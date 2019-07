Artprice: El "Caravaggio de Toulouse" escapa a su subasta pública (1)

Publicado 01/07/2019 16:08:50 CET

PARÍS, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- La subasta pública estaba prevista para este jueves 27 de junio a las 18:00 horas (hora de Toulouse). Según las condiciones de venta, toda persona interesada debía "inscribirse como subastador al menos 15 días antes de la venta". Thierry Ehrmann explica que esto significa concretamente que, al menos desde el 13 de junio, todos los subastadores eran conocidos por los vendedores. El cuadro iría a manos del mejor postor. Alea jacta est.

Pero un giro burlesco 48 horas antes de la subasta ha provocado que ésta se cancele. Todo ha acabado en una transacción privada. "Una oferta que era imposible no transmitirla a los propietarios del cuadro", dice el comunicado oficial. Este comunicado da una explicación muy concisa: "el hecho de que esta oferta procediera de un coleccionista relacionado con un gran museo convenció a los vendedores para que la aceptaran".

Para los vendedores, para el experto Eric Turquin y para el subastador Marc Labarbe, este es probablemente el final más feliz. La cantidad - no revelada - avalaría que se trata sin duda de un Caravaggio, y el comprador - anónimo pero suficientemente cercano a los grandes museos - se comprometía a que la pintura se exhibiera muy pronto en una de las instituciones más importantes del planeta.

No obstante, podría tratarse de cualquier museo del mundo, excepto el Louvre, que ya le había dado la espalda al cuadro. "Una actitud que, para mí, ha sido difícil de entender y afrontar", ha declarado Eric Turquin al magazine Le Point. De hecho, el comunicado de prensa oficial precisa: "Comprado por un coleccionista extranjero, [el cuadro] saldrá de suelo francés". Su destino era sin duda la segunda gran preocupación de los vendedores, por su puesto eclipsada por un precio de venta sin el cual se habría llegado a un acuerdo directamente con un gran museo...

Desde el punto de vista de los vendedores, la operación es un éxito en toda regla. En lo que a transparencia se refiere, se trata de un giro completo y singular. Los vendedores prometieron una subasta "genuina", una venta 100% pública, sin precio de reserva y retransmitida en directo por Internet para permitir a cualquiera asistir a la adjudicación. El precio final era la baza que debía orientar al mercado sobre la autenticidad del cuadro, pero el telón se cerró incluso antes de abrirse, con lo que importe de la transacción permanecerá oculto tras el opaco velo de la confidencialidad.

El pasado lunes 17 de junio, la casa de subastas Sotheby's anunció que abandonaba la puja. Una semana después, la obra más esperada del año da un esquinazo repentino a la subasta pública. En cualquier caso, Artprice observa que el Mercado del Arte busca discreción. En el catálogo de ventas, Eric Turquin agradecía tal discreción a sus colaboradores: "Gracias a los colegas expertos, restauradores, marchantes de arte, banqueros, aseguradores, fotógrafos, transportistas, etc., por respetar escrupulosamente el secreto profesional y permitirnos trabajar con tranquilidad".

Tras cinco años de trabajo, investigación y determinación, "este cuadro irá a uno de los museos más bellos del mundo. Y para mí eso es esencial", concluye Eric Turquin.

Dada su importancia en la historia del arte, Artprice promete seguir muy de cerca la reaparición de esta pintura - que sin duda ya no puede llamarse como tal el "Caravaggio de Toulouse" - y a arrojar toda luz posible sobre esta venta privada, concluida solo unas horas antes de una subasta pública que se anunciaba histórica. Hoy más que nunca se justifica el trabajo de Artprice para dar más transparencia al mercado del arte.

