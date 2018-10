COMUNICADO: Ajinomoto Althea y OmniChem se combinan y forman Ajinomoto Bio-Pharma Services

Publicado 02/10/2018 14:01:25 CET

- Ajinomoto Althea y OmniChem se combinan y forman Ajinomoto Bio-Pharma Services para prestar una gama colectiva de servicios al sector biofarmacéutico

SAN DIEGO y WETTEREN, Bélgica, 2 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Althea y OmniChem, líderes globales en servicios de fabricación por contrato de moléculas grandes y pequeñas, han anunciado hoy la integración de sus empresas y operaciones en una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) y el cambio de nombre a Ajinomoto Bio-Pharma Services. El cambio de nombre refleja el compromiso unificado de la empresa de permitir la accesibilidad de sus clientes de moléculas grandes y pequeñas a una gama más amplia de ofertas de servicio.

"Con Ajinomoto Bio-Pharma Services podemos brindar a nuestros clientes una gama más amplia de ofertas CDMO en múltiples plataformas de producción", dijo David Enloe, presidente y consejero delegado de Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Hemos visto un cambio continuo en el espacio biofarmacéutico hacia la simplificación de las cadenas de suministro y la consolidación de las redes de CDMO. En respuesta a ese cambio, ahora podemos establecer relaciones de confianza más profundas con nuestros clientes y satisfacer mejor las demandas de sus cadenas de suministro".

Ajinomoto Bio-Pharma Services incluye servicios de fabricación de moléculas pequeñas, prestados anteriormente por la división de fabricación farmacéutica personalizada de OmniChem (Wetteren y Balen, Bélgica) y servicios de fabricación de moléculas grandes y llenado y acabado asépticos, prestados formalmente por Althea (San Diego, CA, Estados Unidos). En 2019 la entidad de fabricación de oligonucleótidos de Ajinomoto Co., GeneDesign (Osaka, Japón), se unirá a Ajinomoto Bio-Pharma Services.

"La unificación de estas empresas individuales de Ajinomoto refuerza nuestro compromiso de mejorar nuestras capacidades fiables, servicios de calidad y capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros clientes", dijo Peter Stuyck, Sr., vicepresidente y director de Operaciones para Europa de Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Como CDMO plenamente integrada y global, podemos contribuir más satisfactoriamente a la salud de los pacientes en todo el mundo".

El nuevo nombre entra en vigor de inmediato y actualmente se implementa en todos los establecimientos de la empresa. La empresa continuará operando en el marco de su estructura jurídica actual, y la propiedad y el personal se mantendrán sin cambios.

Acerca de Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services es una organización totalmente integrada de desarrollo y fabricación por contrato con sedes en Bélgica, Estados Unidos, Japón e India, la cual presta servicios integrales de desarrollo, fabricación de cGMP y llenado y acabado asépticos para las API de moléculas pequeñas y grandes y sus intermediarios. Ajinomoto Bio-Pharma Services ofrece una amplia gama de capacidades y plataformas innovadoras para programas preclínicos y pilotos y hasta cantidades comerciales, que incluyen: tecnología de expresión de proteínas Corynex(®), síntesis de oligonucleótidos, conjugaciones de anticuerpos farmacológicos (ADC, por sus siglas en inglés), uso de las API de alta potencia (HPAPI, por sus siglas en inglés), biocatálisis, fabricación de flujo continuo y más. Ajinomoto Bio-Pharma Services se dedica a proveer un alto nivel de calidad y servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Para obtener más información: www.AjiBio-Pharma.com [http://www.ajibio-pharma.com/]

Ajinomoto Bio-Pharma Services es propiedad integral de Ajinomoto Co., Inc. (TYO: 2802). Fundada en 1909 y con actividades operativas ahora en 30 países y regiones, Ajinomoto Co. es un líder global de la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de alta calidad para los sectores farmacéutico, de química especializada, nutracéutico, de nutrición deportiva y de salud y belleza, así como de productos de condimentación de alimentos y alimentos para el consumo. Para obtener más información visite www.Ajinomoto.com [http://www.ajinomoto.com/].

