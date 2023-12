Allotex anuncia nuevo inversor y ampliación de instalaciones de producción

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON y MILÁN, 1 de diciembre de 2023/PRNewswire/ -- Allotex Inc. y SpA, una empresa líder en productos biológicos y dispositivos especializados en terapias de corrección de la visión, se complace en anunciar que Junson Capital se ha unido a su sindicato de inversores. Este capital adicional ayudará a respaldar la expansión de las instalaciones de producción de la compañía en preparación para la introducción al mercado y los ensayos clínicos en EE. UU.

El enfoque innovador de Allotex utiliza aloinjertos de córnea humana con forma de láser para remodelar la córnea para el tratamiento de la presbicia, restaurando la visión perdida para leer causada por el proceso natural de envejecimiento. Con cientos de millones de personas en todo el mundo que buscan una alternativa segura, eficaz y duradera a las gafas y lentes de contacto para leer, la empresa está preparada para generar un gran impacto en el mercado del cuidado de la visión.

El doctor David Muller, fundador y consejero delegado de Allotex, comentó sobre el progreso de la compañía y dijo: "Esta financiación permitirá a Allotex introducir nuestra tecnología innovadora en Europa y Japón a principios de 2024 mientras trabajamos activamente con la FDA para iniciar ensayos clínicos en Estados Unidos lo antes posible. El capital adicional ayudará a respaldar la expansión necesaria de nuestras instalaciones de producción para aumentar la capacidad y garantizar un suministro constante de productos".

John White, miembro de la junta de Allotex que representa a KCK MedTech, comentó: "Nuestros resultados de seguridad y eficacia publicados, junto con nuestro seguimiento de 4 años, impulsarán la aceptación en el mercado tanto para los pacientes como para los cirujanos refractivos. Los cirujanos han confiado en el uso de aloinjertos de córnea humana para más de 70 años y estamos entusiasmados con el potencial de nuestra tecnología para restaurar la visión de lectura a millones de personas que tienen presbicia relacionada con la edad".

Junson Capital se ha unido a los inversores existentes, incluidos KCK MedTech, Panakes, Supernova Invest y Exor Ventures, para completar la financiación Serie B. Wei Shen, en representación de Junson Capital, compartió su entusiasmo por unirse al sindicato de inversores y afirmó: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Allotex y contribuir al avance de sus terapias innovadoras. El potencial para tener un impacto significativo en el mercado global de corrección de la visión es evidente y esperamos ser parte de este viaje transformador". Junson Capital es un gestor de inversiones global con una larga dedicación a líderes e inversiones en tecnología disruptiva y atención médica en capital de riesgo, capital privado, mercados públicos, bienes raíces y alternativas. Allotex contó con el asesoramiento de Cukierman & Co. Life Sciences para esta transacción.

Acerca de Allotex Inc.Allotex Inc. es una empresa pionera en productos biológicos y dispositivos centrada en el desarrollo de soluciones terapéuticas innovadoras para la corrección de la visión. Al utilizar aloinjertos de córnea humana con formas precisas, Allotex crea una incrustación natural y removible, que ofrece a los pacientes una opción de corrección de la visión permanente y segura. Con el compromiso de avanzar en la corrección de la visión, Allotex se dedica a mejorar las vidas de las personas afectadas por la presbicia y otros trastornos refractivos del ojo humano.

Para obtener más información sobre Allotex, visite www.allotex.com o comuníquese con Travis Henry (travis.henry@allotex.com).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2289846/Allotex_Logo.jpg

