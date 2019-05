AFFA lanza una declaración relacionada con la decisión de Henrikh Mkhitaryan del Arsenal, de no viajar a Bakú

Publicado 22/05/2019 13:03:18 CET

LONDRES, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Bakú hospedará la final de la Europa League entre el Arsenal y el Chelsea el 29 de mayo de 2019. Tras la confirmación realizada hoy por medio del jugador del Arsenal, Henrikh Mkhitaryan, de que no viajará a Bakú, indicando preocupaciones sobre la seguridad, la Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA http://www.affa.az [http://www.affa.az/index.php?lang=2]) ha reiterado hoy que no ve ninguna razón por la que el jugador ha tomado esta decisión.

Un portavoz de la AFFA afirmó: "Nos apena ver la declaración del Arsenal sobre si Henrikh Mkhitaryan no viajará con su equipo a Bakú para participar en la final de la UEFA Europa League frente al Chelsea el próximo miércoles. Lamentamos mucho esta decisión no querida que ha tomado, ya que conocemos de forma colectiva al Arsenal, al jugador y a su familia. Aunque reconocemos el derecho de su decisión personal de no viajar, queremos reiterar que el país de celebración, Azerbaiyán, ha proporcionado todas las garantías necesarias por la UEFA para asegurar la seguridad personal de Mkhitaryan. No hay ninguna razón para poner en cuestión la seriedad de estas garantías proporcionadas por Azerbaiyán. En la última década, un gran número de atletas de Armenia han formado parte en varios eventos deportivos internacionales de Azerbaiyán sin ningún problema. Finalmente, creemos que esta es una decisión arrepentida que no afectará de ninguna forma a la calidad y atracción de este gran partido. Estamos impacientes por dar la bienvenida a ambos equipos a Bakú en breve".

