Airborne y Mercuria acuerdan una empresa conjunta de financiación de aviación en Japón

-Airborne Capital y Mercuria Investment Group acuerdan una empresa conjunta de financiación de aviación en Japón

TOKIO y DUBLÍN, Irlanda, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Airborne Capital Limited ("Airborne") y Mercuria Investment Holdings Co., Ltd. ("Mercuria") se complacen en anunciar el acuerdo, entre Airborne y la filial de Mercuria, Mercuria Investment Co., Ltd., para crear una empresa conjunta para la explotación de una nueva entidad en Japón, denominada "Mercuria Airborne Capital Co., Ltd." ("JV").

La empresa conjunta proporciona a Airborne un mayor acceso a los inversores japoneses en el sector de la aviación, y permite a Mercuria ampliar su experiencia en inversiones alternativas transfronterizas, atendiendo a los inversores japoneses que buscan inversiones en el sector de la aviación a medida. El negocio será un puente entre las necesidades específicas de los inversores japoneses en aviación y la dinámica cambiante del mercado mundial de la aviación.

A pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19, la inversión en aeronaves sigue ofreciendo atractivas oportunidades de inversión y rendimiento a los inversores de todo el mundo, y la empresa conjunta se ha creado en previsión de que el papel que desempeñan los inversores institucionales en el sector del arrendamiento de aeronaves crezca a un ritmo más rápido.

Mercuria es un grupo de gestión de inversiones multiestratégicas con oficinas en Tokio, Pekín, Hong Kong y Bangkok, y su AUM es de unos 2.000 millones de dólares estadounidenses. Mercuria ha proporcionado soluciones innovadoras en materia de crecimiento, compras e inversiones en activos reales a inversores japoneses y extranjeros.

Airborne es una empresa especializada en el arrendamiento de aeronaves y la gestión de activos con sede en Irlanda y presencia en Shannon, Dublín, Londres, Nueva York, Montreal, Hong Kong, Seúl y Tokio. Airborne se creó en 2017 y gestiona aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses en activos de aeronaves a través de relaciones activas con un conjunto global de inversores, incluidos los japoneses.

Toshihiro Toyoshima, consejero delegado de Mercuria, dijo:

"Esta empresa conjunta es un paso emocionante para Mercuria y ampliará la gama de oportunidades de inversión alternativa internacional que podemos ofrecer a nuestros clientes. El negocio combina la experiencia global de Airborne en financiación de la aviación con nuestra sólida base de clientes y nuestro origen de inversión."

Ramki Sundaram, consejero delegado de Airborne Capital, dijo:

"Estamos encantados de asociarnos con Mercuria y ampliar nuestras ya exitosas operaciones en Japón. Mercuria Airborne Capital ofrecerá a los inversores institucionales de Japón acceso a una creciente gama de atractivas oportunidades de inversión en el sector financiero de la aviación mundial."

Para más información, contactar con: