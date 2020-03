Airway Therapeutics evaluará la AT-100 como tratamiento contra el nuevo coronavirus

- Airway Therapeutics anuncia la presentación de solicitud a los NIH para evaluar la AT-100 como tratamiento contra el nuevo coronavirus

Los datos demuestran que la AT-100 (rhSP-D), una nueva proteína humana recombinante, reduce la infección en varias enfermedades respiratorias, tanto víricas como bacterianas, y podría tratar el COVID-19

CINCINNATI, 11 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2746272-1&h=2712255504&u...], Inc., una empresa biofarmacéutica que desarrolla una nueva clase de biofármacos para romper el ciclo de lesión-inflamación en pacientes con enfermedades respiratorias e inflamatorias, ha anunciado hoy su petición al Departamento de Enfermedades Respiratorias de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH), el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NIAID), para evaluar la AT-100 (proteína humana recombinante SP-D) como tratamiento para el nuevo coronavirus (COVID-19). Airway sugiere que la AT-100, una versión genotecnológica de una proteína endógena, ha reducido de manera segura la inflamación y la infección en estudios preclínicos, a la vez que modulaba la respuesta inmunitaria en varias enfermedades respiratorias, tanto intrapulmonares como extrapulmonares. El objetivo de Airway es llegar a los hospitales a finales de año y presentar la AT-100 como tratamiento preventivo en investigación para la displasia broncopulmonar (DBP), una grave enfermedad respiratoria, en bebés muy prematuros.

La AT--100 puede servir como tratamiento innovador contra el nuevo coronavirus al actuar sobre etapas críticas de la infección viral al:

-- Facilitar la unión del virus a las células inmunitarias de los pulmones para eliminarlo -- Regular las células inmunitarias para reducir las grandes inflamaciones, el mecanismo patogénico principal de las enfermedades con una grave infección vírica -- Inhibir la infecciosidad y la replicación de varios tipos de virus y bacterias, incluida la infección primaria por coronavirus y las infecciones secundarias víricas y bacterianas que suelen complicar el tratamiento de pacientes con infecciones graves

"Se ha demostrado en investigaciones que la rhSP-D tiene un papel fundamental para eliminar numerosas bacterias y virus en muchas enfermedades respiratorias graves. Como el COVID-19 está causado por un virus respiratorio nuevo, es importante tener en cuenta todos los datos para entender si la AT-100 podría ser un tratamiento eficaz con potencial profiláctico para reducir la inflamación y la infección en pacientes con COVID-19", explicó el Dr. Marc Salzberg, presidente y consejero delegado de Airway. "El brote de COVID-19 ha iluminado la urgencia para identificar y explorar nuevos tratamientos para pacientes que los necesiten, y Airways se compromete a unirse a los NIH para explorar y mejorar la AT-100 como posible tratamiento".

Acerca de la AT-100La AT-100 es una novedosa proteína humana recombinante, rhSP-D, una versión genotecnológica de una proteína endógena, que reduce la inflamación y la infección en el organismo, a la vez que modula la respuesta inmunitaria para romper el ciclo lesión-inflamación. El objetivo primario de Airway es mejorar la AT-100 como tratamiento preventivo contra la displasia broncopulmonar (DBP) en bebés muy prematuros. Las propiedades antinflamatorias y antinfecciosas de la AT-100 la convierten en un posible tratamiento para otras enfermedades respiratorias, como la gripe, el virus respiratorio sincicial (VRS), y enfermedades inflamatorias intrapulmonares y extrapulmonares.

Acerca del CoronavirusLos coronavirus (CoV) son una gran familia de virus, que pueden provocar enfermedades graves, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). Esta nueva enfermedad, el COVID-19, está causada por el virus SARS-CoV-19, y se expande rápidamente a escala mundial desde que se detectó por primera vez en Wuhan (China).(1)

Acerca de Airway TherapeuticsAirway Therapeutics, con sede en Cincinnati (Ohio), es una empresa biofarmacéutica que desarrolla una nueva clase de biofármacos para romper el ciclo de lesión-inflamación en pacientes con enfermedades respiratorias e inflamatorias, especialmente en los segmentos de población más vulnerables. La empresa está mejorando la proteína humana recombinante, rhSP-D, una versión genotecnológica de una proteína endógena, que reduce la inflamación y la infección en el organismo, a la vez que modula la respuesta inmunitaria. La AT-100 es la primera candidata de Airway para desarrollar un método de prevención para la displasia broncopulmonar (DBP) en bebés muy prematuros. Para obtener más información, visite https://www.airwaytherapeutics.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2746272-1&h=3781184707&u...].

