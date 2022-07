ANIPLEX:WITCH ON THE HOLY NIGHT REMASTER PRÓXIMAMENTE PARA AUDIENCIAS DE HABLA INGLESA

WITCH ON THE HOLY NIGHT

TOKIO, 4 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Por primera vez en la historia, la novela visual favorita de los fans de TYPE-MOON, WITCH ON THE HOLY NIGHT, llega al público de habla inglesa de Aniplex.Inc. Desde el abrumador éxito de Fate/Grand Order (lanzado en Estados Unidos en 2017), el interés en el enfoque único de TYPE-MOON para contar historias y el formato de novela visual se ha disparado, creando una enorme demanda de las obras de la mente creativa más famosa de TYPE-MOON. Kinoko Nasu (Fate/stay night, Tsukihime, Fate/Grand Order). Ahora, en respuesta a esa increíble demanda de los fans de las propiedades de TYPE-MOON, WITCH ON THE HOLY NIGHT recibirá una remasterización con voz completa tanto en Nintendo Switch™ como en PlayStation®4.

¿Qué es WITCH ON THE HOLY NIGHT?

Ambientada en el Japón de la década de 1980, WITCH ON THE HOLY NIGHT cuenta la historia del personaje favorito de los fans de TYPE-MOON, Aoko Aozaki, mientras intenta navegar en el complejo mundo de la hechicería mientras se enfrenta a las luchas cotidianas de la vida como estudiante de secundaria. Los jugadores experimentarán la emocionante historia de origen de este querido personaje, escrita por Kinoko Nasu, el famoso creador de la serie Fate.

Remasterización de alta definición

¡Las bellas imágenes de la versión original para PC se remasterizarán en un espectacular formato de alta definición para crear una experiencia de juego moderna que seguramente deleitará a los fans de TYPE-MOON y a los recién llegados a la franquicia por igual! Prepárese para la versión definitiva de una de las obras más queridas de Kinoko Nasu.

Diálogo totalmente locutado

Además de la actualización visual que recibirá WITCH ON THE HOLY NIGHT, la remasterización incluirá nuevos diálogos totalmente locutados. Ahora los jugadores escucharán todas las palabras de cada uno de los queridos personajes interpretadas por un elenco de increíbles actores de voz en el japonés original.

Narrativa profunda y expansiva

WITCH ON THE HOLY NIGHT proporciona una narrativa increíblemente rica con un encantador elenco de personajes para que los jugadores disfruten. Además de una historia principal, el remaster también incluirá dos historias paralelas.

Información de producto

Título: WITCH ON THE HOLY NIGHTEditor: Aniplex.IncCopyright: TYPE-MOONGénero: Visual NovelConsola: PlayStation®4 / Nintendo Switch™Jugadores: 1Fecha de lanzamiento: 8 de diciembre de 2022Precio de venta al público: 39,99 $*Clasificación ESRB: M (Mature)/ Clasificación IARC: M (Mature)

*Los precios pueden variar por región*Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.*"PlayStation" es una marca comercial registrada de Sony Interactive Entertainment Inc.