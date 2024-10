Análisis de 100 casos de HOPE en trasplante hepático demuestra un mayor uso de injertos marginales

Archivo - COMUNICADO: Bridge to Life anuncia tres presentaciones sobre el uso de HOPE en el Congreso de la Sociedad de Trasplantes - BRIDGE TO LIFE LTD./PR NEWSWIRE - Archivo

- El análisis de los 100 primeros casos de PErfusión Oxigenada Hipotérmica (HOPE) en trasplante hepático realizado por un centro de trasplantes portugués demuestra un mayor uso de injertos marginales, lo que permite disponer de más hígados para trasplante

El análisis se presenta esta semana en el Congreso Clínico 2024 del Colegio Americano de Cirujanos (ACS 2024) en San Francisco, California, del 19 al 22 de octubre de 2024

CHICAGO, 21 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life se complace en anunciar que un análisis de 100 casos de trasplantes de hígado en un centro de trasplantes portugués demuestra que el uso de la PErfusión Oxigenada Hipotérmica (HOPE) tiene el potencial de reducir la incidencia de complicaciones y maximiza el uso de órganos de donantes con criterios ampliados. El análisis se presenta esta semana en el Congreso Clínico 2024 del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) en San Francisco, California, del 19 al 22 de octubre de 2024.

"En nuestro análisis, HOPE aumentó el uso de injertos marginales y proporcionó una buena función de los injertos en el postoperatorio inmediato", afirmó Maria João Amaral, del Departamento de Cirugía General de la Unidad Local de Salud de Coimbra (Portugal) e investigadora principal del análisis. "Además, en nuestro centro se redujo la tasa de estenosis no anastomótica", añadió.

El análisis se llevó a cabo utilizando datos recogidos entre agosto de 2020 y julio de 2023, de 100 casos de trasplantes hepáticos realizados de forma eficiente mediante HOPE. Se analizaron datos del donante, el injerto y el receptor, y del periodo intra y postoperatorio. También se analizó el desarrollo de estenosis no anastomótica (NAS) tras excluir a los pacientes con complicaciones arteriales y síndrome de colada biliar. La incidencia de NAS fue del 6,98% (N=86) y del 7,69% para los casos con seguimiento >6 meses (N=65) (estimada previamente en el 16,9% en el Centro de Trasplantes de Coimbra).

HOPE enfría los órganos a temperaturas de entre 4 y 12 °C, reduciendo drásticamente su tasa metabólica a aproximadamente el 10% de lo normal. El sistema también proporciona perfusión oxigenada al órgano inactivo mientras espera el trasplante. Este entorno rico en oxígeno revitaliza las mitocondrias -la central energética de la célula-, preparándolas antes del trasplante y reduciendo potencialmente el riesgo de lesión por reperfusión, uno de los principales factores de complicaciones tras el trasplante.

"Este análisis portugués de 100 casos de hígados perfundidos con HOPE es una prueba más del valor que aporta el uso de HOPE para aumentar la oferta de hígados disponibles para trasplante, mejorando potencialmente el acceso de quienes necesitan hígados y reduciendo el tiempo de espera para el trasplante", comentó Don Webber, consejero delegado y presidente de Bridge to Life Ltd., proveedor líder de soluciones de trasplante y tecnologías innovadoras. "Estamos en las fases finales de la evaluación de los resultados de seguimiento a 1 año de nuestro ensayo HOPE en Estados Unidos, y esperamos poder llevar esta innovadora tecnología a los centros de trasplante estadounidenses, a las organizaciones de obtención de órganos y, lo que es más importante, a los pacientes que necesitan hígados viables", añadió.

La empresa completó con éxito su ensayo clínico pivotal, multicéntrico y aleatorio en Estados Unidos en 2024 y espera solicitar la aprobación de la FDA a principios de 2025. El ensayo cumplió los criterios de cierre anticipado basados en la significación estadística de la no inferioridad y superioridad de la disfunción precoz del aloinjerto tras HOPE con VitaSmart en comparación con el almacenamiento en frío únicamente.

Acerca de Bridge to Life LtdBridge to Life Ltd es líder del mercado en soluciones de conservación de órganos y ofrece productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión mecánica VitaSmart1. Con un fuerte enfoque en la calidad del producto, la innovación y la accesibilidad, la compañía sirve y se asocia con los principales centros de trasplantes y Oficinas de Obtención de Órganos (OPO) a nivel mundial.

1 VitaSmart tiene la marca CE y está a la venta en varios mercados fuera de Estados Unidos. VitaSmart no está aprobado para su venta en Estados Unidos. La empresa completó con éxito su estudio clínico pivotal, multicéntrico y aleatorio en Estados Unidos en 2023 y espera presentar su aprobación a la FDA en el primer trimestre de 2025.

