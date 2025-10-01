Ampliación del contrato de MPA para seguir con la ejecución del transformador Proyecto del Túnel del Hudson

(Información remitida por la empresa firmante)

El contrato de MPA se extiende para continuar con la ejecución del transformador Proyecto del Túnel del Hudson, el proyecto ferroviario más urgente de Estados Unidos

El Proyecto del Túnel del Hudson demuestra que Estados Unidos se está reconstruyendo

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- MPA Delivery Partners, la empresa conjunta de Mace, Parsons Corporation (NYSE: PSN) y Arcadis (EURONEXT: ARCAD), anunció hoy que la Comisión de Desarrollo de Gateway (GDC) le ha otorgado al equipo una extensión de contrato de 4,5 años por 665 millones de dólares para continuar gestionando la entrega exitosa del Proyecto del Túnel del Hudson (HTP).

El HTP avanza según lo previsto y se espera que cree más de 95.000 empleos en todo Estados Unidos y genere más de 19.000 millones de dólares en actividad económica. Además de los miles de empleados talentosos en la región de Nueva York/Nueva Jersey, el proyecto impulsa la demanda de proveedores estadounidenses de acero, áridos, vías férreas y sistemas de ventilación. Empresas de Carolina del Norte, Texas, Pensilvania, Ohio, Alabama, Colorado y Tennessee se benefician del Proyecto del Túnel del Hudson, lo que libera el ingenio estadounidense y demuestra que el país se está reconstruyendo. Con múltiples obras en marcha gestionando diferentes partes del HTP, el proyecto avanza según lo previsto para la finalización del nuevo Túnel Gateway en 2035 y la rehabilitación del túnel existente para 2038.

"Este es un proyecto único en su tipo y una auténtica colaboración entre los sectores público y privado que servirá de modelo para la ejecución de futuros megaproyectos de infraestructura en todo el mundo", declaró Joe Marie, ejecutivo sénior de proyectos de MPA Delivery Partners. "Nos une el objetivo de completar con éxito este proyecto crucial, que transformará el Corredor Noreste y generará miles de millones de dólares de crecimiento económico para la economía estadounidense. GDC y MPA funcionan como una alianza integral, trabajando en estrecha colaboración para garantizar que el Proyecto del Túnel del Hudson se complete a tiempo y dentro del presupuesto".

El Proyecto del Túnel del Hudson es la piedra angular del Programa Gateway y se considera ampliamente el proyecto de infraestructura ferroviaria más urgente de Estados Unidos. Este proyecto transformador implica la construcción de un nuevo túnel ferroviario de dos tubos bajo el río Hudson y la rehabilitación del túnel existente, de 115 años de antigüedad, así como la construcción de nueve millas de nuevas vías ferroviarias de pasajeros entre Nueva York y Nueva Jersey para mejorar el servicio ferroviario de pasajeros y la fiabilidad del Corredor Noreste. Estas mejoras acelerarán la prosperidad y el crecimiento económico en todo el país, a la vez que mejorarán la fiabilidad y la redundancia a largo plazo de las redes ferroviarias regionales y nacionales para NJ TRANSIT y Amtrak. En definitiva, el Proyecto del Túnel del Hudson establecerá un nuevo legado de 100 años de excelencia en ingeniería, construido por y para Estados Unidos.

MPA fue seleccionado como socio ejecutor del proyecto en febrero de 2024. El modelo de socio ejecutor cuenta con una trayectoria internacionalmente probada para ayudar a agencias públicas a ejecutar proyectos de infraestructura a gran escala. El modelo de socio ejecutor colaborativo cuenta con una trayectoria de éxito internacionalmente probada para ayudar a organizaciones de los sectores público y privado a ejecutar proyectos de capital a gran escala con una eficiencia de referencia y beneficios socioeconómicos.

