AGC Biologics participa en la primera conferencia BIO Digital

BIO International transiciona hacia el formato virtual conocido como BIO Digital debido a la pandemia del COVID-19

SEATTLE, May 14, 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologic [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2803594-1&h=2726745956&u...]s [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2803594-1&h=2274707298&u...], una organización global de fabricación y desarrollo por contrato biofarmacéutico (CDMO), va a participar en el primer evento BIO Digital. La BIO International Conference está hospedando su evento anual de forma virtual este año con el fin de conectar de forma segura a los expertos de la industria en mitad de la pandemia mundial del COVID-19. El evento, que se celebra del 8 al 12 de junio, reúne la experiencia de capital, científica y de desarrollo necesaria para convertir la innovación prometedora en medicina de éxito.

Durante la reunión digital, AGC Biologics llevará a cabo reuniones digitales con clientes por medio del sistema BIO One-on-One Partnering para compartir información sobre el desarrollo de procesos de alineación mundial, fabricación y transferencias de tecnología perfectas. Los tiempos de las reuniones virtuales siguen estando disponibles [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2803594-1&h=401942176&u=...] para todos los participantes.

"Al participar virtualmente en BIO Digital, AGC Biologics seguirá dirigiéndose a los socios potenciales de todo el mundo", explicó el consejero delegado de AGC Biologics, Patricio Massera. "Teniendo en cuenta el actual clima económico y de seguridad en la salud, las colaboraciones del sector farmacéutico y de biotecnología son cada vez más importantes".

"AGC Biologics utilizará además esta oportunidad para destacar la reciente expansión de su oferta de plásmido ADN (ADNp)", indicó el responsable de negocios de AGC Biologics, Mark Womack. "Dando servicio a la demanda creciente de ADNp, AGC Biologics ofrece un registro de seguimiento demostrado de 10 años en producción de plásmido comercial y una aproximación ampliamente personalizable para todas las necesidades de plásmido".

AGC Biologics celebrará un evento virtual de 20 minutos de duración en BIO Theater con la temática "Plasmid manufacturing excellence - The foundation for multiple new modalities" con el ponente Mario Kraft el miércoles 10 de junio de 11:05 a.m. a 11:25 a.m. EDT.

Acerca de AGC Biologics:AGC Biologics es una organización líder de desarrollo de contratos y fabricación (CDMO) con un sólido compromiso para ofrecer el mayor nivel de servicio a nuestros clientes y socios. La compañía cuenta con más de 900 empleados en todo el mundo en estos momentos. La exhaustiva red de AGC Biologics abarca tres continentes, con instalaciones compatibles con cGMP en Seattle, Washington; Copenhague, Dinamarca; Heidelberg, Alemania; y Chiba, Japón.

AGC Biologics ofrece mucha experiencia en el sector y servicios únicos personalizados ampliación y fabricación cGMP de tratamientos basados en proteínas; desde producción mamífera y de microbios preclínica hasta comercial. Nuestro servicio integrado de ofertas incluye la fabricación de plásmido (GMP pDNA), desarrollo de línea celular, desarrollo de bioprocesos, formulación, pruebas analíticas, desarrollo de fármacos anticuerpos y conjugación, bancos y almacenamiento de células, y expresión de proteínas, incluyendo nuestra producción para mamíferos propietaria CHEF1® Expression System. Aprenda más en la página web sita en www [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2803594-1&h=916478705&u=...].agcbio.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2803594-1&h=3253797502&u...].

Acerca de BIO Digital:Cuando la colaboración es más vital que nunca, puedes seguir basándote en BIO para reunir a la industria. Para el año 2020, la BIO International Convention llevará a cabo la transición hacia un nuevo formato de evento virtual, BIO Digital. Esta reunión virtual de la industria biotecnológica mundial proporciona acceso a los socios principales a través de la BIO One-on-One Partnering, con recursos de formación que ayudan a impulsar los negocios, y con las visiones que se necesitan para continuar con la investigación y desarrollo vitales. No Podemos reunirnos en persona, pero nada detendrá la innovación. Para más información visite https://www.bio.org/events/bio-digital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2803594-1&h=3819296698&u...]

