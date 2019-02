Artprice: Artistas menores de cuarenta - Los 10 mejores del ranking (1)

Publicado 07/02/2019 18:37:36 CET

PARÍS, February 7, 2019 /PRNewswire/ --

En nuestra serie quincenal de rankings en el mercado del arte diseñada para destacar algunas de sus tendencias clave, esta semana, artprice echa un vistazo a la nueva generación de artistas que aparecen en el mercado secundario. Una conclusión resalta por encima de lo demás: !no hace falta tener más de cuarenta años para conseguir más de un millón de dólares!

thierry Ehrmann: "Hay seis artistas en nuestro ranking de los 10 mejores resultados del año 2018 para artistas de menos de cuarenta. Entre ellos, dos han atraído resultados de 7 dígitos: el joven chino HAO Liang y la artista americana de origen nigeriano Njideka Akunyili CROSBY. Ambos generaron dos resultados por encima del umbral del millón de dólares y ambos tienen 35 años. Sin embargo, su dominio en este ranking no es una gran sorpresa..."

Rango; Artista; Precio de remate ($); Obra; Venta 1; Njideka Akunyili CROSBY [https://www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby ] (1983); 1(932)500; Mimetic Gestures [https://www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby/painting/15837903/mimetic%20gestures ] ; 2018-05-18 - Christie's de Nueva York 2; HAO Liang [https://www.artprice.com/artist/469926/liang-hao ] (1983); 1,855,061; Shell [https://www.artprice.com/artist/469926/liang-hao/drawing-watercolor/16828302/shell ]; 2018-09-30 - Sotheby's de Hong Kong 3; Njideka Akunyili CROSBY [https://www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby ] (1983); 1(392)500; Untitled [https://www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby/painting/17197104/untitled ] ; 2018-11-16 - Christie's de Nueva York 4; HAO Liang [https://www.artprice.com/artist/469926/liang-hao ] (1983); 1,361,398; The Hunter and the Transformations of Hell [https://www.artprice.com/artist/469926/liang-hao/drawing-watercolor/17278014/the%20hunter%20and%20the%20transformations%20of%20hell ] ; 2018-11-24 - Christie's de Wanchai 5; Avery SINGER [https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer ] (1987) ; 735,000; Fellow Travelers, Flaming Creatures [https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer/painting/15860406/fellow%20travelers,%20flaming%20creatures ] ; 2018-05-16 - Sotheby's de Nueva York 6; JIA Chang [https://www.artprice.com/artist/717411/chang-jia ] (1981); 678,805; Elephant [https://www.artprice.com/artist/717411/chang-jia/drawing-watercolor/16242306/elephant%20(%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%9C%89%E8%B1%A1) ] ; 2018-06-17 - Subasta internacional Poly Co.,Ltd Pekín 7; Avery SINGER [https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer ] (1987); 591,000; Untitled (Saturday Night [https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer/painting/17191638/untitled%20(saturday%20night) ] ); 2018-11-15 - Sotheby's de Nueva York 8; Avery SINGER [https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer ] (1987); 435,000; Flute Soloist [https://www.artprice.com/artist/611277/avery-singer/painting/16776009/flute%20soloist ] ; 2018-09-25 - Sotheby's de Nueva York 9; Cory ARCANGEL [https://www.artprice.com/artist/435054/cory-arcangel ] (1978); 399,000; Photoshop CS... [https://www.artprice.com/artist/435054/cory-arcangel/photography/15852903/photoshop%20cs:%2084%20by%2066%20inches,%20300%20dpi,%20rgb,%20square%20pixels,%20default%20gradient,%20'blue,%20red,%20yellow'%20(turn%20reverse%20of),%20mousedown%20x=4000%20y=5350,%20mouse%20up%20x=20000%20y=1200 ] ; 2018-05-17 - Phillips de Nueva York 10; Nate LOWMAN [https://www.artprice.com/artist/339672/nate-lowman ] (1979) ; 350,000; Escalade [https://www.artprice.com/artist/339672/nate-lowman/painting/17191884/escalade ] ; 2018-11-15 - Sotheby's de Nueva York

Volumen subasta CROSBY vs. HAO

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/817252/Artprice_Turnover_CROSBY_HAO_Fr.jpg )

Dos jóvenes millonarios

Njideka Crosby ha sido noticia desde 2014 cuando recibió el Premio de Artista Contemporáneo James Dicke del Museo de Arte Americano Smithsonian. En el mercado secundario, sus obras han estado muy solicitadas desde 2016 cuando aparecieron sus primeros trabajos...(también el año de su primer resultado de 7 dígitos)

Hoy, con siete resultados de 7 dígitos en su posesión durante dos años, encabeza claramente una nueva generación de artistas afroamericanos que sacude el mercado de las subastas.

Su récord actualmente es de más de 3 millones de dólares por un cuadro de su hermana (Las bellas) vendido en 2017 en Christie's en Londres por Peggy Cooper Cafritz, una activista de la igualdad de derechos y una importante coleccionista de arte afroamericano y africano que murió el año pasado. Inicialmente americana, la demanda por el trabajo de Crosby se extendió rápidamente a Asia (con la exitosa venta de La hora del té en New Haven, Enugu por más de 900.000$ en Christie's en Hong Kong el 27 de mayo de 2017).

La oferta está muy por debajo de la demanda actual: son pocas las obras que subasta y todas se han vendido. La artista, que ya tenía el apoyo de una galería importante a través de Victoria Miró en Londres, ahora también cuenta con el apoyo, desde el pasado noviembre, de la poderosa Galería David Zwirner en Asia y Estados Unidos.

El mercado de arte chino produjo al segundo artista joven "millonario" de 2018 en la persona de Hao Liang, que llamó por primera vez la atención de la gente en 2014 con un magnífico debut en una subasta: un pergamino de seda de más de 13 metros de largo titulado La historia de las nubes que se vendió por 912.000$ en Christie's en Shanghái.

El año 2018 este joven artista aclamado por el mercado asiático vio una doble consagración en subasta, con dos nuevos resultados de más de un millón, incluyendo un récord de 1,8 millones de dólares el 30 de septiembre en Hong Kong frente a una estimación de pre-venta de entre 400.000$ y 600.000$. Mientras que el mercado para este prodigio no ha llegado aún más allá de la Gran China, ya es conocido por todo el mundo.

Apoyado por la poderosa Galería Gagosian (que le dio una exposición en Nueva York la primavera pasada), el artista ya está en las colecciones de los principales museos de todo el mundo, incluyendo el Museo de Arte Metropolitan en Nueva York, el Pompidou Center en París y el Kadist en San Francisco.

¿ Fuego en la paja o un nuevo meteoro?

Los coleccionistas chinos siempre apoyan a sus artistas, incluso cuando esos artistas no tienen todavía una reputación internacional.

Por ejemplo... Nuestro ranking de los 10 mejores también contiene una artista de la que no se sabe casi nada excepto que se llama Jia Chang, nació en 1981, y que uno de sus dibujos provocó una gran puja en el hotel Four Seasons de Beijing en una venta organizada por la subasta de Poly.

El dibujo titulado Elefante (355 x 190 cm) multiplicó su estimación de preventa por cinco con una oferta final de 679.000$ el 17 de junio de 2018. Un resultado espectacular que podría ser fuego de paja... O puede traducirse en un apoyo sólido a medio plazo.

En un registro diferente, el ranking también destaca a la artista americana Avery Singer, de 31 años, que tiene un buen currículum después de las exposiciones en la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Turín), el Kunsthalle de Zurich, el New Museum de Nueva York y el Hammer Museum de L.A.

Cortejada por los museos y los medios de comunicación, la joven artista está viendo cómo sus precios de subasta suben tras una primera aparición discreta en Sotheby's de Londres en octubre de 2017 y a pesar de que no se vendieron dos piezas en Nueva York el año pasado. Singer produce composiciones imaginarias sorprendentemente grandes, casi siempre en blanco y negro, integrando modelado en 3D.

(CONTINUA)