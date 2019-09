Armani beauty honra a la cinematografía en presencia de Cate Blanchett durante el Venice Film Festival

Publicado 03/09/2019 12:30:00 CET

VENECIA, Italia, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ - Armani beauty, principal patrocinador del 76(th) Venice International Film Festival, celebró anoche una cena exclusiva en Venecia con el fin de honrar a la cinematografía.

La cena reunión a la Global Beauty Ambassador de la marca, Cate Blanchett; los rostros de la marca, Barbara Palvin, Sara Sampaio, Greta Ferro and Madisin Rian; talentos internacionales entre los que destacaron Catherine Deneuve, Nicholas Hoult, Isabelle Huppert, Alessandra Mastronardi, Alice Pagani, Elodie Yung; además de otros invitados destacados, entre los que estaban Michelle Hunziker, Tina Kunakey, y Nicole Warne.

Armani beauty - Patrocinador oficial de belleza del 76(th) Venice International Film Festival

La asociación de Armani beauty con el 76th Venice Film Festival fortalece las relaciones de la marca con el mundo del cine, llegando como celebración del amor durante su vida de Giorgio Armani hacia el mundo del cine. Con los años, el diseñador creó las prendas de vestir de películas, estando entre las más famosas la creación del armario de Richard Gere en American Gigolo en el año 1980, pasando por The Untouchables, Gattaca, Stealing Beauty, Shaft, la serie Batman, The Tuxedo, De-Lovely, Fair Game, The Social Network, Mission Impossible: Ghost Protocol, Hanna, A Most Violent Year, y The Wolf of Wall Street, solo por nombras algunas.

Para celebrar la asociación con el Venice International Film Festival, Armani beauty ha presentado una edición limitada de su icónico color de pintalabios: LIP MAESTRO. Con motivo de esta ocasión, la sombra estrella 400 - el rojo característico de Armani - se ha integrado con perlas doradas, entregándose en un paquete dorado.

Fotos de la cena de Greg Williams Copyrights: Greg Williams para Armani beauty Para descargar las 21 fotos visite: https://we.tl/t-H6jo9I3qJf [https://we.tl/t-H6jo9I3qJf]

Fotos de los invitados frente al photocall Copyrights: Armani beauty Para descargar las 62 fotos visite: https://we.tl/t-0CnZ1uCfzy [https://we.tl/t-0CnZ1uCfzy]

