- Reunir productos mundiales de alta calidad para impulsar la modernización industrial -- Arranca la FHC 2023 "Modelar el futuro de la alimentación

SHANGHÁI, 3 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- La 26ª Feria Mundial de la Alimentación de Shanghái se complace en anunciar que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre de 2023 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC) en China. Organizado por Shanghai Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., en colaboración con la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Productos Alimenticios, Productos Nativos y Subproductos Animales, junto con All-China Bakery Association, el evento de este año promete ser una extravagancia culinaria épica. La FHC ocupa una superficie de exposición de 170.000 metros cuadrados, con 30 pabellones nacionales y regionales y más de 2.500 expositores. Se espera que atraiga a más de 100.000 visitantes profesionales, compradores y entusiastas de la gastronomía. He aquí algunos de los aspectos más destacados que harán de la feria de este año una cita ineludible.

Como puente para la fusión de los intercambios alimentarios y comerciales nacionales y extranjeros en la industria de alimentación y bebidas, FHC 2023 ha atraído a 30 países y regiones, entre ellos Estados Unidos, Dinamarca, Japón, Corea del Sur, Malasia, Rusia, Tailandia, Reino Unido, Unión Europea, Bélgica, Turquía, España, Austria, Alemania, Canadá, Australia, Chipre, etc. Aportaron exposiciones locales conocidas y características para innovar en el desarrollo de la industria nacional de alimentos y bebidas, ampliaron una perspectiva más amplia, proporcionaron opciones más ricas y también aportaron experiencias de productos más distintivas y diversas a los mercados de consumo.

Como plataforma de exposición comercial integral en el campo de la alimentación y la restauración, FHC no sólo es una de las plataformas importantes para que las marcas extranjeras de alimentación y bebidas entren en el mercado chino. Con el rápido crecimiento del poder del consumidor en el mercado nacional, también ha atraído a empresas nacionales cada vez más poderosas para que participen continuamente, y muchas empresas locales han optado por unirse a FHC en el proceso de inicio y crecimiento, desarrollándose y fortaleciéndose gradualmente.

Marque en su calendario los días 8 a 10 de noviembre de 2023 y prepárese para embarcarse en una aventura gastronómica sin igual. Permanezca atento a nuestras actualizaciones para conocer las últimas noticias y lo más destacado previo al evento. Estamos impacientes por verle en la 26ª Feria Mundial de la Alimentación de Shanghái. Para consultas, inscripciones y más información, visite nuestro sitio web oficial o póngase en contacto con los organizadores del evento en: https://www.fhcchina.com/en/

