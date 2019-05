Amgen anuncia una oferta pública en efectivo consensuada a los accionistas de Nuevolution (5)

Publicado 25/05/2019 18:47:36 CET

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas y convicciones actuales de Amgen. Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos son declaraciones que se podrían considerar como declaraciones prospectivas, incluyéndose cualquier declaración sobre el resultado de la Oferta y cualquier transacción resultante, los beneficios y sinergias de cualquiera de tales transacciones, las consecuencias potenciales de la Oferta para aquellos accionistas de Nuevolution que deciden no aceptar la Oferta, futuras oportunidades para Amgen o Nuevolution y cualquier estimación de ingresos, márgenes de explotación, gastos de capital, efectivo, otros parámetros financieros, resultados o prácticas legales, de arbitraje, políticos, normativos o clínicos esperados, patrones o prácticas de clientes y facultativos, actividades y resultados de reembolso y otras estimaciones y resultados. Las declaraciones prospectivas no representan hechos e involucran riesgos e incertidumbres significativos, incluidos los antes descritos y que se describen más detalladamente en los informes de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. presentados por Amgen, entre los que se incluye su informe anual más reciente del Formulario 10-K y cualquier informe periódico posterior del Formulario 10-Q y los informes actuales del Formulario 8-K. A menos que se indique lo contrario, Amgen suministra esta información a partir de la fecha de este comunicado de prensa y, a menos que lo exijan las Reglas de Adquisición o las leyes pertinentes, no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva de este documento producto de nueva información, futuros eventos u otro motivo. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados reales podrían diferir de los previstos por Amgen.

Notas

((1)) Si Nuevolution paga dividendos o hace cualquier otra distribución a los accionistas, para quiénes la fecha de registro es anterior a la liquidación de la Oferta, el Precio de Oferta se reducirá como corresponde.

((2)) El valor total de la Oferta se basa en 49.524.903 acciones, que representa el número total de acciones emitidas y en circulación de Nuevolution. Nuevolution no posee ninguna de sus acciones en autocartera. El valor total de la Oferta en USD se basa en el tipo de cambio (publicado por Bloomberg el 21 de mayo de 2019 a las 5:30 de la tarde CEST) de 9,66 SEK a 1,00 USD.

((3)) Como Sunstone se ha comprometido a ofrecer sus acciones de Nuevolution en la Oferta (véase "Compromisos de aceptación de la Oferta"), el miembro del Consejo Søren Lemonius, quien es socio de Sunstone Capital, una filial de Sunstone, no ha participado en la decisión del Consejo de Administración de Nuevolution de recomendar la Oferta. Los otros miembros del Consejo de Administración de Nuevolution que participaron en tal decisión recomendaron unánimemente la Oferta.

((6)) Cualquier actividad regulada por los EE. UU. será efectuada por SEB Securities Inc. con arreglo a la Disposición 15-a-6 promulgada en virtud de la Ley de Mercados de Valores.

