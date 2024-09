Se anuncian en Londres los ganadores de los Sustainability Film Awards de Odyssey 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 23 de septiembre de 2024/PRNewswire/ -- La apertura del festival de cine Odyssey 2024 y la presentación de los premios Odyssey Sustainability Film Awards (Odyssey SFA) tuvieron lugar el lunes 16 de septiembre por la noche en el Ritzy Picturehouse Cinema de Brixton, Londres. Más de 160 invitados de los sectores cultural y empresarial asistieron al evento.

Representantes de State Grid Corporation of China, Lenovo Group, Yili Group, Golden Concord Holdings, NIO, Sophie Films y otras organizaciones galardonadas asistieron a la presentación de premios antes de la inauguración oficial del festival.

En su cuarta edición, Odyssey es el festival de cine más grande del Reino Unido que involucra a la Gran China y las comunidades chinas en todo el mundo. Como iniciativa paralela al festival de cine anual, Odyssey SFA tiene como objetivo alentar a las empresas, ONG, organizaciones benéficas e individuos a utilizar el cine como un medio para reflexionar y compartir sus acciones en materia de sostenibilidad.

Se presentaron un total de 94 películas a Odyssey 2024. Después de dos rondas de selección, se eligieron 12 ganadores en diferentes categorías para los Sustainability Film Awards.

Las películas ganadoras se pueden ver en streaming de forma gratuita en todo el mundo a través de la plataforma oficial del festival Odyssey

GANADORES DE Odyssey 2024 SFA

MEJOR PELÍCULA SOBRE SOSTENIBILIDAD

Educational Equity Film Award"Hello, Sci-tech Museum"Lenovo Group

Sustainable Consumption & Production Film Award"The Beautiful Future, Defined by Us"Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

Environmental Protection & Biodiversity Film Award"Wind Talk"NIO

Sustainable Energy Film Award"I Am Energy"Golden Concord Holdings Limited

Sustainable quality education Film Award"Buggy's Sustainable City"Dalian Sophie Film Co., Ltd.

MEJOR PRODUCCIÓN

"The Stories We Saw"China Auto Information Technology (Tianjin) Co., Ltd, China

"Cherish every Kilowatt-hour of Electricity"State Grid Zhejiang Marketing Service Center

MEJOR NARRACIÓN DE HISTORIAS

"A Letter to the Cows"Jiaxing Electric Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.

"Hello, Mr. Deer"Hangzhou Lin'an District Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN JUVENIL

"Bing's Climate Change Action Story: Pottery, Volcanoes, and Climate Change"BingNan Li, Shaanxi Normal University

"The Mountains Answered"Xiaoyan, Tsinghua University

"Healing Garden Project"YiMei Li, Sichuan Fine Art Institute

