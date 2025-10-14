Alcor Micro presentará su última plataforma de CPU basada en Arm, «Mobius100 (CSS V3)», en la OCP Global Summit 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, California, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Alcor Micro (8054.TWO), una filial de Egis Technology Inc. (6462.TWO), participará en la Cumbre Global 2025 del Open Compute Project (OCP) que se celebrará en San José, California, para presentar su última plataforma de CPU basada en Arm: Mobius100 (CSS V3). La plataforma de emulación de 8 núcleos está diseñada específicamente para servidores de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC), lo que demuestra el liderazgo de Alcor Micro en innovación informática abierta y arquitectura de chips avanzada.

Innovación colaborativa en el ecosistema Arm

La demostración in situ pondrá de relieve la colaboración y la innovación dentro del ecosistema Arm. En colaboración con Cadence y Jmem Tek, Alcor Micro presenta conjuntamente una revolucionaria plataforma de diseño digital gemelo: la plataforma de emulación Arm CSS V3 de 8 núcleos. Esta plataforma redefine la arquitectura, el flujo de diseño y los estándares del desarrollo de chips de próxima generación, acelerando la integración de chips heterogéneos y la innovación a nivel de sistema. A través de una colaboración más profunda en todo el ecosistema Arm, los socios están allanando el camino para una nueva era de computación abierta.

Pioneros en el futuro del diseño de CPU: computación heterogénea y arquitectura chiplet

Alcor Micro adopta la última arquitectura Arm CSS V3 EAC2, que admite la interconexión entre chips de CPU como centro de control de computación y permite una conectividad flexible con GPU, NPU y varios chips aceleradores de IA para una verdadera integración de la computación heterogénea. Este diseño mejora el rendimiento y la escalabilidad generales del sistema, lo que establece una base sólida para futuras aplicaciones de IA y HPC. Aprovechando la arquitectura de bajo consumo de las CPU Arm, Alcor Micro logra una eficiencia excepcional en cuanto a rendimiento por vatio, lo que proporciona una capacidad computacional extraordinaria con un consumo energético limitado. Esta optimización satisface las crecientes demandas de las cargas de trabajo de IA y centros de datos, al tiempo que respalda los objetivos globales de eficiencia energética y sostenibilidad.

Solución PQC basada en PUF para una computación en chip segura y fiable frente a la computación cuántica

Para reforzar aún más la seguridad a nivel de chip y permitir una computación fiable, Alcor Micro ha colaborado con Jmem Tek para desarrollar una solución PQC (criptografía poscuántica) basada en PUF.

La solución ha obtenido múltiples certificaciones internacionales, entre ellas NIST FIPS 140-3 CAVP, FIPS 203 (ML-KEM) y FIPS 204 (ML-DSA), y es totalmente compatible con el último algoritmo ASCON, que cumple con la norma SP 800-232. Con aceleración de hardware nativa y una arquitectura de baja latencia, esta tecnología proporciona una protección cuántica segura, de alta velocidad y energéticamente eficiente directamente a nivel de chip, lo que permite defenderse eficazmente contra las amenazas emergentes de descifrado cuántico y habilita una computación en chip segura y fiable.

Potenciando el ecosistema Arm a través de la colaboración total en el diseño

Como miembro clave de la red Arm Total Design Partner en la categoría de servicios de diseño, Alcor Micro posee una amplia experiencia en el diseño e integración de plataformas CPU CSS basadas en Arm.

La CPU Mobius100, recientemente desarrollada, desempeñará un papel fundamental dentro del ecosistema Arm CSA, proporcionando soluciones flexibles y rentables de chiplets de CPU CSS basadas en Arm para los mercados de servidores de IA y HPC.

Las cargas de trabajo de IA están ampliando los límites de lo que puede ofrecer el diseño tradicional de SoC, y la industria se ve presionada para escalar de manera más eficiente, explicó Eddie Ramírez, vicepresidente de comercialización del negocio de infraestructura de Arm. La CPU Mobius100 de Alcor Micro, basada en Neoverse CSS y desarrollada a través del ecosistema Arm Total Design, demuestra cómo un enfoque basado en chiplets puede acelerar la innovación y el tiempo de comercialización.

Al combinar la experiencia en diseño de paquetes avanzados de Alcor Micro con la arquitectura modular basada en chiplets, el chiplet de CPU CSS basado en Arm logra una alta flexibilidad de integración y reutilización a nivel de paquete, lo que acelera la innovación a nivel de sistema basada en la arquitectura chiplet e impulsa el futuro de la informática abierta.

Información del evento

Evento: OCP Global Summit 2025Fecha: Del 13 al 16 de octubre de 2025Localización: San Jose Convention Center, California, Estados UnidosZona de muestra: Innovation Village Zone

