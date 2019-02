Publicado 27/02/2019 13:12:03 CET

REUS, España, February 27, 2019 /PRNewswire/ -- - INC: Los anacardos podrían tener menos calorías de lo que se pensaba según nuevos descubrimientos científicos realizados

En un estudio de intervención publicado recientemente en la revista científica Nutrients, investigadores de USDA, ARS, Beltsville Human Nutrition Research Center, evaluaron el contenido de energía disponible en los anacardos[1].

(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/796209/INC_International_Nut_and_Dried_Fruit_Council_Logo.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/822894/INC_International_Nut.jpg )

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CmEGmg769rg&feature=youtu.be

Para llevar a cabo el estudio, se reclutaron 18 voluntarios sanos. A lo largo de 9 semanas, los participantes consumieron una dieta controlada suplementada con anacardos (42 gramos/día) durante un periodo de tratamiento de 4 semanas, o una dieta controlada sin suplemento de anacardos durante otro periodo de tratamiento de 4 semanas. Muestras de la dieta, además de muestras fecales y de orina de los 18 voluntarios, se recolectaron durante la última semana de cada fase de intervención, analizándose en relación al contenido de proteína, grasas y energía. Con ello, los investigadores lograron determinar el contenido de energía digestible real de los anacardos.

Los resultados del estudio mostraron que el contenido de energía disponible (calorías) de los anacardos es un 16% inferior a lo que suele declararse normalmente en las etiquetas de los alimentos y bases de datos en Estados Unidos, incluyendo la National Nutrient Database for Standard Reference. Estas deben corregirse con el fin de proporcionar a los consumidores unos valores energéticos más precisos. Mientras que el valor de energía indicado actualmente es de 163 kilocalorías/porción, los investigadores de USDA han descubierto que el contenido de energía metabolizable de una porción de 28 gramos (1 oz) de anacardos es de 137 kilocalorías.

A parte, otro estudio recientemente publicado en The American Journal of Clinical Nutrition concluyó que el consumo de 42 gramos diarios de anacardos no aumentaban los niveles de colesterol "malo" LDL[2]. Además, el estudio observó que añadir 42 gramos de anacardos todos los días a una dieta occidental típica podría ayudar a reducir la enzima PCSK9, y las concentraciones bajas de PCSK9 están asociadas con la eliminación del colesterol "malo" LDL de la sangre.

Este estudio recibió el apoyo del Global Cashew Council y del INC International Nut and Dried Fruit Council.

1. Baer, D., & Novotny, J. (2019). Metabolizable Energy from Cashew Nuts is Less than that Predicted by Atwater Factors. Nutrients, 27 Feb. (1) - , 33.

2. Baer, D. J., & Novotny, J. A. (2019). Consumption of cashew nuts does not influence blood lipids or other markers of cardiovascular disease in humans: a randomized controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 109(2), 269-275.

Contacto de prensa de INC, press@nutfruit.org, teléfono +34-977-33-14-16

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/822894/INC_International_Nut.jpg https://mma.prnewswire.com/media/796209/INC_International_Nut_and_Dried_Fruit_Council_Logo.jpg