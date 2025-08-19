(Información remitida por la empresa firmante)

- Applied Intuition amplía su gama de productos de autonomía para incluir ADAS para automóviles, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) disponer de una pila de autonomía de caja blanca integral

El sistema de conducción autónoma (SDS) para automóviles ofrece a los OEM una plataforma ADAS escalable, flexible y eficiente en términos de computación para acelerar la implementación de experiencias de conducción autónoma similares a las humanas

MOUNTAIN VIEW, California, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , líder del sector en inteligencia para vehículos, ha anunciado hoy el lanzamiento de su solución de pila de autonomía de caja blanca de extremo a extremo (E2E) de última generación para vehículos de pasajeros, ampliando así su producto de autonomía a los automóviles. Diseñado específicamente para fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automovilístico, el sistema de conducción autónoma (SDS) para automóviles de Applied Intuition es una solución avanzada de asistencia al conductor (ADAS) para vehículos de pasajeros que ofrece un enfoque de alto rendimiento y rentable para proporcionar funciones de asistencia al conductor L2++ con una vía hacia las capacidades L3 y L4.

Con el SDS para automóviles, los fabricantes de equipos originales pueden implementar una autonomía escalable que satisfaga las demandas en rápida evolución de los consumidores, los reguladores y la competencia global. La arquitectura E2E de la solución integra a la perfección la percepción, la planificación y el control en un sistema unificado, lo que permite un rendimiento de conducción seguro y similar al humano. La solución de caja blanca permite a los fabricantes de equipos originales tener una transparencia total del sistema para la validación de la seguridad y una integración perfecta en las experiencias específicas de la marca.

Nuestra visión es permitir que todos los fabricantes de automóviles construyan vehículos que no solo sean más seguros y capaces, sino que también mejoren continuamente a medida que la industria entra en una nueva era en la que la inteligencia de los vehículos definirá a los ganadores, afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. Se trata de acelerar el cambio global hacia la movilidad inteligente. SDS para automóviles pone toda la pila de autonomía en manos de los fabricantes de equipos originales, proporcionándoles la visibilidad, la flexibilidad y el control que necesitan para diferenciarse.

En los últimos años, los avances en IA han cambiado el enfoque de la autonomía. Las arquitecturas de extremo a extremo, los transformadores y las leyes de escalado de datos han impulsado cambios radicales en la capacidad, lo que ha permitido obtener capacidades de conducción más potentes y similares a las humanas, capaces de manejar con seguridad situaciones urbanas complejas. Mientras tanto, las capacidades básicas de ADAS, como el estacionamiento, el frenado automático de emergencia (AEB) y el piloto de autopista, siguen siendo fundamentales para el mercado masivo y tienen altos estándares de seguridad. Los fabricantes de automóviles se enfrentan a un doble reto: igualar las capacidades L2++ que ya están en producción por parte de los líderes en China y Estados Unidos, al tiempo que garantizan que sus sistemas sean seguros, conformes y rentables en un entorno en rápida evolución.

A diferencia de las ofertas de caja negra que limitan la transparencia y la personalización, SDS para automóviles ofrece a los fabricantes de equipos originales una visión completa y un control total sobre su pila de autonomía, lo que les permite crear experiencias de autonomía adaptadas a la marca en todas sus gamas. Su diseño independiente del hardware y los sensores permite a los fabricantes de equipos originales trabajar con una amplia variedad de sensores, plataformas de computación y ECUs para hacer frente a sus necesidades.

Las capacidades clave incluirán:

Una única plataforma cohesionada para funciones L2++ ADAS

Cadena de herramientas de desarrollo y validación E2E, que incluye actualizaciones continuas de funciones tras la producción

Un modelo de colaboración de caja blanca que incluye una profunda visibilidad arquitectónica, la capacidad de personalizar y desarrollar experiencia interna

Asequibilidad en el mundo real mediante el uso de sensores y computación para el mercado masivo

Diseñado para integrarse fácilmente en los sistemas de los vehículos aprovechando la experiencia de Applied Intuition en sistemas operativos para vehículos

SDS para automóviles combina la autonomía E2E de última generación con la flexibilidad y transparencia que necesitan los fabricantes de equipos originales, lo que permite a los fabricantes de automóviles acelerar la innovación y lanzar al mercado vehículos más seguros e inteligentes con mayor rapidez, comentó Peter Ludwig, cofundador y director técnico de Applied Intuition. Lo hemos desarrollado basándonos en algunas de las mismas tecnologías básicas que impulsan camiones, equipos mineros y vehículos de defensa que hemos creado a lo largo de casi una década. Cada componente está diseñado para un despliegue seguro. El resultado es una plataforma que puede satisfacer las necesidades actuales del mercado y evolucionar sin problemas hacia los sistemas autónomos del futuro.

El lanzamiento de SDS para automóviles por parte de Applied Intuition se basa en su trayectoria en el impulso de la autonomía en el transporte por carretera, la minería y la defensa, ámbitos que exigen fiabilidad y adaptabilidad, lo que demuestra la durabilidad y adaptabilidad de sus soluciones de inteligencia para vehículos en los sectores más exigentes.

SDS para automóviles está listo para impulsar la próxima generación de vehículos inteligentes. Más información en applied.co/sds.

Acerca de Applied Intuition

Applied Intuition es la empresa de inteligencia de vehículos que acelera la adopción global de máquinas seguras impulsadas por inteligencia artificial. Fundada en 2017, Applied Intuition ofrece el sistema operativo para vehículos, el sistema de conducción autónoma y la cadena de herramientas para ayudar a los clientes a construir vehículos inteligentes y acortar el tiempo de comercialización. Dieciocho de los veinte principales fabricantes de automóviles del mundo y los principales programas del Departamento de Defensa confían en las soluciones de Applied Intuition para proporcionar inteligencia de vehículos. Applied Intuition presta servicios a los sectores de la automoción, la defensa, el transporte por carretera, la construcción, la minería y la agricultura, y tiene su sede en Mountain View, California, con oficinas en Washington D. C., San Diego, California, Ft. Walton Beach, Florida, Ann Arbor, Míchigan, Londres, Stuttgart, Múnich, Estocolmo, Bangalore, Seúl y Tokio. Más información en appliedintuition.com.

