AER Automation publica una recopilación con 21 casos de éxito en robótica y automatización - AER Automation

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación Española de Automatización y Robótica comparte un documento exclusivo para prensa y publica online los casos de éxito como termómetro de la innovación en el sector.

Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 24 de marzo de 2026 (News Aktuell). — La Asociación Española de Robótica y Automatización (AER Automation) ha publicado una recopilación exclusiva dirigida a medios de comunicación que reúne 21 casos prácticos de éxito en robótica y automatización desarrollados en España por empresas asociadas.

Estos casos, hasta ahora disponibles únicamente en el anuario INSIGHT, ofrecen una visión directa del impacto real de la automatización en sectores clave como la automoción, la alimentación, la logística, la agricultura o la movilidad eléctrica. Además de este documento exclusivo para prensa, los 21 casos de éxito pueden consultarse online en la web de AER Automation. La iniciativa busca acercar a los medios un conjunto de ejemplos concretos que actúan como termómetro del grado de innovación tecnológica e industrial del país.

La recopilación incluye los siguientes 21 casos:

MOTTUS – La revolución del control de calidad: procesos más eficientes duplicando la capacidad productiva y reduciendo la tasa de rechazo PILZ – Pilz para ZKW: aplicación colaborativa más segura y un 20% más rápida para el montaje de tiras LED SCHUNK – Automatización flexible: SCHUNK y FANUC revolucionan la manipulación de piezas con geometrías variables SICK – Idaxa y SICK transforman la automatización en la industria farmacéutica SUMCAB – Sumcab y ABB, una colaboración para alcanzar la excelencia en aplicaciones exigentes SYNERSIGHT – Impulsando la innovación en la fabricación de camiones de recogida de residuos TECNALIA – iWELD: automatización y optimización de procesos de soldadura TIGLOO – Tigloo transforma con la inteligencia artificial el servicio de atención al cliente UNIVERSAL ROBOTS – Brazos colaborativos UR12e optimizan la preparación de pedidos en un nuevo almacén de Madrid WEIDMÜLLER – Soluciones industriales para Smart Agro: optimización del control y trazabilidad de las máquinas YASKAWA – Innovación y precisión: Lazpiur transforma la inspección de calidad en OEM con IRIS CELL ONE ABB – Modernización robótica en línea de embotellado: mejora de tiempos de ciclo y sostenibilidad ARITEX – SEAT/CUPRA acelera la formación de operarios con realidad aumentada y Mentor Digital de Aritex BITMETRICS – Con IA y percepción avanzada, BitMetrics impulsa la próxima generación de robots y sistemas inteligentes ELMEQ – Una solución de robótica móvil que transporta hasta 20 toneladas en el sector aeronáutico EURECAT – Robótica agrícola: innovación tecnológica que transforma el futuro del campo IBERTECNIC – El sistema AGV de MasterMover acelera la eficiencia en Toyota Motor Manufacturing UK INALI – Robótica y movilidad ecológica: automatización del prensado de engranajes para motores de bicicleta eléctrica INGENERSUN – Nuevas líneas robotizadas de pintura de discos de freno para OEM KUKA – Gemelo digital: de la programación ‘offline’ a la puesta en marcha virtual en una aplicación robotizada de soldadura LEITAT – Soluciones de automatización para un reciclaje seguro y eficiente de baterías de vehículos eléctricos

Esta recopilación pone de manifiesto cómo la automatización y la robótica no solo incrementan la productividad y la eficiencia, sino que también impulsan la sostenibilidad, mejoran la seguridad laboral y permiten afrontar retos industriales complejos en un contexto de transformación global.

Sobre AER Automation

AER Automation, Asociación Española de Robótica y Automatización, es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 1985 y que agrupa a los principales actores del mercado de la automatización y la robótica industrial, de servicio y educativa: Fabricantes, Distribuidores, Ingenierías, Integradores, Centros Tecnológicos, Startups, Universidades, Centros de Formación y Empresas usuarias.

Su misión es promover la transformación del tejido productivo en el territorio español mediante tecnologías de robótica y automatización, así como establecer una agenda estratégica para afrontar los retos de futuro. Además tiene el objetivo de aportar conocimiento de forma transversal para la mejora de la competitividad y eficiencia empresarial en todos los sectores de demanda. Por último, garantizar un acceso fluido de talento joven cualificado a la industria 4.0, impulsando también la recualificación del talento senior.

AER es miembro fundador de la Federación Internacional de Robótica (IFR, 1987), y desde 2022 miembro de CEOE, representando a los sectores de la robótica y la automatización en España. Forma parte de la “Alianza para la FP Dual” y recientemente se ha adherido a la “Alianza STEAM. Niñas en pie de ciencia” promovida por el Ministerio de Educación. También es socio colaborador de “FPEmpresa”.

Más información en https://www.aer-automation.com/.

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Emisor: AER