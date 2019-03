El anuncio de Aon se realizó bajo los requisitos normativos irlandeses (1)

Publicado 06/03/2019 18:28:52 CET

LONDRES, 6 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Aon plc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2394251-1&h=3394938487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394251-1%26h%3D720853641%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aon.com%252Fhome%252Findex.html%26a%3DAon%2Bplc&a=Aon+plc] (La "Empresa") señala la reciente especulación de los medios de comunicación en lo que respecta a Willis Towers Watson.

La Empresa confirma que está considerando en una primera fase una combinación de negocios de todas las acciones con Willis Towers Watson. La Empresa enfatiza que en este momento su evaluación de la transacción potencial se encuentra en una fase preliminar y que no puede haber certeza de que se lleve a cabo ninguna transacción ni de la forma o los términos en que se pueda realizar cualquier transacción.

En su momento se emitirá un nuevo anuncio, si es necesario.

Conforme a la Regla 2.4 de las Irish Takeover Rules (Reglas de Adquisición irlandesas), Aon se reserva el derecho a modificar la forma y/o la combinación de consideraciones descritas en este anuncio.

Acerca de AonAon plc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2394251-1&h=4118166503&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394251-1%26h%3D3950811421%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aon.com%252F%26a%3DAon%2Bplc&a=Aon+plc] es una empresa líder global de servicios profesionales que provee una amplia gama de soluciones de gestión de riesgos, jubilación y salud. Nuestros 50.000 compañeros, radicados en 120 países, refuerzan los resultados para los clientes utilizando datos y analíticas patentados que permiten ofrecer información para reducir la volatilidad y mejorar el rendimiento.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que son prospectivas según se define el término por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas se basan en las creencias de la dirección, así como en las suposiciones hechas por, y la información actualmente disponible para, la dirección. Cuando se usan en este comunicado de prensa, las palabras "creer", "anticipar", "estimar", "esperar", "tener la intención de", "prever", "planear" y expresiones similares, y el uso de fechas futuras, tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Aunque la dirección cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que estas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones prospectivas suponen riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los pronosticados en cualquiera de dichas declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen, pero no se limitan a, la posibilidad de que no se realice una transacción y/o no se haga una oferta, la imposibilidad de obtener las aprobaciones regulatorias o de accionistas necesarias o la financiación requerida o de satisfacer cualquiera de las otras condiciones para una potencial transacción, los efectos adversos en el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias de clase A y en nuestros resultados operativos por cualquier motivo, que incluyen, entre otros, debido a la imposibilidad de completar una transacción, la incapacidad de generar los beneficios esperados de una transacción, los efectos negativos de un anuncio, consumación o imposibilidad de consumar una transacción al precio de mercado de nuestras acciones ordinarias de clase A, costes de transacción significativos y/o pasivos desconocidos y condiciones económicas y comerciales generales que afecten a las empresas combinadas después de cualquier transacción. Se aconseja no depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que serán válidas únicamente en la fecha del presente documento. Estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Cualquiera o todas nuestras declaraciones prospectivas pueden resultar inexactas y no hay garantías sobre el rendimiento de Aon. Estos factores presentados anteriormente no son exhaustivos. Aon y sus filiales operan en un entorno empresarial dinámico en el que pueden surgir nuevos riesgos frecuentemente. Puede encontrar más información sobre Aon y sus negocios, incluidos factores que puedan afectar considerablemente a los resultados financieros de Aon, en los documentos presentados por Aon ante la SEC. Consulte nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y los documentos adicionales presentados a la SEC para un análisis más detallado de este y de otros riesgos e incertidumbres aplicables a los negocios de Aon. Estos factores pueden ser revisados o complementados en informes posteriores. Aon no tiene obligación alguna, y rechaza expresamente cualquier obligación, de actualizar o modificar las declaraciones prospectivas que efectúe ocasionalmente, bien sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa.

Información adicionalEste documento tiene efectos meramente informativos y no constituye ni una oferta de venta, ni una invitación a suscribir una compra, comprar o intercambiar valores, ni es una solicitud de votos o aprobaciones en ninguna jurisdicción, ni habrá ninguna venta, emisión, intercambio o traspaso de los valores a los que se hace referencia en este documento en ninguna jurisdicción en contra de la legislación aplicable. Sujeto a desarrollos futuros, Aon puede presentar una declaración de registro y/o una declaración informativa a la SEC en relación con una combinación. Los tenedores de acciones de Willis Towers Watson y/o Aon deberían leer estos documentos y cualquier otro documento presentado por Aon a la SEC que esté relacionado con la combinación, ya que contendrán información importante. Estos documentos, si se presentan y cuando se hayan presentado, así como otros documentos públicos de Aon presentados a la SEC podrán obtenerse sin coste alguno en el sitio web de la SEC www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2394251-1&h=611001265&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394251-1%26h%3D438265595%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov] y en el sitio web de Aon ir.aon.com.

Este anuncio se ha preparado de acuerdo con las leyes inglesas e irlandesas y la Regla 2.4 de las Irish Takeover Rules, y la información publicada puede que no sea la misma que si se hubiese preparado según las leyes y jurisdicciones de fuera del Reino Unido o de Irlanda. La Empresa enfatiza que en este momento la valoración de la transacción potencial se encuentra en una fase preliminar y que no puede haber certeza de que se lleve a cabo ninguna oferta ni de la forma o los términos en que se pueda realizar cualquier oferta. Este anuncio no es el anuncio de la intención de una empresa para hacer una oferta conforme a la Regla 2.5 de la Irish Takeover Panel Act (legislación irlandesa de Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones) de 1997, Takeover Rules de 2013 y no puede haber ninguna certeza de que se realizará una oferta.

Podrá encontrar una copia de este anuncio en www.aon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2394251-1&h=2829872881&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394251-1%26h%3D890106102%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aon.com%252F%26a%3Dwww.aon.com&a=www.aon.com]. El contenido del sitio web al que se hace referencia en este anuncio no se incorporará ni formará parte de este anuncio.

