consultoría de TI y Soluciones en la Nube, Automatización y Análisis, Desarrollo de Medicamentos, Consultoría de Dispositivos Médicos, Consultoría de Fabricación y Consultoría de Calidad, Cumplimiento y Seguridad. Nos enorgullece nuestra experiencia en la materia, nuestro enfoque altamente ágil y nuestra orientación al cliente. Esto ha convertido a Pharma IT en un socio de confianza para casi 100 empresas en los países nórdicos.

Para más información, visite https://pharmait.dk