Alveo Technologies y Global Animal Health se asocian para sistema de vigilancia molecular de gripe aviar

- Alveo Technologies y Global Animal Health se asocian para implementar un sistema de vigilancia molecular de la gripe aviar a escala nacional en Egipto

Esta implementación supone el primer uso a gran escala de diagnósticos moleculares in situ y en tiempo real para la monitorización de enfermedades avícolas, con planes de expandirse aún más por Oriente Medio

SAN FRANCISCO, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Alveo Technologies, líder en detección molecular y diagnóstico con su tecnología patentada de detección molecular, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Global Animal Health (GAH) para introducir a gran escala en Egipto la prueba Alveo Sense™ Poultry Avian Influenza Test.

La implementación inicial incluye 1.000 analizadores Alveo Sense y 10.000 cartuchos de pruebas consumibles, lo que permite un acceso amplio y distribuido a pruebas rápidas de gripe aviar in situ en todo el país. La iniciativa introduce un nuevo modelo de vigilancia de la gripe aviar que apoya a la industria avícola, llevando las pruebas más allá de los laboratorios centralizados y directamente al campo.

Egipto es el primer país del mundo en adoptar la plataforma Alveo Sense a este nivel de distribución, estableciendo un modelo para la vigilancia de enfermedades y la respuesta rápida a nivel nacional. Patrocinada por la industria privada con el apoyo del gobierno, la implementación inicial tiene como objetivo cubrir aproximadamente el 10% de todas las granjas situadas en las principales rutas migratorias de las aves.

La gripe aviar no es un problema que afecte a cada granja por separado, sino un desafío sistémico a escala mundial, afirmó Shaun Holt, consejero delegado de Alveo Technologies. Al permitir la realización de pruebas de grado molecular y la recopilación de datos en tiempo real a gran escala, podemos construir un sistema de defensa nacional para la seguridad alimentaria y la salud pública. Poner la precisión molecular directamente en manos de los granjeros, productores y veterinarios sobre el terreno hace que la industria pase de una postura reactiva —esperar días para obtener resultados mientras el virus se propaga— a una vigilancia e intervención proactivas. Estamos orgullosos de asociarnos con Global Animal Health para llevar esta tecnología que salva vidas y salva la industria a Egipto, un centro crítico para la industria avícola de la región.

Nuestra colaboración con Alveo introduce una capacidad transformadora para los actores del sector de la salud animal en Egipto, comentó Mohamed Hussein, consejero delegado de Global Animal Health Egypt. Por primera vez, los productores y veterinarios pueden obtener resultados moleculares confirmados y con calidad de laboratorio en menos de una hora, directamente en la granja. Este avance transforma radicalmente la toma de decisiones sobre el terreno, acelera los tiempos de respuesta y garantiza que las autoridades tengan acceso a datos fiables cuando más importa. Al combinar la rapidez con el rigor científico, esta colaboración ofrece una herramienta fiable que permite obtener mejores resultados en todo el sector.

La gripe aviar sigue representando una amenaza persistente y creciente para la producción avícola mundial, la seguridad alimentaria y la salud pública. En los últimos años y meses, los brotes en todo el mundo han provocado el sacrificio de cientos de millones de aves, un fuerte aumento de los precios de los huevos y las aves de corral, y unos importantes costes de indemnización para los gobiernos. La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) ha subrayado en repetidas ocasiones que la detección temprana y la contención rápida son las herramientas más eficaces para limitar la propagación.

A pesar de ello, las pruebas de detección de la gripe aviar en la mayoría de las regiones siguen dependiendo hoy en día de laboratorios centralizados, y los resultados suelen tardar entre tres y cinco días, a pesar de que se ha demostrado que el virus puede desplazarse hasta cinco kilómetros en dos días, propagándose rápidamente entre granjas, fauna silvestre y comunidades, y poniendo en peligro la salud de los empleados.

El sistema de pruebas portátil Alveo Sense puede cambiar radicalmente este paradigma, ya que ofrece pruebas de alta precisión y sensibilidad para todas las cepas relevantes de gripe aviar in situ en aproximadamente 45 minutos. En implementaciones documentadas de clientes, el sistema Alveo ha permitido iniciar medidas de contención días antes que los flujos de trabajo tradicionales, lo que ha contribuido a prevenir infecciones secundarias en las granjas, reducir la exposición humana y evitar pérdidas regionales estimadas en millones de dólares. Este valor se extiende tanto a las aves vacunadas como a las no vacunadas, lo que aumenta la utilidad de la solución en diversos sistemas de producción y entornos de comercio internacional.

La plataforma de Alveo permite una red de vigilancia basada en datos, en la que cada resultado de las pruebas puede cargarse de forma inalámbrica con datos geolocalizados y con marca de tiempo, lo que proporciona a los veterinarios y a las autoridades reguladoras una visibilidad casi en tiempo real de los riesgos emergentes y la dinámica de los brotes.

En conjunto, estas capacidades permiten una intervención más temprana, una contención precisa y una mejor coordinación entre ganaderos, productores, veterinarios y organismos gubernamentales, lo que contribuye a proteger la salud animal, estabilizar el suministro de alimentos, mitigar los riesgos para la salud humana y reducir las perturbaciones económicas.

El despliegue en Egipto supone el primer paso para introducir el sistema descentralizado de pruebas de gripe aviar de Alveo de forma más amplia en Oriente Medio y el norte de África, en colaboración con GAH, apoyando a una región en la que la densa producción avícola, las rutas migratorias de las aves y el comercio transfronterizo aumentan el riesgo sistémico del virus.

Alveo Sense está disponible actualmente en 32 países y se utiliza activamente en Asia, Europa, África y Oriente Medio.

Acerca de Alveo

Alveo Technologies está redefiniendo el diagnóstico molecular al hacer que la detección rápida y precisa de patógenos sea accesible en el punto de necesidad (Point of Need™), desde granjas y clínicas hasta entornos industriales y de campo. Nuestra plataforma portátil Alveo Sense™, con capacidad multiplex, utiliza la detección eléctrica directa patentada de la amplificación de ácidos nucleicos para ofrecer resultados rápidos y asequibles fuera del laboratorio. Al descentralizar el diagnóstico molecular, Alveo permite una detección más temprana, decisiones más rápidas y mejores resultados en materia de salud animal y humana, seguridad alimentaria y resiliencia de la cadena de suministro. Conozca antes, actúe más rápido™ con Alveo. Más información en alveotechnologies.com.

Acerca de Global Animal Health

Global Animal Health (GAH) es un proveedor líder de medicamentos veterinarios y soluciones avanzadas para la salud animal en Oriente Medio y África. Al trabajar en estrecha colaboración con productores, veterinarios y autoridades gubernamentales, GAH ofrece herramientas prácticas que mejoran la salud del ganado, reducen los brotes de enfermedades y apoyan la producción ganadera sostenible. Nuestro compromiso va más allá del tratamiento: nos centramos en promover la prevención de enfermedades, reforzar los sistemas de vigilancia y salvaguardar la seguridad alimentaria de las comunidades de toda la región. Más información en: https://global-ah.net.

