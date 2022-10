Aplicación Veeva CDB para agilizar la agregación, limpieza y transformación de datos clínicos

La nueva aplicación de datos clínicos armoniza los datos del estudio procedentes de múltiples fuentes para proporcionar datos completos y concurrentes del ensayo clínico

BARCELONA, España, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado la disponibilidad de Veeva CDB , una solución pionera para la agregación, limpieza y transformación de datos clínicos. Veeva CDB evolucionará la forma de trabajar de los equipos de gestión de datos clínicos proporcionando una plataforma para la ingestión y revisión de todas las fuentes de datos del estudio, al tiempo que reduce los procesos manuales, los proyectos de integración, la complejidad y los costes asociados a la utilización de los datos de los ensayos clínicos.

Con Veeva CDB, los patrocinadores y los proveedores de datos pueden ver y resolver las consultas de datos de forma centralizada para minimizar los riesgos de calidad, proporcionar una mejor visibilidad de los datos y acelerar la ejecución de los ensayos. El motor de ingesta automatizada de Veeva CDB reúne datos de una amplia gama de fuentes externas, incluyendo EDC, RTSM, ePRO, eCOA y datos de laboratorio. La introducción desde Veeva Vault EDC está disponible hoy, y el soporte para otros sistemas EDC de terceros, incluyendo Medidata Rave™, está previsto para 2023.

"Con el aumento de las fuentes de datos digitales en los ensayos clínicos, la gestión eficaz de los datos se ha convertido en un factor clave para el éxito del estudio", dijo Mayank Anand, vicepresidente y jefe global de estrategia y gestión de datos en GSK. "Veeva CDB acelera la agregación y la limpieza, permitiendo a nuestros gestores de datos centrarse en actividades de valor añadido que pueden hacer avanzar nuestros ensayos".

"Hemos trabajado estrechamente con 10 patrocinadores de ensayos clínicos y CROs y 18 de sus proveedores de datos clave para desarrollar y perfeccionar Veeva CDB en los últimos dos años", comentó Pavel Burmenko, director general de Veeva CDB. "En más de 100 ensayos hasta la fecha, Veeva CDB ha proporcionado datos listos para el análisis con mayor rapidez para tomar decisiones más informadas y agilizar la ejecución entre todos los socios del ensayo."

El Programa de Proveedores de Datos Veeva CBD también anunciado hoy reunirá, por primera vez, a patrocinadores, CROs y proveedores de datos en una única plataforma de gestión de datos clínicos para facilitar la entrega de datos de calidad de forma más rápida y eficiente. El programa permite a los proveedores de datos cualificados disponer de herramientas, formación y apoyo para suministrar datos utilizando un método estandarizado y racionalizado para los clientes de Veeva CDB.

"Estando en línea con nuestro compromiso de permitir la generación de pruebas en los ensayos clínicos modernos, estamos encantados de asociarnos con Veeva para apoyar las necesidades de integración de datos de nuestros clientes mutuos", indicó Ian Jennings, director comercial de Signant Health.

Conozca cómo Veeva CDB transforma el papel del gestor de datos y ofrece información más rápida en la Veeva R&D and Quality Summit . Los profesionales del sector de las ciencias de la vida pueden registrarse en el evento presencial del 19 y 20 de octubre en Boston.

Acerca de Veeva Systems

Veeva es el líder mundial en software en la nube para la industria de las ciencias de la vida. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva atiende a más de 1.000 clientes, desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta las biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para más información, visite la página web veeva.com/eu .

Declaraciones de futuro de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres que figuran en nuestra presentación en el formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de julio de 2022, que puede encontrar aquí (en las páginas 39 y 40 figura un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov .

© 2022 Veeva Systems Inc. Todos los derechos reservados. Veeva, V, Vault y Crossix son marcas registradas de Veeva Systems Inc. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos los logotipos e iconos) a las que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de las mismas no implica ninguna afiliación o aprobación por parte de los mismos.

