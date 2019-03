Anya Taylor-Joy es la cara de la nueva fragancia de Viktor&Rolf, Flowerbomb Midnight

Publicado 04/03/2019 16:04:01 CET

Viktor&Rolf presenta un nuevo viaje olfativo, Flowerbomb Midnight, una sensual y misteriosa explosión de flores, representado por la actriz Anya Taylor-Joy.

A sus 22 años, la actriz británico-argentina nacida en América aparece ya en cinco películas en 2019. Desde Glass, Radioactive, Playmobil: The Movie, Here Are The Young Men al próximo lanzamiento de X-Men The New Mutants, se ha unido además a la temporada cinco de Peaky Blinders y dará voz a un personaje del próximo lanzamiento de Netflix Age of Resistance. Sus atrevidas actuaciones la han situado para hacer la transición de joven actriz emergente a estrella de Hollywood.

"Anya Taylor-Joy es la personificación de nuestra nueva fragancia femenina: es a la vez sensual, misteriosa y poderosa, y singularmente multidimensional", dijeron Viktor Horsting y Rolf Snoeren.

En la campaña de Flowerbomb Midnight realizada por Inez&Vinoodh, Taylor-Joy es un arquetipo de diosa floral moderna. Desde el corazón mismo del frasco de Flowerbomb Midnight , aparece inicialmente cubierta por un velo. A medianoche, comienza su metamorfosis: se desprende de su alta costura para liderarse, en un ramillete de flores de alta costura de satén negro. Una moderna explosión de feminidad, la compaña está creada en torno al misterio y la ambivalencia, para mostrar una mujer que se hace poderosa a sí misma. https://www.youtube.com/watch?v=7qv3rEtWhkw&list=PLUhbT_m7l43-IQXJD7EOuj7SBlP1ZHQAM&index=3&t=0s

Como Taylor-Joy dijo: "Nací con un poco de fuego en mí", y este fuego es palpable en la seductora y potente campaña de Flowerbomb Midnight. "Fue muy gratificante y que Viktor&Rolf pensase en mí es como un sueño. Admiro profundamente a Viktor&Rolf por su arte y siento que compartimos la misma estética; yo siempre he estado obsesionada con el perfume".

Flowerbomb Midnight es una nueva incorporación a una marca disruptiva para la familia de fragancias Viktor&Rolf. Creada junto con Viktor&Rolf y cuatro prestigiosos perfumistas (IFF) - Dominique Ropion, Domitille Michalon-Bertier, Carlos Benaïm y Fanny Bal - esta fragancia es una preciosa combinación de dos acordes distintivos mezclados suavemente:el misterio de Night-Blooming Jasmine Living(TM) y segunda piel de pachuli y almizcle. Al combinarse, producen una fragancia llena de posibilidad y contrastes. Además, las afrutadas notas de grosella y granado brillan frente a un embriagador corazón floral dominado por Night-Blooming Jasmine Living(TM). Bergamot añade una nota fresca y picante mejorada por el aromático pimiento rosa. Un toque de praliné, pachuli, un suave acorde de vainilla y almizcle blanco en polvo se combinan en una estela persistente.

El aroma de Flowerbomb Midnight está encapsulado en una preciosa y ultramoderna granada de diamantes negros. El frasco adquiere una forma férrea y facetada, bañada por una laca metálica en negro texturado.

