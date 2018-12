ALERTA DE INVERSIONISTA: Monteverde & Associates PC Está Investigando La Reciente Fusión

Publicado 06/12/2018 16:21:05 CET

NUEVA YORK, 6 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Juan Monteverde [http://profiles.superlawyers.com/new-york-metro/new-york/lawyer/juan-e-monteverde/b861d99b-d20f-4376-92c4-2996390bacbc.html], Fundador y Socio de Monteverde & Associates PC [http://www.monteverdelaw.com/], un estudio jurídico concentrado en derecho bursátil con sede en el Edificio Empire State en Nueva York, está investigando:

Apptio, Inc. (NasdaqGM: APTI [https://es.finance.yahoo.com/quote/APTI?p=APTI&.tsrc=fin-srch-v1]) en respecto a la venta de Apptio a afiliados de Vista Equity Partners por $38.00 por cada acción. Haga clic aquí para obtener más información:https://www.monteverdelaw.com/Case/apptio-Inc [https://www.monteverdelaw.com/Case/apptio-Inc]. Es gratis y no hay costo ni obligación para usted.

athenahealth, Inc. (NasdaqGS: ATHN [https://es.finance.yahoo.com/quote/ATHN?p=ATHN&.tsrc=fin-srch-v1]) en respecto a la venta de athenahealth a un afiliado de Veritas Capital y Evergreen Coast Capital por $135 por cada acción. Haga clic aquí para obtener más información:https://www.monteverdelaw.com/Case/athenahealthinc [https://www.monteverdelaw.com/case/athenahealthinc]. Es gratis y no hay costo ni obligación para usted.

Bojangles', Inc. (NasdaqGS: BOJA [https://es.finance.yahoo.com/quote/BOJA?p=BOJA&.tsrc=fin-srch-v1]) en respecto a la venta de Bojangles a Durational Capital Management LP y Jordan Company por $16,10 por cada acción. Haga clic aquí para obtener más información:https://www.monteverdelaw.com/Case/Bojangles-Inc [https://www.monteverdelaw.com/case/bojangles-inc]. Es gratis y no hay costo ni obligación para usted.

BSB Bancorp, Inc. (NasdaqCM: BLMT [https://es.finance.yahoo.com/quote/BLMT?p=BLMT&.tsrc=fin-srch-v1]) en respecto a la venta de BSB a People's United Financial, Inc. a cambio de 2 acciones en People's United Financial, Inc. por cada acción de BSB. Haga clic aquí para obtener más información:https://www.monteverdelaw.com/Case/BSB-Bancorp-Inc [https://www.monteverdelaw.com/case/bsb-bancorp-inc]. Es gratis y no hay costo ni obligación para usted.

Edge Therapeutics, Inc. (NasdaqGS: EDGE [https://es.finance.yahoo.com/quote/EDGE?p=EDGE&.tsrc=fin-srch-v1]) en respecto a la venta de Edge Therapeutics a PDS Biotechnology Corporation. Los accionistas de Edge tendrán el 30% de la compañía combinada al finalizar la transacción. Haga clic aquí para obtener más información:https://www.monteverdelaw.com/Case/Edge-Therapeutics-Inc [https://www.monteverdelaw.com/Case/Edge-Therapeutics-Inc]. Es gratis y no hay costo ni obligación para usted.

Monteverde & Associates PC es un estudio jurídico especializado en derecho bursátil que ha recuperado millones de dólares y estacomprometido con la protección de los accionistas. Los abogados de Monteverde & Associates tienen una gran experiencia litigando fusiones y adquisiciones por medio de las cuales protegen a los inversionistas recuperando dinero y remediando la mala conducta corporativa. Juan Monteverde nació en Barcelona, España y tiene licencia para ejercer derecho en Nueva York. El Sr. Monteverde, que lidera el equipo legal de la firma, ha sido reconocido por Super Lawyers como "Rising Star" estrella en ascenso en derecho bursátil en 2013, 2017 y 2018, un premio otorgado a menos del 2,5% de los abogados en una especialidad particular. También ha sido seleccionado por Martindale-Hubbell en el 2017 y 2018 como "Top Rated Lawyer" abogado mejor calificado.

