Alamar Biosciences amplía su liderazgo ejecutivo para impulsar la siguiente fase de crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Tod White fue ascendido a director general y Justin McAnear fue nombrado director financiero.

FREMONT, Calif., 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, empresa que impulsa la proteómica de precisión para la detección temprana de enfermedades, anunció hoy importantes incorporaciones a su equipo de liderazgo ejecutivo. Estos nombramientos reflejan el continuo dinamismo de la empresa y su compromiso con la innovación, la excelencia operativa y el crecimiento estratégico.

La junta directiva ha ascendido a Tod White, JD, a la presidencia. Desde su incorporación a Alamar, Tod ha desempeñado un papel fundamental en la trayectoria de la compañía, liderando las áreas de finanzas, recursos humanos, relaciones con inversores, recaudación de fondos, desarrollo corporativo y legal. Su ascenso reconoce no solo su amplio impacto, sino también la confianza que la junta directiva deposita en su capacidad para guiar a Alamar en su siguiente etapa.

"Tod ha sido un pilar fundamental de nuestro equipo directivo", afirmó Yuling Luo, fundador, presidente y consejero delegado de Alamar Biosciences. "Su capacidad para gestionar la complejidad e impulsar la alineación interdisciplinaria ha sido fundamental para nuestro éxito. Este ascenso refleja la confianza de la junta directiva en la visión y el liderazgo de Tod a medida que ampliamos nuestras operaciones y profundizamos nuestro impacto".

Para fortalecer aún más su liderazgo financiero, Alamar da la bienvenida a Justin McAnear como director financiero. Justin aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo operativo y financiero en diversos sectores y fue clave para la salida a bolsa de 10x Genomics en 2019, ejerciendo como su director financiero durante más de cinco años. Justin fue vicepresidente de Finanzas y Operaciones Mundiales de Tesla durante más de tres años, apoyando iniciativas clave como los lanzamientos del Model X y el Model 3 y la adquisición de Solar City. Justin también ocupó diversos cargos en Apple y J&J a principios de su carrera, y sirvió como oficial naval y aviador durante más de nueve años.

"La llegada de Justin marca un momento emocionante para Alamar", afirmó Luo. "Aporta una combinación excepcional de visión estratégica, disciplina operativa y un profundo conocimiento del escalamiento de organizaciones complejas. Espero colaborar con él para continuar el crecimiento y la evolución de la empresa".

Juntos, White y McAnear aportan fortalezas complementarias que ayudarán a Alamar a aprovechar las oportunidades que se avecinan. Su experiencia combinada refuerza el compromiso de la empresa con la innovación, la integridad y un rendimiento líder en la industria.

Acerca de Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences es una empresa privada de ciencias de la vida cuya misión es impulsar la proteómica de precisión para la detección temprana de enfermedades. Su plataforma NULISA™, propiedad de la compañía, y el sistema ARGO™ HT se integran a la perfección con los últimos avances en genómica para lograr una sensibilidad de detección attomolar de un solo dígito, superando ampliamente la tecnología de detección de proteínas más sensible del mercado actual. Para más información, visite alamarbio.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796717... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796718... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alamar-biosciences-amplia-su-liderazgo-ejecutivo-para-impulsar-la-siguiente-fase-de-crecimiento-302586695.html