La Alliance to End Plastic Waste y UN-Habitat se asocian para hacer frente a los residuos de plástico en el medioambient

SINGAPUR, 22 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La Alliance to End Plastic Waste (la alianza) anunció hoy una asociación estratégica con UN-Habitat para implementar las soluciones hacia una economía circular, creando oportunidades de negocios y sustento al tiempo que mejoran la recuperación de los recursos.

La nueva asociación, que se pondrá en marcha con proyectos en seis grandes ciudades de África oriental y el Sureste de Asia, va a utilizar la UN-Habitat Waste Wise Cities (WWC) Tool [https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/wwc_newsle...] para mapear flujos de residuos y evaluar las fugas potenciales de plásticos de los sistemas de gestión de residuos e identificar las rutas a corto y largo plazo para aumentar la cantidad de residuos plásticos recolectados, reciclados y recuperados. El programa apoya el objetivo de la alianza en relación al desarrollo de proyectos de ciudad destacados en comunidades con elevadas fugas de plásticos, y el WWC Challenge para limpiar y establecer una gestión de residuos sostenible en 20 ciudades de todo el mundo para el año 2022.

"Para los 2.000 millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a la recolección de residuos, existe una importante barrera para el establecimiento de un programa eficaz municipal de residuos sólidos, que es la carencia de datos", indicó Jacob Duer, director general y consejero delegado de la Alliance to End Plastic Waste. "A través de nuestro trabajo con UN Habitat, vamos a proporcionar a los líderes de la ciudad por primera vez un conocimiento completo de sus sistemas de gestión de residuos, sus vacíos y soluciones para la mejora. Esperamos trabajar para disponer de un impacto inmediato y duradero de estas seis ciudades, y esperamos utilizar lo que hemos aprendido para hacer crecer el programa para llegar a más comunidades urbanas".

Las ciudades participantes incluyen Nairobi y Mombasa en Kenia; Addis Ababa y Bahir Dar en Etiopia; Thiruvananthapuram (Kerala) y Mangalore (Karnataka) en La India.

Al finalizar el programa, que se producirá en un plazo de tiempo de entre 10 y 12 meses, se van a ejecutar las evaluaciones completas de las prácticas de gestión de residuos en las principales ciudades, con el objetivo de desatacar las soluciones que aumentan la cantidad de plásticos recolectados y recuperados. Estas evaluaciones podrían sugerir los estudios de viabilidad para inversiones en grandes infraestructuras de gestión de residuos plásticos.

La asociación funcionará para dirigirse a los accionistas locales y asegurar que los miembros de la comunidad adecuados y actores destacados de la cadena de residuos están implicados desde el inicio con el fin de resolver los vacíos de infraestructura y reducir la fuga de residuos de plástico en las ciudades del programa por medio de una aproximación inclusiva.

Acerca de la Alliance to End Plastic Waste

The Alliance to End Plastic Waste es una organización internacional sin ánimo de lucro que crea alianzas con entidades gubernamentales, ONGs medioambientales y para el desarrollo económico, y comunidades de todo el mundo para enfrentar el desafío de poner fin a los residuos plásticos en el medio ambiente. A través de sus programas y asociaciones, nos centramos en soluciones destinadas a cuatro temas centrales: infraestructura, innovación, educación y limpieza. A fecha de junio de 2020, The Alliance contaba con cerca de 50 empresas miembro que representan a organizaciones internacionales en América, Europa, Asia, el Sudeste Asiático, África y Oriente Medio. Para más información visite la página web sita en: www.endplasticwaste.org [http://www.endplasticwaste.org/]

