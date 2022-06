AM PAR ALEXANDRE MAZZIA, SELECCIONADO COMO GANADOR DEL PREMIO AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH

The World’s 50 Best Restaurants today reveals the winner of the American Express One To Watch Award 2022 as AM par Alexandre Mazzia.

- AM PAR ALEXANDRE MAZZIA ES SELECCIONADO COMO GANADOR DEL PREMIO AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH DE THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

LONDRES, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants revelan ha dado a conocer hoy al ganador del premio American Express One To Watch Award como el restaurante de Marsella AM par Alexandre Mazzia, el local del mismo nombre dirigido por el chef francés Alexandre Mazzia. A pesar de que está bien establecido en Francia, el premio marca una ocasión especial en la que el restaurante y su equipo son reconocidos como estrellas en ascenso en el escenario mundial por 50 Best. En un espacio gastronómico que se hace eco de la creatividad de Marsella, AM se ha convertido en el emblema del renacimiento de la escena culinaria de la ciudad.

Nacido en la República Democrática del Congo, donde vivió hasta los 14 años, Mazzia se mudó a Marsella en 2010 para ocupar un puesto en el restaurante de la Cité Radieuse de Le Corbusier, donde recibió el premio 'Young Talent' de Gault & Millau en 2011, un honor que ayudó a impulsarlo a abrir su propio lugar. AM par Alexandre Mazzia debutó en la ciudad en el verano de 2014, impresionando rápidamente a clientes y críticos por igual, logrando tres estrellas Michelin en seis años sin precedentes desde su apertura.

El restaurante alberga solo 22 cubiertos y sirve un menú centrado en verduras, pescados y mariscos que se inspira en una miríada de influencias internacionales. La cocina de Mazzia lleva a los comensales a un viaje de autodescubrimiento y el chef tiene la habilidad innata de hacer más comprensibles creaciones gastronómicas complejas. Combinaciones inusuales de ingredientes y sabores se reflejan en platos como flores de calabacín en satay verde y beurre blanc de azafrán y algas cristalizadas con bottarga, que forman parte de lo que el chef llama una "cocina de la emoción".

William Drew, director de contenido de The World's 50 Best Restaurants, explicó: "Es un honor nombrar a AM par Alexandre Mazzia como el American Express One To Watch de este año. Hemos seguido el éxito del restaurante en Francia en los últimos años y estamos encantados de ser capaz de llevar este maravilloso destino de Marsella a la audiencia global de 50 Best y celebrar la pasión desenfrenada y la cocina singular de Alexandre".

Este anuncio forma parte del período previo a la revelación de The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, con la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en el mercado Old Billingsgate, en la ciudad de Londres, celebrándose el lunes 18 de julio.

