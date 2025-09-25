AlphaESS lanza su cartera C&I de última generación: STORION-TB125 y STORION-H30/H50-G3

(Información remitida por la empresa firmante)

-AlphaESS lanza su cartera C&I de última generación: STORION-TB125 preensamblado con refrigeración líquida y STORION-H30/H50-G3 todo en uno

FRANKFURT, Alemania, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- AlphaESS, líder mundial en almacenamiento de energía, lanza oficialmente dos nuevos sistemas comerciales e industriales (C&I), STORION-TB125 y STORION-H30/H50-G3, diseñados para redefinir la eficiencia, la seguridad y la escalabilidad para las empresas, acelerando el cambio hacia un uso de energía más inteligente y rentable al tiempo que ofrece seguridad y retorno de la inversión líderes en la industria en tan solo 3 años.

STORION - TB125 : Sistema de almacenamiento de energía preensamblado con refrigeración líquida

El STORION-TB125 es un sistema de almacenamiento de energía preensamblado con refrigeración líquida que integra PCS, EMS, BMS, módulos de baterías, refrigeración líquida y extinción de incendios en un solo armario.

Cada unidad entrega 125 kW / 261,2 kWh, ampliable a 522,4 kWh por sistema y hasta 50 unidades en paralelo para proyectos multi-MWh. La refrigeración líquida avanzada mantiene las diferencias de temperatura de las celdas en ≤3 °C, mientras que la tecnología de balanceo activo extiende la vida útil en más de un 10 %. Compatible con el acoplamiento de CA con energía solar fotovoltaica, generadores diésel, carga de vehículos eléctricos y la red eléctrica, el TB125 maximiza la flexibilidad del sistema.

Equipado con EMS 5.0 y STS (Interruptor de Transferencia Estática), que proporciona un respaldo continuo de ≤20 ms, garantiza la seguridad, la fiabilidad y la continuidad del negocio incluso en redes inestables y congestionadas. Con certificación UL9540A, NFPA 68 e IP55, ofrece protección multicapa en cualquier entorno.

Para más información, visite:

https://eu.alphaess.com/pages/storion-tb125-commercial-battery-storage?utm_source=goaffpro&utm_medium=pr&utm_campaign=CILaunch&utm_term=PRNewswire

STORION-H30/H50-G3: Solución C&I integral

El H30/H50-G3 es un sistema de almacenamiento híbrido para pequeñas empresas, disponible en configuraciones de 30 kW y 50 kW. Escalabilidad hasta 500 kW / 2,4 MWh para proyectos conectados a la red o 200 kW / 964 kWh para proyectos aislados.

Equipado con protección térmica de nanoaislamiento, control BMS multinivel y certificación UL9540A y VDE4110, ofrece una seguridad robusta. Sus celdas de alta densidad de 314 Ah proporcionan hasta 241 kWh por armario, lo que lo hace ideal para PYMES, complejos comerciales, granjas y más.

Para más información, visite:

https://eu.alphaess.com/pages/storion-h30-h50-g3-commercial-battery-storage?utm_source=goaffpro&utm_medium=pr&utm_campaign=CILaunch&utm_term=PRNewswire

Impulsando los mercados globales de C&I

En conclusión, con el premontaje en fábrica y la instalación plug-and-play, AlphaESS minimiza los esfuerzos de implementación y mantenimiento. Los modelos STORION-TB125 y STORION-H30/H50-G3 demuestran el compromiso de AlphaESS con el almacenamiento de energía avanzado, escalable e inteligente.

Al combinar una implementación rápida, seguridad multicapa y una comercialización de energía inteligente basada en EMS, AlphaESS permite a las empresas de todo el mundo maximizar la eficiencia, reducir costes, mejorar la resiliencia y generar nuevas fuentes de ingresos. Con una mayor duración de la batería, una operación y un mantenimiento optimizados y la participación en la Tarifa Dinámica y el VPP, los clientes pueden obtener un retorno de la inversión (ROI) en tan solo 3 años, ofreciendo una experiencia energética inteligente, segura y preparada para el futuro.

Acerca de AlphaESS

AlphaESS, fundada en 2012, es un proveedor global de almacenamiento de energía con experiencia en BMS, EMS e integración de sistemas. Presta servicios a proyectos residenciales, comerciales e industriales, y de servicios públicos, y ha implementado más de 200.000 sistemas en más de 130 países y opera más de 40 filiales en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776180...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alphaess-lanza-su-cartera-ci-de-ultima-generacion-storion-tb125-y-storion-h30h50-g3-302566866.html