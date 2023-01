Asociación mundial: proveedor de lúpulo propiedad de los cultivadores y cooperativa de cultivadores

(Información remitida por la empresa firmante)

-El proveedor de lúpulo propiedad de los cultivadores y la cooperativa neozelandesa de cultivadores inician una asociación mundial

YAKIMA, Wash., 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), proveedor mundial de lúpulo 100% propiedad de los cultivadores, y New Zealand Hops Ltd. (NZ Hops), la única cooperativa de cultivadores de Nueva Zelanda, se han asociado a escala mundial. (NZ Hops), la única cooperativa de cultivadores de Nueva Zelanda, han establecido una asociación mundial. Se trata de un momento decisivo en la industria del lúpulo, ya que dos organizaciones que comparten valores similares en cuanto a ser dirigidas por los cultivadores cambian las reglas del juego al unirse a los mercados de lúpulo aromático más importantes del mundo para ofrecer lúpulos aromáticos y de gran sabor a los cerveceros de todo el mundo. Siempre persiguiendo su misión de conectar a cerveceros y cultivadores, YCH se complace de que cerveceros de todo el mundo compartan esa misma conexión no sólo con los cultivadores del noroeste del Pacífico, sino también con los de Nueva Zelanda.

YCH se fundó con la misión de conectar las explotaciones familiares de lúpulo con las mejores cerveceras del mundo. "Conectar los cultivadores familiares de lúpulo no significa sólo las familias de nuestro patio trasero" dijo Bryan Pierce, Director de Ventas y Marketing de YCH. "Muchos de los cultivadores de NZ Hops están cortados por el mismo patrón y son familias multigeneracionales que llevan la pasión por el lúpulo en la sangre, como los de Washington, Oregón e Idaho."

En una asociación global, YCH será proveedor preferente de productos de NZ Hops en todo el mundo. "Nuestras granjas tienen el lúpulo de mejor calidad cultivado en Nueva Zelanda, pero necesitábamos un socio que nos ayudara a hacerlo llegar a todo el mundo. No hay nadie mejor que Yakima Chief Hops cuando se trata de acceso global y fiabilidad", afirmó Blair Stewart, director general de Ventas y Marketing de NZ Hops.

Las variedades de NZ Hops en forma de pellets T-90 estarán disponibles a través de YCH inmediatamente. Tras la cosecha de 2023 en primavera, YCH planea producir las siguientes variedades en su forma de pellets patentada de la marca Cryo Hops®: Nelson Sauvin™, Motueka™, Wai-iti™, Wakatu™, Riwaka™ y Nectaron®.

Los clientes de Yakima Chief Hops pueden acceder a las variedades de NZ Hops a través del equipo de ventas regional de YCH o a través de una cuenta de cervecero comercial en www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/nz-hops-partnership .

YCH es un proveedor global de lúpulo 100% propiedad de los cultivadores con la misión de conectar a los cerveceros con las explotaciones familiares de lúpulo. Con más de 30 años de actividad, nos hemos convertido en algo más que un proveedor de lúpulo. Somos líderes en innovación, calidad y servicio al cliente. Somos un recurso para los cerveceros, proporcionando productos basados en soluciones e investigación líder en la industria. https://www.yakimachief.com/

