Artmarket.com: Entrevista con el artista digital Josh Pierce (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Artmarket.com: Entrevista con el artista digital Josh Pierce, cuyo NFT 'Flow' aparece en la portada del Informe Artprice 2023 Contemporary Art Market

PARÍS, 31 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Artprice se enorgullece de presentar la obra NFT Flow de Josh Pierce en la portada de su último Informe Anual sobre el mercado del arte contemporáneo y ultracontemporáneo, publicado justo a tiempo para las ferias de arte Frieze London y Paris+ by Art Basel y disponible de forma gratuita.

"La creación digital aporta un maravilloso soplo de aire fresco al mundo del arte", afirma entusiasmado thierry Ehrmann, consejero delegado de Artmarket.com y fundador de Artprice. "Este punto de inflexión artístico merece ser examinado con la mayor atención por todos los coleccionistas y amantes del arte".

La tecnología NFT no sólo ofrece una forma sencilla y adecuada de coleccionar arte digital -un formato artístico que quizás mejor represente la época en la que vivimos- sino que también nos permite establecer vínculos entre artistas, obras y coleccionistas, así como con todos los demás protagonistas del mundo del arte internacional en Blockchain. A medida que las obras de arte NFT se vuelven más comunes en museos y catálogos de subastas, junto con su crecimiento en plataformas dedicadas, están escribiendo una nueva página en la Historia del Arte.

El artista Josh Pierce habla con Artprice sobre su trabajo, su técnica, su visión de los NFT, así como sus inspiraciones y sus favoritos. Nos invita a profundizar en su espectacular obra donde el ser humano contempla un mundo natural reencantado por una presencia misteriosa, luminosa, fantástica y tranquilizadora.

1. Sus obras celebran un tipo de armonía entre el mundo real y el mundo digital. ¿Cree que tal simbiosis existe realmente o es posible?

Jpierce: Sí, creo que el mundo real y el mundo digital pueden coexistir armoniosamente. Este tipo de simbiosis es un tema en mi trabajo por una razón. Creo que todas las cosas están interconectadas. Cuando somos capaces de aprovechar ese conocimiento, podemos crear y compartir desde un lugar mucho más profundo. Tenemos la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea de forma muy pequeña. En mi opinión, todo lo que crea el ser humano es a la vez una expresión de esta experiencia terrenal y una extensión de nuestros propios mundos interiores. No veo el trabajo creado con herramientas digitales de manera diferente. En un momento se inventó el pincel, y también la cámara, y ahora tenemos estas nuevas herramientas para la autoexpresión y la creación de arte digital. Esto abre posibilidades completamente nuevas que ni siquiera hemos empezado a concebir. Aunque la vida se está volviendo cada vez más digital, realmente no creo que la gente quiera vivir en una tecnotopía futurista, completamente desconectada de la naturaleza. Creo que siempre necesitaremos esa conexión con el mundo vivo porque realmente somos parte de él. Dicho esto, creo que el público siempre resonará con elementos naturales porque tenemos la necesidad de permanecer en estrecho contacto con la naturaleza. Así que no importa si ese arte se crea digitalmente o de cualquier otra forma.

2. ¿Qué es para usted la técnica cuando se trata de arte digital? ¿Por qué las aplicaciones de software creativas y sus bibliotecas preprogramadas no son suficientes para crear una obra de arte? ¿Por qué la Inteligencia Artificial no es suficiente?

Jpierce: La técnica es algo que se va perfeccionando con el tiempo y tiene tanto que ver con la vista como con la mano. Hay una diferencia en mi visión de algo que es arte y algo que es simplemente artesanía. Si bien la artesanía o la técnica es extremadamente importante, no equivale a arte. El arte trata de la expresión de un individuo y su propia canalización o interpretación de lo divino, a través del acto consciente de la creación. Ninguna máquina podrá jamás hacer eso. Tener acceso a una asombrosa variedad de herramientas sólo puede modificar el nivel de técnica que se utiliza en la creación de una obra. Es como usar una plantilla o un proceso de serigrafía como el de Warhol. En última instancia, no tiene nada que ver con "cómo" se hace el trabajo sino con "por qué" se hace el trabajo. Ésta es, en mi opinión, la distinción clave. Los humanos pueden construir una máquina para escupir millones de copias o iteraciones de bellas imágenes, poesía o música, pero sin la intención del artista, el "por qué" siempre faltará. A estas creaciones siempre les faltará alma. La Inteligencia Artificial es otra herramienta que puede hacernos la vida más fácil, manejando parte del trabajo tedioso, pero nuevamente nunca podrá reemplazar la mano divinamente guiada del artista.

3. ¿Cómo definiría la originalidad de su producción artística en comparación con su trabajo como diseñador gráfico?

Jpierce: Como ya habrá notado, últimamente me fascina la idea de que las obras de arte sean canalizadas desde el más allá. Ni siquiera se trata tanto de expresión personal como de la propia vida, sino más bien de capturar el sabor particular de las señales que te llegan como artista. Creo que en todo trabajo satisfactorio y significativo debe haber esta chispa de creatividad. Para mí, como diseñador que trabaja en equipo, la creatividad está más involucrada en el concepto y la ejecución técnica que en la expresión personal. Todavía encuentro mucha alegría en el proceso creativo de resolución de problemas y de dar vida a un mensaje a través de medios de comunicación visual. Por otro lado, mi trabajo personal aporta esa misma inspiración a modalidades más abstractas como el color, la composición y el tono. Este tipo de inspiración no se trata de resolver un problema sino de crear una armonía entre el espacio, la forma, el valor y la resonancia emocional. Trabajo mucho más intuitivamente en mi trabajo personal, como era de esperar, y creo que la originalidad surge como resultado de esa interacción entre inspiración y técnica, así como entre intuición y casualidad.

4. ¿Qué relación tiene con el mundo de los NFT? ¿Se siente conectado con sus coleccionistas, las plataformas que utiliza o tal vez incluso con otros artistas?

Jpierce: Me parece muy interesante que el mundo de las NFT se haya vuelto tan amplio y haya llegado a abarcar una variedad tan grande de proyectos. Esta nueva tecnología construida sobre blockchain es capaz de hacer muchas cosas y la capacidad de representar elementos digitales de propiedad única es solo una parte muy pequeña de lo que se está explorando. Como artista, estoy extremadamente agradecido de que mi trabajo ahora pueda ser coleccionado y poseído por personas e instituciones que quieran ver trabajos como el mío promovidos en el mundo del arte. Como antes esto no era posible, una ola completamente nueva de artistas y coleccionistas ha encontrado su camino hacia una encrucijada con los mercados del arte tradicionales. Es un momento muy emocionante. La mayoría de las personas que han recopilado mi trabajo hasta ahora han sido entidades o individuos más pequeños y casi exclusivamente han comprado por los motivos correctos. Es decir, conectan profundamente con el mensaje y tienen una respuesta emocional ante la obra, y por eso me siento muy conectado. Las plataformas también han sido increíblemente útiles y, si bien están evolucionando y cambiando con el tiempo, me siento muy conectado con las personas con las que he establecido relaciones y que pueden o no permanecer conectadas a esas diversas plataformas. La comunidad de artistas y entusiastas de la tecnología es la columna vertebral del mundo NFT y me siento muy agradecido de tener muchas amistades maravillosas dentro de ella, mientras se posiciona para el próximo impulso hacia el mundo del arte convencional.

5. ¿Está satisfecho con el funcionamiento actual del ecosistema web3/NFT o cree que le falta algo? Por ejemplo, ¿le gustaría recibir el apoyo de una galería o ver su trabajo expuesto físicamente en un museo?

Jpierce: Definitivamente estoy muy interesado en que mi trabajo se exponga en una galería o museo y puedo decir con entusiasmo que el momento para hacerlo llegará más pronto que tarde. Los artistas digitales tienen desafíos particulares a la hora de exhibir trabajos, generalmente implementando pantallas o proyectores LED. Personalmente, me gusta mucho la opción de las impresiones físicas y utilizar tecnología de realidad aumentada para darles vida. Creo que esto une el mundo físico con el mundo digital de manera mucho más íntima que las pantallas en movimiento, lo cual siempre me parece un poco alienante. También basa el trabajo en el espacio físico, garantizando que no haya fallos técnicos, que solo ocurrirían en el dispositivo del usuario y no afectarían la experiencia general de la galería. En términos de representación, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que la transición al arte digital se convierta en algo común. Espero que a medida que el mundo reconozca cada vez más el valor de trabajos como el mío, la escena artística comience a aceptarlo y los artistas digitales tengan un hogar en espacios de exhibición más tradicionales.

6. Dos de sus creaciones NFT ya se vendieron en Sotheby's. ¿Qué se siente al ver que el mercado del arte tradicional se interesa por su trabajo y el de otros artistas digitales?

Jpierce: Ciertamente, hay pocos honores más altos que ver mi obra en exhibición y subastada en Sotheby's; esto se vuelve aún más especial al poder ir allí en persona y verla en su galería en Francia en marzo de 2023. Ver mi obra allí me hace sentir muy orgulloso de mí mismo y del arduo trabajo y dedicación que he dedicado a mi práctica a lo largo de los años. Por supuesto, sin importar el resultado, he creado y siempre crearé simplemente por el placer de compartir lo que creo que es una expresión importante de la conexión humana con la naturaleza y de la evolución de la conciencia humana. Por esa razón, cualquier venta o exposición de alto perfil sólo atrae más ojos y oídos hacia lo que siento que necesito decir. Para los artistas digitales en general creo que esto también se aplica. Estamos viendo una generación completamente nueva de mentes creativas llegar a la psique colectiva y presentar estos hallazgos de elección para examinarlos. Con el tiempo, los mercados del arte tradicionales tendrán que aceptar esto, así como cada movimiento de vanguardia ha traspasado los límites del medio, el tema, los tabúes e incluso el concepto mismo. En el futuro, una mirada retrospectiva revelará que, a los ojos de los críticos, esta cuestión de la adopción siempre tenía una conclusión inevitable. Es inevitable que los artistas digitales sean vistos al mismo nivel que todos los demás medios ampliamente respetados.

7. En su obra podemos vislumbrar un romanticismo cercano al de Wanderer de Caspar David Friedrich, o imaginar una conexión con las instalaciones de Andy Goldsworthy. ¿Algún artista u obra le inspira especialmente?

Jpierce: ¡Aprecio esas comparaciones! He empezado a considerarme un artista espiritual, en el sentido de que lo que creo proviene e intenta transmitir una conexión con una dimensión espiritual. En cierto modo, podríamos considerarlo simplemente como el reino de lo mágico. Hay una magia profunda en el mundo, y realmente no se puede hablar de ella, medirla o capturarla con conceptos y palabras. Por eso utilizo el arte para transmitir una emoción que comúnmente se siente y más comúnmente se olvida, se descarta o se considera irrelevante. En cuanto a la inspiración, siempre me ha atraído la naturaleza y la pintura y fotografía de paisajes clásicos. Sin duda, Goldsworthy y Friedrich también son poderosas inspiraciones para mi trabajo. Crecí maravillándome con el trabajo de paisajes fantásticos de Roger Dean y el arte visionario psicodélico de Alex Grey. También me inspiré en el trabajo con neón de Dan Flavin, así como en el trabajo realizado con formaciones de nubes de Cai Guo-Qiang. En ocasiones he apreciado a muchos otros artistas que trabajaron con paisajes, incluidos Richard Serra y Robert Smithson.

8. ¿Hay algún artista digital que recomendaría de todo corazón a nuestros lectores para que lo descubrieran?

Jpierce: Hay tantos artistas de los que realmente me encantaría hablar, especialmente amigos míos y artistas que creo que están superando los límites. Creo que Patrick Amadon se ha convertido en un verdadero líder en el mundo del arte glitch y la defensa de la libertad de expresión. Postwook es otro artista cuyo sorprendente trabajo de collage nos transporta a recuerdos de ensueño llenos de sentimiento. Sam Spratt también se ha convertido en una estrella destacada, pintando digitalmente, cuestionando nuestras relaciones con nuestra propia naturaleza emocional animal cruda. Podría decir mucho más, pero estos son sólo algunos que me encantaría que obtuvieran un reconocimiento aún mayor en todas las áreas del mundo del arte.

9. Por último, ¿cuál es la mejor manera de ver sus obras y mantenerse informado sobre sus próximas creaciones?

Jpierce: Publico regularmente en Instagram @jpierce y hago la mayoría de mis anuncios en X (anteriormente Twitter) @jpierce_art. Además, cualquier anuncio importante se realizará en mi sitio web: joshpierce.net, donde también encontrará galerías de mi trabajo y un lugar para suscribirse a un boletín informativo por correo electrónico para mantenerse informado sobre los próximos lanzamientos. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de hablar sobre mi trabajo y compartir mis pensamientos con el mundo.

Enlaces

Página de Josh Pierce en Artprice: https://www.artprice.com/artist/1097445/josh-pierce

Sitio web oficial de Josh Pierce: https://www.joshpierce.net/

Trabajos NFT de Josh Pierce en SuperRare: https://superrare.com/jpierce

Informe gratuito sobre el Mercado del Arte Contemporáneo 2023 de Artprice: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

