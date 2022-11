Artmarket.com informa de un crecimiento de los ingresos del tercer trimestre (interanual) y anuncia un aumento significa

PARÍS, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Artmarket.com informa de un crecimiento de los ingresos del tercer trimestre (interanual) y anuncia un aumento significativo en los precios de suscripción y servicio, el despliegue de la versión más avanzada de Artprice.com a mediados de diciembre que conducirá, entre otras cosas, a un cambio en el modelo económico con anunciantes pagados totalmente integrados en sus bases de datos y servicios, sus páginas de Artista y su dimensión Web 3.0.

Eventos futuros en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023

A mediados de diciembre de 2022, Artprice by Artmarket desplegará su nueva versión, la más avanzada de su historia, que le permitirá dar una respuesta mucho más completa a las consultas de los clientes y consultas de información en esta década digital. Después de una fase de desarrollo extendida por 18 meses debido a la pandemia de Covid, esta importante renovación ha involucrado a todas las bases de datos y servicios de Artprice.

Tras una licitación a finales de 2019, Artprice by Artmarket seleccionó un equipo de consultores externos comprometidos y de muy alto nivel para auditar y desarrollar una revisión completa de Artprice.com, con un enfoque sólido de UI/UX (UX y UI respectivamente significa Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario). Los resultados de este enfoque centrado en el usuario serán visibles a mediados de diciembre.

El nuevo sitio web también contará con un nuevo modelo económico con la inclusión de anunciantes de pago totalmente integrados en sus bases de datos y servicios. Estos anunciantes serán principalmente las 6.400 casas de subastas de todo el mundo afiliadas a Artprice durante más de dos décadas y que ahora realizan el 98% de sus ventas en línea. Ahora podrán destacar sus ventas futuras en el modo de anunciante de pago, según los criterios de búsqueda utilizados por los 5,4 millones de usuarios de Artprice. La orientación resultante será extremadamente relevante.

Observamos que durante más de 50 años, el modelo económico de las casas de subastas ha implicado sistemáticamente gastos de publicidad –anunciando detalles de próximas ventas– que representaban aproximadamente el 34% de sus costes totales, independientemente del país o el tamaño de su actividad.

Dado que las subastas ahora se anuncian en un 98% en Internet, la presión de las casas de subastas afiliadas a Artprice en 2022 para promocionar sus ventas por una tarifa ha encontrado la mejor solución en nuestro nuevo sitio web. Es lógico que las casas de subastas consideren ahora que su anuncio de ventas futuras (34% del coste de la venta) tiene más sentido en Internet que en la prensa escrita.

En el pasado, Artprice siempre ha considerado la publicidad en línea incompatible con sus bases de datos en términos de legibilidad y notoriedad. Por lo tanto, fue un gran desafío responder a la demanda de publicidad de las casas de subastas manteniendo el ADN central de Artprice.

En el nuevo lanzamiento, los 6.400 operadores de subastas podrán integrar y fusionar los anuncios de sus futuras ventas en todo el proceso industrial de Artprice by Artmarket, además de "empujar" a los artistas seleccionados como favoritos a los 5,4 millones de usuarios de Artprice (alertas por mensajes de texto, RSS, mensajería instantánea, correo electrónico, página Mis Artistas, etc.).

Es muy posible que los ingresos por publicidad generados por estas 6.400 casas de subastas afiliadas a Artprice desde 1997 superen en última instancia nuestros ingresos por suscripción (actualmente el 90% de los ingresos totales de Artprice). Artprice, por lo tanto, cree que al responder a una solicitud de larga data de sus casas de subastas asociadas, el nuevo modelo comercial podría duplicar sus ingresos futuros.

Al responder a las numerosas y repetidas solicitudes de sus 6.400 casas de subastas afiliadas en todo el mundo para poder anunciar de manera rentable sus ventas futuras, Artprice ha hecho todo lo posible por permanecer fiel a su principio de priorizar la legibilidad de sus bases de datos.

Aumento significativo en las tarifas de suscripciones y servicios a principios de enero de 2023, una revisión completa de las páginas de artistas en AI y Web 3.0, Art NFT para una mejor visibilidad global de los 800.000 artistas enumerados por Artprice by Artmarket

Artmarket.com introducirá un aumento significativo en las tarifas de suscripciones y servicios en enero de 2023 que generará un aumento en los ingresos futuros. Dado que Artmarket.com ha sido rentable durante una década, la mayor parte de los ingresos adicionales se traducirá en ingresos netos adicionales porque, según el régimen fiscal francés, podemos generar hasta 90 millones de euros al año sin incurrir en impuestos adicionales.

Los aumentos de tarifas siguen a una amplia consulta con Artprice por parte de los clientes de Artmarket que continuarán beneficiándose de nuestras bases de datos y servicios, siendo muy conscientes de que encuentran datos esenciales en Artprice que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Nuestra posición indiscutible como líder mundial en información sobre el mercado del arte desde 1997 ahora debe explotarse comercialmente en su verdadero valor. Recuerde que nuestras bases de datos se actualizan continuamente con datos altamente detallados y calificados: más de un millón de registros de datos nuevos cada año.

Según un consenso de profesionales del mercado del arte, las bases de datos de Artprice son, sin duda, las más completas del mundo, con casi 800 000 artistas a los que se hace referencia con sus biografías, resultados de subastas, índices, herramientas de ayuda para la toma de decisiones, firmas y monogramas, información sobre ventas pasadas y futuras. En total, esto suma varias decenas de millones de registros de datos interconectados y de alto valor añadido, todos protegidos por varios derechos de propiedad intelectual.

A pesar del aumento sustancial de precios, la oferta de Artprice by Artmarket sigue siendo, con diferencia, la mejor situada en comparación con la oferta de evolución lenta de nuestra competencia que ofrece suscripciones profesionales anuales de búsqueda limitada (por ejemplo, 150 consultas por 350 €/año, 450 consultas por 975 €/ año y, en caso de sobrepaso, 2,45 € por búsqueda). (Información certificada por Court Alguacil en noviembre de 2022).

En el mundo de las ofertas "ilimitadas", estas ofertas son simplemente anacrónicas. Además, la oferta de los concursos se basa en datos de solo 330.000 artistas y de una selección de solo 1.600 casas de subastas, mientras que Artprice by Artmarket cubre 800.000 artistas y 6.400 casas de subastas, con suscripciones ilimitadas desde 265 € hasta 529 €/año, incluida una gama de índices, herramientas de toma de decisiones y firmas y monogramas que es único en el mundo. En resumen, la oferta de Artprice seguirá siendo muy competitiva incluso después del aumento de la tarifa y con más margen para aumentos de precios adicionales en el futuro.

De manera un tanto contraria a la intuición, dado el contexto geopolítico y económico, el mercado mundial del arte está mostrando una salud insolente, con récords de subastas regulares que se baten para obras de todos los períodos artísticos, independientemente del país, durante las últimas sesiones de ventas. Y no ha habido cancelaciones de ventas catalogadas clásicas y/o de prestigio para 2022 o 2023.

Las grandes casas de subastas y los inversores son muy conscientes de que el arte es una inversión segura, como demuestra el índice Artprice100©, que ha superado claramente a los índices bursátiles tradicionales. El período actual de nerviosismo en el mercado de valores ha canalizado nuevos fondos e inversiones hacia el mercado del arte. A medida que se acerca el final del año, está claro que la guerra en Ucrania y los temores de una gran recesión no han tenido un impacto negativo en el mercado del arte.

El pasado 8 de noviembre, AFP, la agencia de prensa francesa, destacó este fenómeno en un artículo titulado "Colección del cofundador de Microsoft podría alcanzar más de mil millones de dólares en Nueva York", y añadió: "Al subastar en Nueva York el arte coleccionado por Paul Allen (cofundador de Microsoft que murió en 2018), Christie's apunta a un récord histórico de ventas en un movimiento audaz que refleja un mercado cuyos indicadores están más altos que nunca, a pesar de las crisis geopolíticas y económicas".

Durante diciembre de 2022, como parte de nuestra importante renovación, introduciremos cambios significativos en la presentación de nuestras bases de datos y páginas de artistas en Artprice by Artmarket. Este desarrollo, concebido con un enfoque UI/UX, será por lo tanto efectivo antes del aumento de tarifas con el objetivo de impulsar los ingresos de Artmarket.com desde principios de 2023.

Concebidos tras 18 meses de profundo análisis por parte de un equipo de consultores UI/UX altamente especializado, los cambios que estamos introduciendo tienen en cuenta el sentimiento de los usuarios cuando navegan por nuestros medios digitales (bases de datos y servicios). El objetivo del diseño de UX es mejorar la experiencia de los clientes y/o clientes potenciales de Artprice tanto como sea posible para que sea más fácil e intuitiva, tanto en dispositivos móviles como de escritorio. Como resultado de estos cambios, las expectativas y necesidades de los clientes y usuarios de Artprice quedarán mejor satisfechas.

Gracias al diseño UX, la navegación online es más fluida y eficaz. Elimina la incomprensión que los usuarios suelen encontrar en sus experiencias diarias en línea y tiene en cuenta no solo la logística de la navegación en línea, sino también el aspecto 'emocional' de la navegación en línea.

El aspecto de la interfaz (diseño de la interfaz de usuario) de nuestras modificaciones se ha centrado en mejorar la interacción de los usuarios de Artprice con nuestras bases de datos y servicios. Este enfoque se ha utilizado en todas las etapas del desarrollo de nuestro nuevo sitio web, hasta su lanzamiento a mediados de diciembre de 2022.

A diferencia de UX (experiencia de usuario), UI se centra más en el aspecto visual para atraer la atención del usuario y alentar a los usuarios de Artprice a permanecer en las diversas bases de datos y servicios. El enfoque de la interfaz de usuario ha facilitado la navegación a través de todas las herramientas de apoyo a la toma de decisiones de Artprice. Su principal objetivo es atraer nuevos prospectos y clientes, entusiastas, coleccionistas y profesionales del mercado del arte. Así, Artprice ha modificado su política de I+D+i colaborando de forma muy selectiva con los mejores consultores en la materia para adquirir nuevas cuotas de mercado.

Las Páginas de Artistas son los puntos de entrada principales y más comunes a todas las bases de datos y servicios de Artprice porque los artistas son la base sobre la que se ha basado el mercado del arte desde su origen. Es por esta razón que la renovación de nuestro sitio web ha tenido como objetivo reposicionar a los artistas en el corazón del mercado del arte, una posición que es inevitable con la producción de Art NFT, que son uno de los cimientos de la Web 3.0.

Esta renovación global de Artprice pretende ofrecer a sus clientes y usuarios una mejor experiencia, acorde con sus necesidades, tras varios años de recogida y análisis de sus consultas, en estricto cumplimiento de la legislación vigente en Europa y Estados Unidos.

Esta revisión incluye, por supuesto, la llegada de los Art NFT, cuyo crecimiento es exponencial y constituye un cambio de paradigma para los artistas del mercado del arte que vuelven a ser dueños de su destino, como sucedió durante el Renacimiento.

Todos los creadores de mercado del mercado del arte, y en particular la mayoría de sus casas de subastas en todo el mundo, ahora cuentan con un departamento de NFT para ventas catalogadas y en línea durante todo el año. Asimismo, todas las principales estructuras de la industria de los museos/galerías de arte están comenzando a publicar sus propios NFT.

Además, la importante revisión de Artprice por parte de Artmarket.com permitirá por fin la explotación de la mayor colección patentada de manuscritos originales y catálogos de ventas impresos del mundo. Esta colección, que data de 1700 y es propiedad de Artprice, es la base misma de la estandarización digital del mercado del arte de Artprice y de su posición como líder mundial en información sobre el mercado del arte durante los últimos 25 años.

De este modo, los usuarios y prospectos de Artprice ahora podrán navegar desde las Páginas de Artistas a varios siglos de conocimiento que los historiadores y editores de Artprice by Artmarket han estado organizando durante los últimos 25 años, permitiéndoles sumergirse en la historia excepcional y misteriosa de la mercado del arte.

Estas nuevas páginas pondrán de relieve la riqueza de las bases de datos y servicios de Artmarket.com, con un alto valor añadido. El uso de IA algorítmica (Inteligencia Artificial) permitirá acceder a recomendaciones muy relevantes y personalizadas, para mejorar el conocimiento de los clientes sobre el mercado del arte y generar suscripciones más sofisticadas y, por lo tanto, más ingresos comerciales.

De hecho, esta característica lleva a los clientes y usuarios de Artprice by Artmarket a una dimensión Web 3.0 y, por extensión, al dominio de Art NFT, lo que otorga a Artmarket.com una ventaja considerable en su negocio principal.

Durante el transcurso del desarrollo de nuestro lanzamiento principal programado para diciembre de 2022, Artprice escuchó tanto a sus clientes históricos como a sus nuevos clientes y prospectos.

De hecho, con las criptomonedas, Art NFT y Metaverse, han llegado nuevos coleccionistas y entusiastas del arte, a menudo considerablemente más jóvenes que sus predecesores. Ahora hay más de 450 millones de compradores potenciales de Art NFT. Acostumbrados a la especulación y la asunción de riesgos, pero entusiastas del arte y coleccionistas, no tienen ninguna intención de abandonar su criptouniverso Web 3.0.

Estos son los nuevos clientes de Artmarket.com, cuyos servicios han solicitado con frecuencia. Su principal demanda en los últimos años ha sido que publiquemos los precios del arte en ETH y BTC en todas las bases de datos de Artprice.

Esta enorme comunidad global no podía entender por qué las bases de datos de referencia de Artprice solo cotizaban precios en las principales monedas fiduciarias del mundo, sin las dos criptomonedas principales (ETH y BTC), que pesan más del 82% de las 21.000 criptomonedas (excluyendo Stablecoins).

Al apreciar la oportunidad comercial que representan los 450 millones de compradores potenciales de Art NFT, los equipos de TI, econometría y marketing de Artprice by Artmarket se movieron rápidamente para responder positivamente a su demanda.

Artmarket.com, por lo tanto, ha dado una vez más un gran paso adelante que requirió una reflexión considerable y un volumen de trabajo imponente. Como resultado, desde septiembre de 2022, Artprice cotiza 8.828.384 resultados de subastas de arte en Bitcoin (desde el 1 de febrero de 2011, cuando 1 Bitcoin valía 0,7 $, 0,434031 £ y 0,50707 €) y 5.814.866 resultados de subastas de arte en Ethereum (desde el 7 de agosto de 2015) cuando 1 Ethereum valía 3 $, 1,93626 £ y 2,735523 €).

Naturalmente, las decenas de millones de cálculos que subyacen a este ambicioso proyecto se realizaron utilizando el valor de las respectivas criptomonedas en los días en que concluyeron las respectivas ventas. Los valores fueron calculados por los sistemas informáticos propios de Artmarket.com.

enlace

Desde 1997, la principal ambición de Artprice ha sido fomentar la transparencia del mercado del arte ampliando el conocimiento de un círculo de expertos a la población en general para facilitar su desarrollo y crecimiento. La nueva presentación de Artprice by Artmarket potenciará esta transparencia a través del acceso a datos contrastados, comprobables y sobre todo contextualizados.

De hecho, al navegar por nuestro nuevo sitio web, los clientes y miembros de Artprice by Artmarket se sumergirán intuitivamente en el corazón de las noticias del mercado del arte y serán jugadores privilegiados dentro de un enfoque humano y educativo, que a menudo falta en el mundo de los GAFA.

A lo largo de los años, Artprice, como líder mundial en información sobre el mercado del arte, ha sido socio en numerosas colaboraciones esenciales e históricas con artistas. Sus contribuciones se han reflejado claramente en el desarrollo de nuestra nueva interfaz con los usuarios.

La otra colaboración esencial ha sido, por supuesto, con las casas de subastas, que ahora tendrán un interés creciente en colaborar con Artprice. De ahora en adelante promoveremos sus futuras ventas con un discreto y eficaz prestigio, generando así nuevos ingresos recurrentes para Artprice con su Intranet propia, que ha sido la herramienta de trabajo de referencia para las casas de subastas durante muchos años.

Después de dos años de I+D, prolongados por las circunstancias de la pandemia de Covid, los clientes, socios y miembros de Artmarket.com podrán sumergirse en una nueva experiencia en el corazón del mercado del arte. Este es sin duda uno de los pasos fundacionales para el futuro de Artprice by Artmarket, con su posicionamiento mejorado fundamentalmente por la referencia de imágenes en los motores de búsqueda (SEO) y el doble objetivo de aumentar el tráfico para conquistar nuevas cuotas de mercado y monopolizar el mercado para la certificación de emisiones primarias de Art NFT.

Según Thierry Ehrmann, consejero delegado de Artmarket.com y fundador de Artprice:

"Artprice by Artmarket.com se ha dado paciente y metódicamente todos los medios para evolucionar en respuesta a las necesidades de los profesionales del Mercado del Arte. Todos los indicadores son positivos para el futuro y proyectamos una duplicación de los ingresos, especialmente abriéndose a los anunciantes de pago integrados en nuestros servicios y bases de datos.

También hemos desarrollado, desde 2017, procesos para optimizar el uso de nuestros servidores, al limitar la potencia requerida y reducir el consumo de energía de los Centros de Datos de Artprice en un 40%. Esto se ha logrado utilizando el principio de las microrredes que permiten una mejor explotación de las unidades de producción (una decisión de múltiples tecnologías) y el uso de energías principalmente renovables.

A través de su apuesta por la microrred, los Centros de Datos de Artprice by Artmarket se inscriben en una lógica medioambiental responsable y compartida (sin riesgo para las necesidades de tratamiento de Artprice) que pasa por analizar la evolución de las energías renovables en relación con las nuevas ciencias aplicadas y la investigación en curso según al principio de "formatividad" (noción acuñada por Luigi Pareyson).

Dada la generosa geografía de nuestra sede (Domaine de la Source, construida en 1630), estamos desarrollando, con socios, un sistema 'climático' basado en la técnica de pozos artesianos que captan agua de capas profundas del subsuelo. Este sistema estará protegido por patentes que serán presentadas por Artprice y Server Group, y responderá de manera ecológicamente responsable a la actual crisis energética que es mucho más grave que las dos crisis del petróleo de 1973 y 1979 y que es apenas comienzo.

Como líder mundial, Artprice considera la responsabilidad ecológica como una obligación filosófica y moral. Es coherente con nuestra posición en el mercado, nuestra cultura corporativa y los sentimientos de nuestros clientes.

Además, en lo que respecta al intercambio de Art NFT en su Marketplace y dado el contexto energético actual, Artmarket.com se complace en haber preferido Ethereum durante mucho tiempo y apoya plenamente los comentarios del Ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, como se indicó en un comunicado de prensa anterior:

enlace

Artprice by Artmarket.com confirma que en los dos primeros trimestres de 2022, el fenómeno de Art NFT se convirtió en un segmento duradero del mercado del arte en todos los continentes con una aceleración de la facturación y los volúmenes en la segunda mitad de 2022 debido en particular a la purga de criptomonedas y una nueva legislación mucho más favorable en Estados Unidos, así como la introducción de un marco regulatorio en Europa que previene el abuso/fraude de las criptomonedas y mejora la confianza de los consumidores, inversores y operadores.

Estos reglamentos han sido objeto de estudios, coloquios y propuestas a los principales organismos gubernamentales franceses y europeos por parte de Blanche Sousi y el Art & Law Institute, donde Artprice by Artmarket ha estado muy involucrado como miembro desde 1997.

Artprice le invita a leer los últimos Banques Notes publicados por el Centro Europeo de Investigación en Banca y Finanzas, con el análisis de Blanche Sousi, Profesora Emérita de la Universidad de Lyon 3, Jean Monnet Chair ad personam en Derecho bancario y monetario europeo:

"The European Regulation MiCAR has just been adopted: are NFTs regulated? No, but…": https://banque-notes.eu/le-reglement-europeen-micar-vient-detre-adopte-les-nfts-sont-ils-reglementes-non-mais/

Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com destaca: "En sus diversos informes anuales sobre el Mercado del Arte y su información regulada, Artprice by Artmarket.com siempre ha dicho con respecto a las NFT que es imposible aprehender este nuevo mercado sin un conocimiento perfecto de los Códigos Monetarios y Financieros y los Códigos de Propiedad Intelectual relevantes de los países en los que opera el mercado Del mismo modo, para apreciar la naturaleza de este mercado (que experimenta un crecimiento exponencial), también se necesita una verdadera comprensión de Blockchain, crypto -monedas y sus orígenes culturales entre los Cypherpunks (período de encriptación de datos tipo PGP a principios de 1990)."

