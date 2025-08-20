Antares Vision Group: Dando forma al futuro del control de calidad en Drinktec 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BRESCIA, Italia, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, la multinacional italiana líder en trazabilidad y control de calidad, que garantiza la transparencia de los productos y la cadena de suministro mediante la gestión integrada de datos, será un expositor clave en Drinktec 2025, la principal feria internacional para la industria de bebidas y alimentos líquidos, que se celebrará en Múnich del 15 al 19 de septiembre. En su expositor (Pabellón A6 | Expositor 350), el grupo presentará soluciones de vanguardia que redefinirán el futuro del control de calidad y la trazabilidad en el sector de las bebidas.

El foco estará puesto en EB-EYE, un sistema de inspección de botellas vacías de última generación, completamente rediseñado para ofrecer un control más eficaz mediante la integración de las tecnologías propias del grupo. En el corazón de esta innovación se encuentra el sistema AV-MultiView, que, mediante la combinación de cámaras avanzadas e iluminación innovadora, proporciona una resolución hasta cuatro veces superior a la de los sistemas estándar, con la capacidad de detectar defectos de hasta un tercio del tamaño habitual. La IA integrada analiza las imágenes capturadas para clasificar con precisión los tipos de defectos, lo que activa acciones correctivas específicas o procesos de reprocesamiento selectivos. El resultado es una reducción significativa de desperdicios y falsos rechazos, con beneficios inmediatos en la eficiencia de la producción y la calidad del producto.

Además, el grupo presentará sus soluciones de serialización: sistemas de hardware y software que facilitan la trazabilidad, combaten las actividades del mercado negro, garantizan el cumplimiento normativo, facilitan la interacción con el consumidor de principio a fin, protegen la integridad de la marca y brindan transparencia en toda la cadena de valor. Con módulos escalables y personalizables, Antares Vision Group ofrece opciones de serialización adaptadas a cada línea de producción. Al asignar a cada producto una identidad digital única mediante códigos exclusivos, el sistema facilita el seguimiento de la cadena de suministro y la interacción entre todos los actores clave, incluyendo fabricantes, distribuidores, minoristas y consumidores.

"La industria de bebidas está inmersa en la era de la transformación digital. Nuestra experiencia respalda al sector con un ecosistema único e integral de soluciones que garantizan la calidad y la trazabilidad de los productos, junto con una gestión inteligente de datos en toda la cadena de suministro: transparente, eficiente y sostenible", afirmó Fabio Forestelli, director general de FMCG y miembro del consejo de administración de Antares Vision Group.

En Drinktec, Antares Vision Group también presentará:

Las máquinas D-CORE de nueva generación, diseñadas para satisfacer las necesidades comunes de inspección de los fabricantes de bebidas, ofrecen un diseño compacto, tecnologías de vanguardia y el nuevo software DIAMIND Line, parte del ecosistema de soluciones modulares del grupo (DIAMIND).

de nueva generación, diseñadas para satisfacer las necesidades comunes de inspección de los fabricantes de bebidas, ofrecen un diseño compacto, tecnologías de vanguardia y el nuevo software DIAMIND Line, parte del ecosistema de soluciones modulares del grupo (DIAMIND). Robo-QCS , un sistema robótico totalmente automático para controles de calidad simultáneos y no destructivos que garantiza la monitorización de la calidad del producto en tiempo real sin necesidad de controles de muestras en línea, lo que mejora la eficiencia de la línea de producción.

, un sistema robótico totalmente automático para controles de calidad simultáneos y no destructivos que garantiza la monitorización de la calidad del producto en tiempo real sin necesidad de controles de muestras en línea, lo que mejora la eficiencia de la línea de producción. IE 4000 Plus , una innovadora solución de inspección de etiquetas que combina visión artificial e IA para garantizar un control exhaustivo de la colocación de las etiquetas y la legibilidad de los códigos en cada envase.

, una innovadora solución de inspección de etiquetas que combina visión artificial e IA para garantizar un control exhaustivo de la colocación de las etiquetas y la legibilidad de los códigos en cada envase. Gama PCS (Sistema de Control de Presión), desarrollada para detectar microfugas en línea midiendo la presión total en el espacio de cabeza de cada botella sellada.

SESIONES DE MESAS TÉCNICAS

Durante el evento, Antares Vision Group organizará una serie de mesas técnicas que abordarán los temas más actuales del sector de bebidas. La inscripción a estas sesiones técnicas incluye entrada gratuita a Drinktec.

Más información: https://antaresvisiongroup.com/beverage/technical-tables-drinktec/

