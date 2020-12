Artprice traza la historia reciente del Mercado del Arte a través de Sotheby's (1)

PARÍS, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Entre su segunda salida a bolsa en 1988 y su retirada de la lista en octubre de 2019, la prestigiosa casa de subastas americana ha reorientado varias veces su estrategia global y ha hecho numerosos ajustes operativos que implicaban la gestión de los costes, la oferta de más garantías, reorganizaciones estructurales, nuevo equipo directivo, etc. Pero Sotheby's ha realizado este año el mayor cambio de su historia, desmaterializando completamente sus catálogos y afirmándose como la principal plataforma online de subastas de obras de arte.

"La historia de Sotheby's en los últimos treinta años es una maravillosa ilustración de la historia reciente del Mercado del Arte" dice Thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento Artprice. Artprice traza esta historia a través de los tres principales períodos que preceden a la adquisición de Sotheby's por Patrick Drahi y su transformación digital en 2020.

Evolución de las subastas de obras de arte de Sotheby's (Enero 1990 - Noviembre 2020)

https://mma.prnewswire.com/media/1345018/Evolution_of_Sotheb... [https://mma.prnewswire.com/media/1345018/Evolution_of_Sotheb...]

Índice Global vs. precio de las acciones de Sotheby's (BID) - Base 100 en enero de 2000*

https://mma.prnewswire.com/media/1345017/artprice_global_ind... [https://mma.prnewswire.com/media/1345017/artprice_global_ind...]

1988 -- 2000: dos burbujas sucesivas

A finales de la década de los 80 la globalización llevó los precios del arte a nuevos niveles. Los 78 millones de dólares logrados en 1990 para Au Moulin de la Galette (1876) de Pierre Auguste Renoir establecieron un récord histórico en Sotheby's que duró 14 años. Pero el desequilibrio financiero resultante de la llegada de los coleccionistas japoneses apoyados por su economía en rápido crecimiento llevó a una crisis de precios conocida como la "Burbuja impresionista".

Tras un par de años difíciles en 1991 y 1992 (que aún recuerdan los comerciantes y las galerías), el Mercado del Arte se estabilizó rápidamente. Sotheby's intensificó sus operaciones aprovechando las innovaciones tecnológicas vinculadas al desarrollo de Internet. En 1999, Sotheby's registró 27.550 transacciones de obras de arte, la cifra anual más alta de su historia. Pero la "burbuja de Internet" terminó con un colapso del mercado de valores.

2001 -- 2008: hasta el último momento...

Durante tres años, de 2001 a 2003, Sotheby's redujo gradualmente la intensidad de sus operaciones. Esto permitió a la empresa volver a una base más sólida que sirvió para sustentar los cuatro años siguientes (2004-2007) y cuadruplicar su volumen de ventas (3,8x). El Mercado del Arte entraba en una nueva era y Sotheby's quería estar al frente. El 5 de mayo de 2004, una obra de arte cruzó el umbral simbólico de 100 millones de dólares por primera vez cuando Sotheby's vendió Le Garçon à la Pipe (1905) de Pablo Picasso por 104,6 millones de dólares en Nueva York.

En 2007 Sotheby's registró un aumento del 50% en su facturación y creció muy rápidamente a lo largo de 2008. Sin embargo, el colapso de Lehmann Brothers el 15 de septiembre anunció el comienzo de una gran crisis financiera. Irónicamente, el mismo día, Sotheby's siguió adelante con su famosa venta de Damien Hirst Beautiful Inside My Head Forever en Londres, generando 73 millones de dólares.

2009 -- 2019: gran reestructuración

Aunque el mercado del arte de 2009 se vio afectado por la crisis financiera (-60%), la facturación de obras de arte de Sotheby's siguió siendo superior a las cifras anteriores a 2004. Sin embargo, decidió claramente reducir su volumen a una cantidad relativamente estable de 11.000 a 15.000 lotes vendidos por año. Esta estrategia dio rápidamente sus frutos y la casa de subastas registró los dos mejores años de su historia en 2013 y 2014, con un resultado cada año por encima del umbral de los 100 millones de dólares.

Entre 2016 y 2019, Sotheby's comenzó a buscar un nuevo equilibrio, particularmente a través de las ventas online. En 2017, la empresa intentó impulsar su canal de ventas online renunciando a las tasas de los compradores... reintroduciéndolas al año siguiente. Las obras de Basquiat, Modigliani y Monet, que marcaron estos cuatro años, se vendieron en las tradicionales salas de subasta.

Esto ya no es así en 2020: el 29 de junio Sotheby's logró vender su lote estrella, el tríptico de Francis Bacon Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981), por 88,55 millones de dólares (tasas incluidas) durante una venta online difundida por Internet. Sotheby's ve claramente el futuro de las subastas de obras de arte en este nuevo formato...

