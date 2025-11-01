Ampace presentará soluciones innovadoras de microbaterías para la movilidad eléctrica en EICMA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Booth C88a, Hall 5 en FIERA MILANO, del 4 al 9 de noviembre de 2025

MILÁN, 1 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La EICMA 2025 (Salón Internacional de la Motocicleta), que reúne a muchas de las marcas líderes mundiales de motocicletas y bicicletas, abrirá sus puertas el 4 de noviembre y exhibirá los últimos productos y tecnologías de vanguardia del sector. En la edición de este año, estarán presentes marcas de renombre como Honda y Surron, y varias empresas participantes han elegido, por coincidencia, al mismo proveedor de baterías: Ampace. Como proveedor dedicado a la investigación, el desarrollo, la producción y la fabricación de baterías, Ampace participará por tercera vez en la EICMA, presentando sus soluciones de baterías para micro movilidad eléctrica.

Centrarse en escenarios clave

Ampace destacará sus soluciones de baterías para micromovilidad eléctrica, diseñadas a medida para dos escenarios clave: excelentes soluciones para motocicletas eléctricas y soluciones eficientes de intercambio de baterías urbanas.

Dentro de la gama Excellent E-motorcycles Solutions, las baterías de la serie Kun-Era y las celdas cilíndricas E30P están diseñadas específicamente para motocicletas eléctricas, ofreciendo una alta capacidad y una alta potencia para extender significativamente la autonomía.

Las soluciones eficientes de intercambio de baterías urbanas hacen hincapié en la "retención de valor y la facilidad de uso" para mejorar la rentabilidad del operador, al tiempo que permiten a los usuarios operar durante todo el día con un solo cambio de batería, lo que traduce efectivamente la eficiencia en ganancias.

Dedicada a la excelencia

Ampace innova constantemente en todos sus segmentos de productos, mejorando sus capacidades y estableciendo alianzas estratégicas integrales con líderes de la industria. Proporciona productos y servicios de energía renovable que se caracterizan por su máxima seguridad, fiabilidad, rendimiento y experiencia de usuario a más de 50 millones de usuarios en más de 30 países y regiones del mundo. Hasta la fecha, Ampace ha obtenido la Medalla de Plata EcoVadis (entre el 10 % superior a nivel mundial) y figura en la lista Fortune China Tech 50, consolidándose como una empresa líder mundial en baterías de litio.

Además de presentar sus soluciones de baterías para micromovilidad eléctrica, Ampace exhibirá conjuntamente modelos insignia desarrollados en colaboración con socios como Wuyang-Honda, NIU y Surron. En EICMA 2025, el evento mundial más importante del sector de las dos ruedas, le invitamos cordialmente a visitar el stand de Ampace (H5-C88a) y descubrir cómo las baterías de alto rendimiento liberan todo el potencial de la movilidad eléctrica.

Para más información, visite el sitio web de Ampace.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810308/e486db4045fee057a2515c9b94b18a52.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ampace-presentara-soluciones-innovadoras-de-microbaterias-para-la-movilidad-electrica-en-eicma-2025-302601639.html