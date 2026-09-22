AIMD lleva A-LRYNGO, el primer videolaringoscopio del mundo guiado por IA, a los mercados globales

(Información remitida por la empresa firmante)

El doble reconocimiento del gobierno coreano impulsa la intubación guiada por IA hacia un nuevo estándar en el manejo de la vía aérea

SEUL, Corea del Sur, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- AIMD Inc., una empresa coreana de tecnología médica especializada en atención de urgencias impulsada por inteligencia artificial, anunció la expansión mundial de A-LRYNGO™, el primer videolaringoscopio del mundo guiado por IA con reconocimiento automático de la glotis en tiempo real, a medida que la compañía impulsa la incorporación de la gestión de la vía aérea guiada por IA en la práctica clínica a nivel global.

La intubación endotraqueal es un procedimiento crítico, aunque técnicamente exigente, que se realiza más de 100 millones de veces al año en todo el mundo. El éxito de la intubación depende en gran medida de la experiencia del operador, mientras que una intubación fallida o retrasada puede provocar hipoxia grave, paro cardíaco y la muerte. Estos desafíos ponen de manifiesto la necesidad de tecnologías inteligentes capaces de asistir a los profesionales clínicos durante los procedimientos críticos de la vía aérea.

A-LRYNGO se desarrolló para llevar la videolaringoscopia más allá de la simple visualización y convertirla en una herramienta de apoyo procedimental guiado por inteligencia artificial. Su IA integrada reconoce automáticamente la glotis y ofrece orientación visual en tiempo real durante la intubación, sin necesidad de servidores externos ni del pago de licencias recurrentes por el uso de la IA. Esta asistencia mediante IA está diseñada para apoyar a los profesionales clínicos y al personal de emergencias médicas, incluidos aquellos con poca experiencia en intubación. Asimismo, esta plataforma portátil permite una puesta en marcha en menos de cinco segundos, así como la transmisión inalámbrica de pantalla, la grabación de vídeo y la captura de imágenes.

La tecnología de IA fundamental de A-LRYNGO se desarrolló mediante un programa nacional de I+D respaldado por el Ministerio de Ciencia y TIC (MSIT) de Corea, y ha evolucionado desde la investigación financiada por el gobierno hasta la evaluación clínica y la comercialización. Se han publicado estudios revisados por pares sobre esta tecnología en IEEE Access y Medicine.

A-LRYNGO ha recibido un doble reconocimiento por parte del gobierno coreano: fue designado 'Producto innovador de I+D excelente' por el Ministerio de Ciencia y TIC y seleccionado como 'Producto de clase mundial de próxima generación'. En conjunto, estos reconocimientos destacan la innovación, el potencial de comercialización y la competitividad global de la tecnología.

En Corea, A-LRYNGO se utiliza ampliamente en los servicios de bomberos y en las organizaciones EMS, siendo el sector de la atención de urgencias prehospitalarias uno de los ámbitos donde la tecnología ha logrado una mayor adopción.

A-LRYNGO también está obteniendo validación y adopción a nivel internacional. Actualmente, la tecnología está siendo evaluada en la Clínica Mayo de Estados Unidos mediante un programa de demostración en el extranjero respaldado por el gobierno de Corea. Se han implementado más de 200 unidades en hospitales públicos de Uzbekistán, y la tecnología también ha sido adoptada por el Departamento de Salud de Quang Tri, en Vietnam. En Laos, A-LRYNGO se utiliza en el Hospital Nacional Infantil y en cuatro hospitales públicos provinciales a través de un programa sanitario apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). Estas implementaciones demuestran la creciente presencia de A-LRYNGO en diversos sistemas de salud.

"El futuro del manejo de la vía aérea trascenderá la simple visualización para avanzar hacia una guía inteligente durante procedimientos críticos", afirmó el Dr. Tae Ho Lim, profesor de Medicina de Urgencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Hanyang, coconsejero delegado de AIMD y desarrollador de A-LRYNGO. "Nuestro objetivo es establecer la intubación guiada por IA como un nuevo estándar mundial en el manejo de la vía aérea y hacer que la atención de urgencias avanzada sea más accesible en todo el mundo".

El 18 de septiembre, AIMD presentó A-LRYNGO en KOICA AI Partners' Fair, celebrada en el marco de la 19ª Seoul ODA International Conference, organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea y KOICA. La próxima presentación de A-LRYNGO por parte de AIMD tendrá lugar en la feria MEDICA 2026 en Düsseldorf, Alemania, el próximo mes de noviembre.

Acerca de AIMD Inc.

AIMD Inc. es una empresa coreana de tecnología médica surgida del entorno de investigación de la Universidad Hanyang, en Seúl. AIMD desarrolla tecnologías médicas impulsadas por inteligencia artificial, diseñadas para ofrecer asistencia en tiempo real durante procedimientos de medicina de urgencias y cuidados críticos.

Consultas de prensa y negociosJungChi Seo, Ph.D., coconsejero delegadoAIMD Inc.Email: aimdinc.official@gmail.comSitio web: aimdinc.com

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