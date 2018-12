AGC presenta la venta global de AMOLEA (TM) AS-300 un nuevo tipo solvente fluorado con bajo impacto medioambiental

Publicado 06/12/2018 9:14:50 CET

TOKIO, 30 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- AGC Inc., con sede central en Tokio, ha anunciado la venta global de AMOLEA (TM) AS-300 un nuevo tipo de solvente fluorado con bajo impacto medioambiental. El producto tendrá muestras disponibles a partir de noviembre de 2018.

(Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201811280853/_prw_PI1fl_DkAhoP4x.png [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201811280853/_prw_PI1fl_DkAhoP4x.png]) (Foto: https://kyodonewsprwire.jp/img/201811280853-O2-dvK6bh3R [https://kyodonewsprwire.jp/img/201811280853-O2-dvK6bh3R])

La creciente sensibilización en materia de medio ambiente de los últimos años ha creado una fuerte demanda de nuevos solventes fluorados con menor Potencial de agotamiento del ozono (PAO) (*1) y menor Potencial de calentamiento global (PCG) (*2). Esta presentación supone el primer solvente fluorado que reduce el Potencial de agotamiento del ozono a casi "0" y el Potencial de calentamiento global por debajo de "1". AMOLEA (TM) AS-300 no solo tiene un impacto mínimo en el medio ambiente, sino que ofrece una seguridad superior, una solvencia excelente y un punto de ebullición óptimo que disminuye el consumo. Desde que anunció el producto en octubre de 2017, AGC ha realizado varias evaluaciones detalladas de rendimiento junto con clientes, que han verificado su idoneidad para un amplio rango de aplicaciones. Ahora que se han completado las preparaciones para su producción en masa, la compañía se ha centrado en el lanzamiento oficial de ventas globales del producto.

Los solventes fluorados presentan varias características que les dan ventajas frente a otros productos: solventes clorados, hidrocarbono, mezcla de solventes t-DCE, n-PB, HFC (*4) y otros. Por ejemplo, el hecho que no sean inflamables hace que sean fáciles de manipular. También tienen un menor problema de oxidación de los productos finales y su baja tensión de superficies permite la limpieza de partes con formas complejas mientras reduce la emisión de agua comparado con detergentes basados en agua. Además, su punto de ebullición moderado ayuda a reducir el consumo. Esto hace que AMOLEA (TM) AS-300 sea ideal para un amplio rango de aplicaciones, incluidas la limpieza de partes precisas y componentes ópticos, además de ser un fluido de disolución y efectuado. AMOLEA (TM) AS-300 es ideal para los clientes que quieren evitar los solventes clorados y el bromuro n-propil (*3) debido a su menor impacto en el medio ambiente y su solvencia superior. AMOLEA (TM) AS-300 se puede usar fácilmente en desengrasantes existentes de vapor con solventes clorados o bromuro n-propil.

El AGC Group, bajo su política de gestión "AGC plus", se ha comprometido a crear productos que ofrezcan varios "beneficios" a los interesados. Los beneficios para la sociedad incluyen "vigilancia," "seguridad" y "comodidad" mientras que los beneficios para los clientes incluyen "nuevo valor" y "funcionalidad". AGC se dedica a sacar provecho de experiencia técnica adquirida y refinada durante años de experiencia con productos fluoroquímicos para seguir desarrollando y proporcionar productos que ayuden a reducir el impacto medioambiental.

Notas:

(*1) Potencial de agotamiento del ozono (PAO): es un coeficiente que representa el efecto destructivo de una unidad de peso de masa de una sustancia emitida en la atmósfera, comparado con el impacto del cloroflurocarbono-11 (CFC-11) cuyo valor de referencia es 1. (*2) Potencial de calentamiento global (PCG): un coeficiente que representa el efecto sobre el calentamiento global. Se refiere a un número que expresa el potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero en relación con el valor de referencia del dióxido de carbono. (*3) Bromuro n-propil (1-bromopropano): según los datos de toxicidad, la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) ha prohibido el uso de dichos solventes en Europa, excepto para usos determinados, con efecto del 4 de julio de 2020, tal y como se describe en el Anexo XIV de REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias Químicas). (*4) Hidrofluorocarbono (HFC): se puso fin de manera gradual al uso de HFC en cumplimento con la Enmienda Kigali del Protocolo de Montreal. * La compañía cambió el nombre de Asahi Glass Co., Ltd. a AGC Inc. el 1 de julio de 2018. Su presidente es Takuya Shimamura. * El manejo de la información personal está regido por las políticas de privacidad de la compañía.

Para consultar referencias, visite: https://kyodonewsprwire.jp/attach/201811280853-O1-p12XG7mt.pdf [https://kyodonewsprwire.jp/attach/201811280853-O1-p12XG7mt.pdf]

Sitio web: https://www.agcce.com/amolea-as-300/ [https://www.agcce.com/amolea-as-300/]

