AEME GSE presenta la nueva unidad de potencia terrestre EcoTug alimentada por batería en Inter Airport Europe

MÚNICH, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Inter Airport Europe 2025 concluyó con éxito el 9 de octubre en Múnich, Alemania. Como uno de los eventos más influyentes del mundo en el sector de la aviación y los servicios terrestres, la exposición reunió a representantes clave de toda la industria. AEME GSE, un importante proveedor de GSE en la región Asia-Pacífico, presentó su Solución Aeroportuaria Ecológica y el EcoTug 90/180, una unidad de energía terrestre móvil (eGPU) alimentada por la última tecnología en baterías. Aprovechando su amplia experiencia en I+D y sus 20 años de experiencia exitosa en múltiples aeropuertos importantes, AEME GSE busca acelerar su expansión global y apoyar a sus socios en el impulso de la innovación ecológica.

"En los últimos años, la demanda de equipos de apoyo en tierra sostenibles ha experimentado un fuerte crecimiento. EcoTug es la eGPU de 400 Hz más reciente de AEME GSE, que aprovecha nuestra profunda experiencia en I+D, tecnologías patentadas y una cadena de suministro consolidada. Al combinar baterías LFP líderes en la industria con electrónica de potencia y sistemas de control avanzados, aborda los desafíos de la transición ecológica de los aeropuertos, a la vez que proporciona una mayor eficiencia y un rendimiento energético en tierra más fiable", indicó Yu Zhao, director de Marketing Global de AEME GSE.

AEME GSE se ha centrado desde hace tiempo en las necesidades de los aeropuertos en materia de modernización de la infraestructura eléctrica, mejora de la eficiencia energética y control de costes operativos. Considerando los requisitos de seguridad de los aeropuertos, EcoTug está equipado con un completo Sistema de Gestión de Baterías que permite la monitorización en tiempo real, además de protección automática contra incendios a nivel de batería y de sistema. Esto permite a EcoTug adaptarse con flexibilidad a diversos escenarios operativos, garantizando al mismo tiempo una seguridad excepcional.

Como empresa innovadora, AEME GSE presentó su primera GPU móvil en 2017. Dos años más tarde, fue pionera en la GPU S400 con tecnología de bajo voltaje LVRTech™, lo que supuso un gran avance en la estabilidad energética de los aeropuertos. Actualmente, los productos de AEME con certificación CE se implementan en los principales centros de aviación internacionales, con más de mil GPU de última generación entregadas en todo el mundo.

"La transición ecológica se está convirtiendo en una ventaja competitiva clave para los aeropuertos. Con una amplia experiencia práctica e innovación continua, AEME GSE se compromete a mejorar la fiabilidad, la sostenibilidad y la seguridad de los sistemas de energía terrestre. Seguiremos ampliando la colaboración global para impulsar avances que impulsen el rendimiento y la reducción de carbono en las operaciones terrestres de los aeropuertos", afirmó Yu Zhao.

