LA APERTURA DE VINFAST EN EUROPA: QUIENES SE PASAN A LA ELECTRICIDAD RARAMENTE MIRAN ATRÁS

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy en día, en las calles de Europa se observa una curiosa paradoja. Quienes nunca han conducido un coche eléctrico se preocupan por la autonomía, los puntos de recarga y el coste. Quienes ya se han pasado a la movilidad eléctrica rara vez mencionan esas preocupaciones, y pocos desean volver al sonido de un motor de combustión.

La diferencia entre la indecisión antes de comprar y la satisfacción después de la compra es el dato más revelador sobre el consumidor en Europa en este momento.

Satisfacción, en cifras

Una encuesta de Chargemap realizada en la primavera de 2025 llegó a casi 20.000 conductores de vehículos eléctricos en nueve países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido. Los resultados mostraron que el 88% de los conductores estaban satisfechos o muy satisfechos con su experiencia de conducción y carga.

A nivel mundial, la Alianza Global de Conductores de Vehículos Eléctricos (GEVA) encuestó a más de 23.000 propietarios de vehículos eléctricos en 18 países. El 92% planeaba volver a elegir un vehículo eléctrico de cero emisiones, solo el 1% volvería a la gasolina o el diésel, y el 4% optaría por un híbrido enchufable.

En el Reino Unido, una encuesta de Zap-Map comparó dos grupos. El 92 % de los conductores de vehículos totalmente eléctricos se mostraron muy satisfechos con su coche, frente al 74 % de los conductores de vehículos de gasolina y diésel. En conjunto, la conclusión es consistente: una vez que las personas experimentan el uso de un vehículo eléctrico, consideran que el cambio valió la pena.

Lo que impulsa esa felicidad es la vida cotidiana.

La satisfacción de los conductores de vehículos eléctricos no se basa en características llamativas. En el estudio de Petronas, la experiencia de conducción obtuvo una puntuación de 8,39 sobre 10, mientras que el tiempo de carga fue el factor más bajo, con 7,7. A los europeos les encanta la sensación de conducir un vehículo eléctrico. Lo que aún desean mejorar es la comodidad en el día a día.

Un estudio realizado por Driveco y Harris Interactive en Francia apunta en la misma dirección. Encontró un marcado contraste entre las aprensiones de los no usuarios y la alta satisfacción de los propietarios, siendo la accesibilidad financiera un desafío constante.

Por eso, VinFast adopta un enfoque práctico. El mercado europeo está pasando de ser un grupo de usuarios pioneros a un mercado de compradores habituales. Para estos compradores, la eficiencia, el diseño y la accesibilidad son los factores que hacen posible esta transición.

El VF 6 es un SUV eléctrico compacto ideal para las calles de la ciudad y los desplazamientos diarios, donde la eficiencia y la facilidad de uso son primordiales, ofreciendo a los conductores europeos una vía práctica hacia la movilidad eléctrica.

Desde el coche familiar hasta el autobús urbano

La felicidad en movimiento no se limita a los coches privados. A medida que las regulaciones de la UE impulsan a las ciudades hacia flotas de autobuses totalmente libres de emisiones, VinFast se adentra en el transporte público con sus autobuses eléctricos EB 8 y EB 12.

El EB 12 ha obtenido la certificación europea completa, un hito que demuestra el cumplimiento de los estrictos estándares de la región y confirma la capacidad de VinFast para ofrecer vehículos adaptados a la infraestructura local. Los operadores de transporte público necesitan proveedores certificados y fiables, listos para operar de inmediato.

La confianza se basa en el servicio, no solo en los productos.

VinFast sabe que en Europa, el vehículo es solo una parte de la promesa. El resto es mantenimiento, asistencia y garantía.

Por lo tanto, la empresa está desarrollando una presencia comercial local mediante alianzas con concesionarios y proveedores de servicios en toda la región. Este modelo de venta minorista basado en alianzas es una decisión deliberada. Al trabajar con socios locales consolidados que ya conocen sus mercados, clientes y regulaciones, VinFast combina sus productos y tecnología con la experiencia local.

Para los conductores, esto significa un servicio cerca de casa. Para los operadores de flotas, significa un soporte que mantiene los vehículos en circulación. Para VinFast, significa generar confianza paso a paso en cada mercado en el que incursiona.

La presencia de VinFast en Europa es un compromiso a largo plazo, no una estrategia a corto plazo para aumentar el volumen de ventas. Sus coches eléctricos competitivos, autobuses eléctricos certificados y una creciente red de servicio local responden tanto a las necesidades de los clientes europeos como a los factores que los fidelizan tras la compra.

La transición eléctrica en Europa está en pleno auge. La pregunta para conductores y ciudades ya no es si pasarse a la movilidad eléctrica, sino en qué marca pueden confiar durante los próximos años. VinFast aspira a ser esa marca, ofreciendo vehículos eléctricos accesibles y bien diseñados en las carreteras europeas, respaldados por el servicio y la asistencia que esperan los clientes europeos.

Acerca de VinFast Auto Ltd.

VinFast (NASDAQ: VFS), filial de Vingroup JSC, es la empresa automotriz líder en Vietnam, comprometida con su misión de crear un futuro verde para todos. VinFast ofrece una gama de automóviles, patinetes, bicicletas y autobuses eléctricos en Vietnam y exporta a mercados clave en Asia, Norteamérica, Europa y Oriente Medio.

Obtén más información en: https://vinfastauto.eu/

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