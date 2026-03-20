Aircom presenta raNora, su plataforma de IA agente para redes autónomas

(Información remitida por la empresa firmante)

Aircom presenta una plataforma de IA multiagente entrenada por empresas de telecomunicaciones, diseñada para incorporar la ejecución automatizada a los flujos de trabajo de redes de radio reales, reduciendo la brecha entre las operaciones manuales y la autonomía de la red.

FAIRFAX, Va., 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Aircom anunció hoy el lanzamiento de raNora, una plataforma de IA autónoma diseñada para optimizar los flujos de trabajo diarios de planificación e ingeniería de radio. Desarrollada como parte de la visión de Redes Autónomas de Aircom, raNora introduce una arquitectura multiagente controlada y entrenada por operadores de telecomunicaciones que aporta razonamiento y ejecución estructurados a los entornos operativos.

A medida que las redes de radio se vuelven más complejas, los modelos operativos siguen siendo en gran medida manuales. Los operadores se enfrentan a una creciente presión de costos, herramientas fragmentadas y procesos basados en tickets que limitan la eficiencia. raNora aborda este desafío integrando la IA directamente en los manuales de operaciones de ingeniería, lo que permite que agentes especializados ejecuten tareas repetibles mientras los humanos supervisan las políticas y los casos excepcionales.

A diferencia de los asistentes de IA genéricos, raNora está diseñado específicamente para operaciones RAN. Su arquitectura combina un motor de razonamiento basado en LLM que integra datos de topología, configuración, rendimiento y planificación de la red. Los agentes de IA para telecomunicaciones entrenados por Aircom se basan en estrictas directrices de ingeniería, y su orquestador multietapa garantiza la repetibilidad y la trazabilidad.

El lanzamiento de raNora incluye dos agentes de alto impacto:

Agente de base de datos : admite consultas de datos de red, auditorías de cumplimiento, análisis de discrepancias y propuestas de acciones correctivas.

: admite consultas de datos de red, auditorías de cumplimiento, análisis de discrepancias y propuestas de acciones correctivas. Agente de cobertura: permite el análisis de cobertura, la generación de informes estadísticos, mapas interactivos y recomendaciones automatizadas para la ubicación de sitios.

"La transición hacia redes autónomas requiere una IA que pueda operar dentro de flujos de trabajo controlados, no solo generar información", afirmó Khurram Chaudhry, vicepresidente de Productos e Ingeniería de Aircom. "raNora representa un paso importante para integrar la IA con capacidad de gestión en la planificación diaria de comunicaciones por radio, ayudando a los operadores a reducir el esfuerzo manual, mejorar la productividad de la ingeniería y generar confianza en la ejecución asistida por IA".

raNora admite modelos de implementación tanto híbridos como locales, lo que permite a los operadores alinear la adopción de la IA con la seguridad y el cumplimiento normativo. Está previsto el lanzamiento de agentes de IA adicionales de raNora en la segunda mitad de 2026.

raNora está disponible para pruebas de campo. Escríbanos a raNora@teoco.com o póngase en contacto con su representante local de Aircom.

Acerca de Aircom

Aircom ofrece soluciones avanzadas de planificación, optimización y automatización de RAN a más de 125 clientes en más de 100 países. Como filial de TEOCO, Aircom combina décadas de experiencia en el sector de las telecomunicaciones con análisis inteligentes y automatización basada en IA para impulsar la evolución hacia redes autónomas. Las soluciones de Aircom ayudan a los operadores a mejorar la calidad del servicio, reducir la complejidad operativa y optimizar la gestión del ciclo de vida de la red.

Para obtener más información, visite teocoaircom.com.

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