El almacenamiento flash híbrido de Infortrend potencia la IA y la HPC con velocidad y escalabilidad a un menor coste

TAIPEI, 24 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), proveedor líder de soluciones empresariales de almacenamiento e IA, anunció hoy que su emblemático sistema de almacenamiento flash híbrido EonStor GS 5024U acelera cargas de trabajo críticas y proporciona capacidad multi-PB, a la vez que ahorra costes, satisfaciendo así las crecientes demandas de entrenamiento de la IA, computación de alto rendimiento (HPC) y vigilancia inteligente.

Uniendo rendimiento y escalabilidad para las demandas modernas de datos

A medida que los volúmenes de datos siguen creciendo, las empresas dedicadas a la IA, la investigación de HPC y el análisis de vigilancia se enfrentan a un dilema: estas aplicaciones exigen acceso de alta velocidad y una capacidad masiva. Sin embargo, escalar el almacenamiento all-flash a un nivel multi-petabyte es costoso, especialmente considerando que el rendimiento máximo solo se requiere para un subconjunto de datos, mientras que los sistemas que solo utilizan HDD no pueden ofrecer el rendimiento requerido para cargas de trabajo activas. Infortrend soluciona este problema con la solución de almacenamiento flash híbrido EonStor GS 5024U, que ofrece un rendimiento inigualable para conjuntos de datos activos y una capacidad masiva para datos inactivos a un coste significativamente menor.

Almacenamiento EonStor GS 5024U: Rendimiento excepcional con capacidad multi-PB

El sistema de almacenamiento unificado de mayor rendimiento de la familia EonStor GS, el EonStor GS 5024U, ofrece un rendimiento de hasta 125 GB/s y 2,4 millones de IOPS para cargas de trabajo con un alto rendimiento. Es compatible con configuraciones all-flash e híbridas. En una configuración híbrida, el GS 5024U puede escalar hasta 20 PB, lo que proporciona una plataforma flexible para conjuntos de datos tanto activos como inactivos. Esta configuración híbrida y la compatibilidad con SSD QLC económicos ayudan a reducir los costes en más de un 50%[1] en comparación con las implementaciones all-flash. Estas capacidades garantizan que el GS 5024U pueda satisfacer eficazmente las demandas de entornos de datos a gran escala y de rendimiento crítico.

Eficiencia maximizada en todas las aplicaciones

Los conjuntos de datos activos, como datos de entrenamiento de IA, entradas de computación de alto rendimiento (HPC) o flujos de vigilancia de alta resolución, se almacenan en el nivel de SSD NVMe para garantizar un acceso de alta velocidad y mantener la eficiencia computacional o analítica. Los datos a los que se accede con menos frecuencia y los resultados procesados se pueden almacenar automáticamente en niveles en discos duros, lo que reduce los costes de almacenamiento all-flash y mantiene la accesibilidad para conjuntos de datos a gran escala.

"GS 5024U combina acceso de alta velocidad para cargas de trabajo activas con capacidad rentable para grandes conjuntos de datos mediante una arquitectura de almacenamiento híbrida. La solución puede ofrecer un rendimiento de hasta 100 GB/s utilizando únicamente discos duros, lo que optimiza aún más los costes para proyectos a gran escala", afirmó Frank Lee, director sénior de planificación de productos de Infortrend Technology.

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento desde 1993. Con un fuerte énfasis en el diseño, las pruebas y la fabricación propios, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los últimos estándares, servicios de datos intuitivos, soporte posventa personalizado y un valor inigualable. Para más información, visite www.infortrend.com

Infortrend y EonStor son marcas comerciales o marcas registradas de Infortrend Technology, Inc.; otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños

