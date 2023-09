Aramco entra en el negocio global de GNL al adquirir una participación en MidOcean Energy (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aramco acuerda adquirir una participación minoritaria estratégica en MidOcean Energy por 500 millones de dólares, con opción a aumentar el tamaño de la participación

- La asociación estratégica permite a Aramco aprovechar las oportunidades internacionales de GNL

DHAHRAN, Arabia Saudí, 28 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, ha firmado acuerdos definitivos para adquirir una participación minoritaria estratégica en MidOcean Energy por 500 millones de dólares. MidOcean Energy es una empresa de gas natural licuado (GNL) formada y administrada por EIG, un inversor institucional líder en los sectores globales de energía e infraestructura.

MidOcean Energy se encuentra actualmente en el proceso de adquirir participaciones en cuatro proyectos australianos de GNL, con una estrategia de crecimiento para crear un negocio global diversificado de GNL. La asociación estratégica con MidOcean Energy marca la primera inversión internacional de Aramco en GNL.

El acuerdo se basa en la relación entre Aramco y EIG, que formaba parte de un consorcio que adquirió una participación del 49% en Aramco Oil Pipelines Company, una filial de Aramco, en 2021.

La finalización de la transacción está sujeta a condiciones de cierre que incluyen aprobaciones regulatorias. Aramco también tiene la opción de aumentar su participación accionaria y derechos asociados en MidOcean Energy en el futuro.

Amin H. Nasser, presidente y consejero delegado de Aramco, dijo: "Nos complace fortalecer nuestra asociación estratégica con EIG a través de esta adquisición, que marca la primera inversión internacional de Aramco en GNL. Anticipamos un fuerte crecimiento impulsado por la demanda de GNL a medida que el mundo continúa su viaje de transición energética, siendo el gas un combustible y una materia prima vital en diversas industrias. Creemos que el gas será importante para satisfacer la creciente necesidad mundial de una energía segura, accesible y más sostenible".

Nasir K. Al-Naimi, presidente de Aramco Upstream, dijo: "Este es un paso importante en la estrategia de Aramco para convertirse en un actor líder mundial en GNL. Vemos importantes oportunidades en este mercado, que está posicionado para un crecimiento estructural a largo plazo. MidOcean Energy está bien equipada para capitalizar la creciente demanda de GNL, y esta asociación estratégica refleja nuestra voluntad de trabajar con actores internacionales líderes para identificar y desbloquear nuevas oportunidades a nivel global".

Blair Thomas, presidente y consejero delegado de EIG, dijo: "La transición energética informa cada decisión de inversión que tomamos, y creemos que el GNL tiene un papel clave que desempeñar para permitir una transición ordenada que equilibre los objetivos gemelos de la sociedad de descarbonización y seguridad energética. Al mismo tiempo, creemos que la industria del GNL está lista para el cambio y hay un papel para una empresa ágil y exclusiva como MidOcean Energy. Si bien nuestro enfoque inicial está en las transacciones anunciadas en Australia, creemos que el conjunto de oportunidades es global. Estamos entusiasmados de ampliar nuestra asociación existente con Aramco para incluir esta importante iniciativa".

De la Rey Venter, consejero delegado de MidOcean Energy, dijo: "Es un honor para MidOcean Energy tener a Aramco como accionista clave y socio estratégico. Compartimos la convicción de que el GNL es un facilitador integral de la transición energética global y creemos que la industria global del GNL tiene fundamentos sólidos durante muchas décadas por venir. Las asociaciones sinérgicas son fundamentales para que MidOcean Energy haga negocios, crezca y prospere. En Aramco, tenemos un socio que tiene en su ADN un pensamiento a largo plazo y un compromiso inquebrantable con colaboraciones duraderas. Esperamos aprovechar muchas nuevas oportunidades juntos".

Acerca de Aramco

Aramco es una empresa global integrada de energía y productos químicos. Nos impulsa nuestra creencia fundamental de que la energía es oportunidad. Desde producir aproximadamente uno de cada ocho barriles del suministro mundial de petróleo hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, nuestro equipo global está dedicado a generar impacto en todo lo que hacemos. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, más sostenibles y más útiles. Esto ayuda a promover la estabilidad y el crecimiento a largo plazo en todo el mundo. www.aramco.com

Acerca de EIG

EIG es un inversor institucional líder en los sectores mundiales de energía e infraestructura con 22.900 millones de dólares bajo gestión a 30 de junio de 2023. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con la energía a nivel mundial. Durante sus 41 años de historia, EIG ha comprometido más de 45.000 millones de dólares al sector energético a través de más de 400 proyectos o empresas en 42 países de seis continentes. Los clientes de EIG incluyen muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C. y oficinas en Houston, Londres, Sidney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl.

Acerca de MidOcean Energy

MidOcean Energy es una empresa de GNL formada y administrada por EIG que busca construir una cartera de GNL diversificada, resiliente, competitiva en costes y carbono. Refleja la creencia de EIG en el GNL como un facilitador crítico de la transición energética y la creciente importancia del GNL como recurso energético geopolíticamente estratégico. MidOcean Energy está dirigida por De la Rey Venter, un veterano de 25 años en la industria que ocupó diversos puestos ejecutivos senior, incluido el de director global de GNL para Shell Plc.

Para obtener información adicional, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com o el sitio web de MidOcean Energy en www.midoceanenergy.com .

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas brindan las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía relacionadas con sus gastos de capital e inversiones, proyectos importantes y desempeño upstream y downstream, incluso en relación con sus homólogos. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, cualquier declaración precedida, seguida o incluyendo palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "pretender", "puede", "anticipar", "estimar", "plan", "proyecto", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o negativo. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la Compañía que podrían causar que los resultados, desempeño o logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros esperados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo los siguientes factores: oferta y demanda internacional de petróleo crudo y el precio al que vende el petróleo crudo; el impacto de COVID-19 en las condiciones económicas y comerciales y en la oferta y demanda de petróleo crudo, gas y productos refinados y petroquímicos; desarrollos económicos o políticos adversos que podrían afectar los resultados de operaciones de la Compañía; presiones competitivas a las que se enfrenta la Compañía; cualquier desviación o cambio significativo en las condiciones económicas y operativas existentes que puedan afectar la cantidad y el valor estimado de las reservas probadas; riesgos y peligros operativos en las industrias de petróleo y gas, refinería y petroquímica; la naturaleza cíclica de las industrias del petróleo y el gas, las refinerías y la petroquímica; las condiciones climáticas; inestabilidad y malestar político y social y conflictos armados reales o potenciales en las regiones en las que opera Aramco y otras áreas; pérdidas por riesgos relacionados con seguros insuficientes; la capacidad de la Compañía para cumplir con proyectos actuales y futuros; litigios a los que la Compañía esté o pueda estar sujeta; la capacidad de la Compañía para obtener beneficios de adquisiciones recientes y futuras, incluso con respecto a SABIC; riesgos relacionados con operaciones internacionales, incluidas sanciones y restricciones comerciales, leyes antisoborno y anticorrupción y otras leyes y regulaciones; riesgos relacionados con petróleo, gas, medio ambiente, salud y seguridad y otras regulaciones que impactan las industrias en las que opera Aramco; la dependencia de la Compañía de su alta dirección y personal clave; la fiabilidad y seguridad de los sistemas informáticos de la Compañía; preocupaciones e impactos del cambio climático; riesgos relacionados con proyectos dirigidos por el gobierno y otros requisitos gubernamentales, incluidos aquellos relacionados con el nivel máximo de producción de petróleo crudo establecido por el gobierno y el MSC objetivo; fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio; y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, como se establece en los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante el Tadawul. Para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres potenciales que podrían causar que los resultados reales difieran de los resultados previstos, consulte los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante el Tadawul. Dichas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones sobre las estrategias comerciales presentes y futuras de la Compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en el comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, se aplica únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no pretende ofrecer ninguna garantía sobre resultados futuros. La Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones del comunicado de prensa, incluidos datos financieros o declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, a menos que lo exija la ley o regulación aplicable. Ninguna persona debe interpretar el comunicado de prensa como un asesoramiento financiero, fiscal o de inversión. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

